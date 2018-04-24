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22:07 (мск), источник: Советский спорт

Барри Троц: Овечкин прибавил во многих компонентах

Главный тренер «Вашингтона» Барри Троц высказался об игре в плей-офф капитана команды Александра Овечкина.

Источник: AFP 2018

«Это большой, сильный парень, который забивает много голов, — приводит слова Троца официальный сайт НХЛ. — Он прибавил во многих компонентах игры. Это не просто игрок круга вбрасывания. Он способен идти на ворота, он не боится этого. Его игра обрастает новыми слоями».

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Также Троц отметил игру Овечкина в обороне. В концовке шестой игры Овечкин заблокировал два броска соперника.

«Именно в таких моментах зарабатывается авторитет среди партнеров. В нужные моменты надо заблокировать бросок или выбросить шайбу. Так что, пожалуй, я ему отдам за это должное даже больше, чем за забитые голы. Потому что их мы от него и так ожидаем. А другие детали… Они позволяют вам побеждать. Без них успех невозможен», — добавил Троц.

Всего в шести матчах с «Коламбусом» на счету российского нападающего 8 (5+3) очков при показателе полезности «-1».

Во втором раунде «Вашингтон» сыграет с «Питтсбургом».

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