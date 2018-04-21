«Вашингтон» повел в серии плей-офф НХЛ с «Коламбусом», Кузнецов отметился шайбой

В составе победителей шайбы забросили Никлас Бэкстрем (14-я и 72-я минуты), российский форвард Евгений Кузнецов (24) и Ти Джей Оши (37). У гостей отличились Мэтт Калверт (11, 25) и Оливер Бьоркстранд (43).

Кузнецов забросил четвертую шайбу в нынешнем розыгрыше Кубка Стэнли, всего на его счету 7 очков (4 шайбы + 3 передачи). Две передачи на свой счет в матче записал российский защитник «Вашингтона» Дмитрий Орлов, для которого эти очки стали первыми в текущем розыгрыше плей- офф.