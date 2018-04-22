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01:22 (мск), источник: ТАСС

«Питтсбург» без Малкина победил «Филадельфию» и вышел в четвертьфинал плей-офф НХЛ

ТАСС, 23 апреля. «Филадельфия» дома проиграла «Питтсбургу» со счетом 5:8 в шестом матче серии 1/8 финала плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Источник: Reuters

В составе победителей шайбы забросили Сидни Кросби (7-я минута), Карл Хагелин (8), Патрик Хорнквист (34), Джейк Гюнтцель (40, 41, 53, 53) и Брайан Раст (60). У проигравших отличились Шон Кутюрье (3, 21, 58), Эндрю Макдональд (16) и Скотт Лоутон (33).

Участие в матче не принял российский форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин. Хоккеист получил небольшое повреждение в прошлой игре, но смог доиграть встречу, однако пропустил предматчевую тренировку в воскресенье и не попал в заявку команды на шестую игру.

Российский защитник «Филадельфии» Иван Проворов отметился результативной передачей, которая стала для него третьей в текущем розыгрыше Кубка Стэнли, и закончил матч с показателем полезности «-4». В регулярном чемпионате Проворов набрал 41 очко (17 шайб + 24 передачи). После вылета клуба из плей-офф 21-летний защитник может получить приглашение в сборную России для участия в чемпионате мира, который пройдет в Дании с 4 по 20 мая.

«Питтсбург» выиграл серию у «Филадельфии» со счетом 4−2 и в четвертьфинале сыграет с сильнейшим в противостоянии «Вашингтона» и «Коламбуса» (3−2).

Филадельфия Флайерз 5:8
(2:2, 2:2, 1:4)
Питтсбург Пингвинз
22.04.2018, 22:00 Плей-офф: 1/8 финала Wells Fargo Center
Главные тренеры
Дэйв Хэкстол Майк Салливан
Вратари
Михал Нойвирт 56:59 (М. Нойвирт 57:07-57:31, М. Нойвирт 59:29) Мэттью Мюррей
1-й период
02:15 Шон Кутюрье
Сидни Кросби (Б. Дюмулин, К. Летанг) 06:30
Карл Хагелин (Ф. Кессел, Р. Шихан) 07:17
15:48 Эндрю Макдональд (И. Проворов, Ш. Кутюрье)
18:35 Скотт Лотон
2-й период
20:40 Шон Кутюрье (М. Рид)
Фил Кессел 29:43
32:14 Скотт Лотон (Ш. Кутюрье)
Патрик Хернквист (С. Кросби, Дж. Гюнтцель) 33:35
36:09 Трэвис Конекны
Конор Шири 36:09
Джейк Гюнтцель (О. Мяяття, П. Хернквист) 39:06
3-й период
Джейк Гюнтцель (Ф. Кессел) 40:30
Брайан Дюмулин 46:15
50:05 Якуб Ворачек
Джейк Гюнтцель 50:05
Крис Летанг 50:37
Джейк Гюнтцель (С. Кросби, К. Летанг) 52:48
Джейк Гюнтцель (П. Хернквист, К. Летанг) 52:58
57:07 Шон Кутюрье (К. Жиру)
Брайан Раст п.в. 59:29
Статистика
6 Штрафное время 10
0 Игра в большинстве 0
0 Голы в большинстве 0
Лучшие игроки
Дж. Гюнтцель (Питтсбург Пингвинз), Ш. Кутюрье (Филадельфия Флайерз), С. Кросби (Питтсбург Пингвинз)
Судьи
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Филадельфия Флайерз
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