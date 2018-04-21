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01:27 (мск), источник: ТАСС

Шайбы Сергачева и Кучерова вывели «Тампу» в четвертьфинал плей-офф НХЛ

ТАСС, 22 апреля. «Тампа-Бэй» на своей площадке обыграла «Нью-Джерси» со счетом 3:1 в пятом матче серии 1/8 финала плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Источник: AP 2018

В составе победителей шайбы забросили российский защитник Михаил Сергачев (9-я минута), который проводит дебютный сезон в НХЛ, его соотечественник — форвард Никита Кучеров (53), а также Райан Кэллахан (60). У проигравших отличился Кайл Палмьери (58).

Российский голкипер «Тампы» Андрей Василевский, претендующий на приз лучшему вратарю по итогам регулярного чемпионата, отразил 26 бросков из 27.

Сергачев впервые отличился в нынешнем розыгрыше плей- офф, ранее он отметился одной результативной передачей. На счету Кучерова 10 очков (5 шайб + 5 передач), он делит второе место с форвардом «Питтсбурга» Сидни Кросби в списке бомбардиров текущего плей-офф. Лидирует по этому показателю нападающий «Бостона» Давид Пастрняк (11 очков).

«Тампа» выиграла серию у «Нью-Джерси» со счетом 4−1 и в четвертьфинале Кубка Стэнли сыграет с победителем противостояния между «Бостоном» и «Торонто» (3−1).

Тампа-Бэй Лайтнинг 3:1
(1:0, 0:0, 2:1)
Нью-Джерси Дэвилз
21.04.2018, 22:00 Плей-офф: 1/8 финала Amalie Arena
Главные тренеры
Джон Купер Джон Хайнс
Вратари
Андрей Василевский Кори Шнайдер 56:28 (К. Шнайдер 57:00-57:52, К. Шнайдер 58:35-59:04, К. Шнайдер 59:58)
1-й период
08:07 Михаил Сергачев (Э. Чирелли)
2-й период
Павел Заха 25:05
27:10
Кайл Палмиери 31:12
Дэймон Сиверсон 33:26
3-й период
Энди Грин 40:00
49:02 Энтони Чирелли
52:27 Никита Кучеров (А. Строльман, С. Стэмкос)
Патрик Марун (К. Палмиери, У. Батчер) 57:00
59:58 п.в. Райан Кэллахэн (Р. Макдона)
Статистика
2 Штрафное время 10
0 Игра в большинстве 0
0 Голы в большинстве 0
Лучшие игроки
Анд. Василевский (Тампа-Бэй Лайтнинг), К. Шнайдер (Нью-Джерси Дэвилз), Н. Кучеров (Тампа-Бэй Лайтнинг)
Судьи
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Тампа-Бэй Лайтнинг
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