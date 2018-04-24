Барри Троц: Овечкин прибавил во многих компонентах

«Это большой, сильный парень, который забивает много голов, — приводит слова Троца официальный сайт НХЛ. — Он прибавил во многих компонентах игры. Это не просто игрок круга вбрасывания. Он способен идти на ворота, он не боится этого. Его игра обрастает новыми слоями».

«Именно в таких моментах зарабатывается авторитет среди партнеров. В нужные моменты надо заблокировать бросок или выбросить шайбу. Так что, пожалуй, я ему отдам за это должное даже больше, чем за забитые голы. Потому что их мы от него и так ожидаем. А другие детали… Они позволяют вам побеждать. Без них успех невозможен», — добавил Троц.