«Питтсбург» без Малкина победил «Филадельфию» и вышел в четвертьфинал плей-офф НХЛ

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В составе победителей шайбы забросили Сидни Кросби (7-я минута), Карл Хагелин (8), Патрик Хорнквист (34), Джейк Гюнтцель (40, 41, 53, 53) и Брайан Раст (60). У проигравших отличились Шон Кутюрье (3, 21, 58), Эндрю Макдональд (16) и Скотт Лоутон (33).

Участие в матче не принял российский форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин. Хоккеист получил небольшое повреждение в прошлой игре, но смог доиграть встречу, однако пропустил предматчевую тренировку в воскресенье и не попал в заявку команды на шестую игру.

Российский защитник «Филадельфии» Иван Проворов отметился результативной передачей, которая стала для него третьей в текущем розыгрыше Кубка Стэнли, и закончил матч с показателем полезности «-4». В регулярном чемпионате Проворов набрал 41 очко (17 шайб + 24 передачи). После вылета клуба из плей-офф 21-летний защитник может получить приглашение в сборную России для участия в чемпионате мира, который пройдет в Дании с 4 по 20 мая.