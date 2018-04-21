«Вашингтон» повел в серии плей-офф НХЛ с «Коламбусом», Кузнецов отметился шайбой
ТАСС, 22 апреля. «Вашингтон» дома победил «Коламбус» в овертайме со счетом 4:3 в пятом матче серии 1/8 финала
ТАСС, 22 апреля. «Вашингтон» дома победил «Коламбус» в овертайме со счетом 4:3 в пятом матче серии 1/8 финала
В составе победителей шайбы забросили Никлас Бэкстрем (14-я и 72-я минуты), российский форвард Евгений Кузнецов (24) и Ти Джей Оши (37). У гостей отличились Мэтт Калверт (11, 25) и Оливер Бьоркстранд (43).
Капитан столичного клуба Александр Овечкин, как и его соотечественник из «Коламбуса» — форвард Артемий Панарин, результативными действиями не отметился.
Российский голкипер «Коламбуса» Сергей Бобровский отразил 25 бросков из 29.
«Вашингтон» выиграл третью встречу подряд и повел в серии до четырех побед со счетом 3−2. Четыре матча из пяти завершались в овертаймах. Следующая игра пройдет 23 апреля на арене «Коламбуса».
|Вашингтон Кэпиталз
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4:3 ОТ
(1:1, 2:1, 0:1)
|Коламбус Блю Джэкетс
|Барри Тротц
|Джон Торторелла
|Брэден Холтби
|Сергей Бобровский
|1-й период
|04:52
|Ларс Эллер
|Томас Ванек
|08:44
|Мэттью Колверт (С. Джонс)
|10:08
|13:22
|Никлас II Бэкстрем (Ч. Стивенсон, М. Кемпны)
|Сет Джонс
|14:02
|15:20
|Ти. Джей. Оши
|17:26
|Чендлер Стивенсон
|2-й период
|23:21
|Евгений Кузнецов (Дм. Орлов)
|Мэттью Колверт
|24:45
|Мэттью Колверт
|28:37
|34:00
|Джей Бигл
|Джош Андерсон
|36:28
|36:42
|Ти. Джей. Оши (Н. Бэкстрем, Дж. Карлсон)
|38:46
|Ларс Эллер
|3-й период
|Оливер Бьоркстранд (Ян Коул, А. Веннберг)
|42:30
|Овертайм
|71:53
|Никлас II Бэкстрем (Дм. Орлов, Ч. Стивенсон)
|10
|Штрафное время
|8
|0
|Игра в большинстве
|0
|1
|Голы в большинстве
|0
|Н. Бэкстрем (Вашингтон Кэпиталз), М. Колверт (Коламбус Блю Джэкетс), Б. Холтби (Вашингтон Кэпиталз)