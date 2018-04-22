Хоккеисты Барзал, Бесер и Келлер номинированы на приз лучшему новичку НХЛ

Об этом сообщает пресс-служба НХЛ.

«Колдер Трофи» ежегодно вручается игроку, наиболее ярко проявившему себя в первом полном сезоне в НХЛ. Хоккеисту должно быть не более 26 лет на начало регулярного сезона, в котором он провел не менее 25 матчей. Впервые приз был вручен по итогам сезона-1936/37 канадскому игроку Силу Эппсу («Торонто»).

В текущем сезоне 19-летний Келлер, который был выбран под общим седьмым номером на драфте новичков НХЛ 2017 года, провел все 82 матча в регулярном чемпионате лиги, в которых забросил 23 шайбы и отдал 42 результативные передачи при показателе полезности «минус 7». Барзал, выбранный под общим 16 номером на драфте 2015 года, также не пропустил ни одной игры в регулярном чемпионате, набрав 85 очков за результативность (22 шайбы + 35 передач), и занял 14-е место в списке лучших бомбардиров. Также 20-летний Барзал вошел в состав национальной сборной Канады на чемпионат мира, который пройдет в Дании с 4 по 20 мая.

Бесер был выбран 25-м на драфте 2015 года. В нынешнем сезоне за «Ванкувер» хоккеист, которому в феврале исполнился 21 год, в 62 встречах забросил 29 шайб и отдал 26 результативных передач при показателе полезности «минус 5».

Среди отечественных хоккеистов первым лауреатом «Колдер Трофи» стал Сергей Макаров, получивший награду в 31 год, после чего руководство лиги приняло решение вручать приз хоккеистам не старше 26 лет. В своем дебютном сезоне-1989/90 Макаров в составе «Калгари» набрал 86 (24+62) очков.

Помимо Макарова шесть российских игроков получали награду лучшему новичку сезона: Павел Буре («Ванкувер») в сезоне-1991/92, Сергей Самсонов («Бостон») — 1997/98, Евгений Набоков («Сан-Хосе») — 2000/01, Александр Овечкин («Вашингтон») — 2005/06, Евгений Малкин («Питтсбург») — 2006/07, Артемий Панарин («Чикаго») в сезоне-2015/16.