«Питтсбург» без Малкина победил «Филадельфию» и вышел в четвертьфинал плей-офф НХЛ
ТАСС, 23 апреля. «Филадельфия» дома проиграла «Питтсбургу» со счетом 5:8 в шестом матче серии 1/8 финала
ТАСС, 23 апреля. «Филадельфия» дома проиграла «Питтсбургу» со счетом 5:8 в шестом матче серии 1/8 финала
В составе победителей шайбы забросили Сидни Кросби (7-я минута), Карл Хагелин (8), Патрик Хорнквист (34), Джейк Гюнтцель (40, 41, 53, 53) и Брайан Раст (60). У проигравших отличились Шон Кутюрье (3, 21, 58), Эндрю Макдональд (16) и Скотт Лоутон (33).
Российский защитник «Филадельфии» Иван Проворов отметился результативной передачей, которая стала для него третьей в текущем розыгрыше Кубка Стэнли, и закончил матч с показателем полезности «-4». В регулярном чемпионате Проворов набрал 41 очко (17 шайб + 24 передачи). После вылета клуба из
«Питтсбург» выиграл серию у «Филадельфии» со счетом 4−2 и в четвертьфинале сыграет с сильнейшим в противостоянии «Вашингтона» и «Коламбуса» (3−2).
|Филадельфия Флайерз
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5:8
(2:2, 2:2, 1:4)
|Питтсбург Пингвинз
|Дэйв Хэкстол
|Майк Салливан
|Михал Нойвирт 56:59 (М. Нойвирт 57:07-57:31, М. Нойвирт 59:29)
|Мэттью Мюррей
|1-й период
|02:15
|Шон Кутюрье
|Сидни Кросби (Б. Дюмулин, К. Летанг)
|06:30
|Карл Хагелин (Ф. Кессел, Р. Шихан)
|07:17
|15:48
|Эндрю Макдональд (И. Проворов, Ш. Кутюрье)
|18:35
|Скотт Лотон
|2-й период
|20:40
|Шон Кутюрье (М. Рид)
|Фил Кессел
|29:43
|32:14
|Скотт Лотон (Ш. Кутюрье)
|Патрик Хернквист (С. Кросби, Дж. Гюнтцель)
|33:35
|36:09
|Трэвис Конекны
|Конор Шири
|36:09
|Джейк Гюнтцель (О. Мяяття, П. Хернквист)
|39:06
|3-й период
|Джейк Гюнтцель (Ф. Кессел)
|40:30
|Брайан Дюмулин
|46:15
|50:05
|Якуб Ворачек
|Джейк Гюнтцель
|50:05
|Крис Летанг
|50:37
|Джейк Гюнтцель (С. Кросби, К. Летанг)
|52:48
|Джейк Гюнтцель (П. Хернквист, К. Летанг)
|52:58
|57:07
|Шон Кутюрье (К. Жиру)
|Брайан Раст
|п.в.
|59:29
|6
|Штрафное время
|10
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|0
|Дж. Гюнтцель (Питтсбург Пингвинз), Ш. Кутюрье (Филадельфия Флайерз), С. Кросби (Питтсбург Пингвинз)