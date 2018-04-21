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01:52 (мск), источник: ТАСС

«Вашингтон» повел в серии плей-офф НХЛ с «Коламбусом», Кузнецов отметился шайбой

ТАСС, 22 апреля. «Вашингтон» дома победил «Коламбус» в овертайме со счетом 4:3 в пятом матче серии 1/8 финала плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе победителей шайбы забросили Никлас Бэкстрем (14-я и 72-я минуты), российский форвард Евгений Кузнецов (24) и Ти Джей Оши (37). У гостей отличились Мэтт Калверт (11, 25) и Оливер Бьоркстранд (43).

Кузнецов забросил четвертую шайбу в нынешнем розыгрыше Кубка Стэнли, всего на его счету 7 очков (4 шайбы + 3 передачи). Две передачи на свой счет в матче записал российский защитник «Вашингтона» Дмитрий Орлов, для которого эти очки стали первыми в текущем розыгрыше плей- офф.

Капитан столичного клуба Александр Овечкин, как и его соотечественник из «Коламбуса» — форвард Артемий Панарин, результативными действиями не отметился.

Российский голкипер «Коламбуса» Сергей Бобровский отразил 25 бросков из 29.

«Вашингтон» выиграл третью встречу подряд и повел в серии до четырех побед со счетом 3−2. Четыре матча из пяти завершались в овертаймах. Следующая игра пройдет 23 апреля на арене «Коламбуса».

Вашингтон Кэпиталз 4:3 ОТ
(1:1, 2:1, 0:1)
Коламбус Блю Джэкетс
21.04.2018, 22:00 Плей-офф: 1/8 финала Capital One Arena
Главные тренеры
Барри Тротц Джон Торторелла
Вратари
Брэден Холтби Сергей Бобровский
1-й период
04:52 Ларс Эллер
Томас Ванек 08:44
Мэттью Колверт (С. Джонс) 10:08
13:22 Никлас II Бэкстрем (Ч. Стивенсон, М. Кемпны)
Сет Джонс 14:02
15:20 Ти. Джей. Оши
17:26 Чендлер Стивенсон
2-й период
23:21 Евгений Кузнецов (Дм. Орлов)
Мэттью Колверт 24:45
Мэттью Колверт 28:37
34:00 Джей Бигл
Джош Андерсон 36:28
36:42 Ти. Джей. Оши (Н. Бэкстрем, Дж. Карлсон)
38:46 Ларс Эллер
3-й период
Оливер Бьоркстранд (Ян Коул, А. Веннберг) 42:30
Овертайм
71:53 Никлас II Бэкстрем (Дм. Орлов, Ч. Стивенсон)
Статистика
10 Штрафное время 8
0 Игра в большинстве 0
1 Голы в большинстве 0
Лучшие игроки
Н. Бэкстрем (Вашингтон Кэпиталз), М. Колверт (Коламбус Блю Джэкетс), Б. Холтби (Вашингтон Кэпиталз)
Судьи
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Вашингтон Кэпиталз
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