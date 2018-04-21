Шайбы Сергачева и Кучерова вывели «Тампу» в четвертьфинал плей-офф НХЛ
ТАСС, 22 апреля. «Тампа-Бэй» на своей площадке обыграла «Нью-Джерси» со счетом 3:1 в пятом матче серии 1/8 финала
ТАСС, 22 апреля. «Тампа-Бэй» на своей площадке обыграла «Нью-Джерси» со счетом 3:1 в пятом матче серии 1/8 финала
В составе победителей шайбы забросили российский защитник Михаил Сергачев (9-я минута), который проводит дебютный сезон в НХЛ, его соотечественник — форвард Никита Кучеров (53), а также Райан Кэллахан (60). У проигравших отличился Кайл Палмьери (58).
Сергачев впервые отличился в нынешнем розыгрыше плей- офф, ранее он отметился одной результативной передачей. На счету Кучерова 10 очков (5 шайб + 5 передач), он делит второе место с форвардом «Питтсбурга» Сидни Кросби в списке бомбардиров текущего
«Тампа» выиграла серию у «Нью-Джерси» со счетом 4−1 и в четвертьфинале Кубка Стэнли сыграет с победителем противостояния между «Бостоном» и «Торонто» (3−1).
|Тампа-Бэй Лайтнинг
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3:1
(1:0, 0:0, 2:1)
|Нью-Джерси Дэвилз
|Джон Купер
|Джон Хайнс
|Андрей Василевский
|Кори Шнайдер 56:28 (К. Шнайдер 57:00-57:52, К. Шнайдер 58:35-59:04, К. Шнайдер 59:58)
|1-й период
|08:07
|Михаил Сергачев (Э. Чирелли)
|2-й период
|Павел Заха
|25:05
|27:10
|Кайл Палмиери
|31:12
|Дэймон Сиверсон
|33:26
|3-й период
|Энди Грин
|40:00
|49:02
|Энтони Чирелли
|52:27
|Никита Кучеров (А. Строльман, С. Стэмкос)
|Патрик Марун (К. Палмиери, У. Батчер)
|57:00
|59:58
|п.в.
|Райан Кэллахэн (Р. Макдона)
|2
|Штрафное время
|10
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|0
|Анд. Василевский (Тампа-Бэй Лайтнинг), К. Шнайдер (Нью-Джерси Дэвилз), Н. Кучеров (Тампа-Бэй Лайтнинг)