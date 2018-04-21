Шайбы Сергачева и Кучерова вывели «Тампу» в четвертьфинал плей-офф НХЛ

Источник: AP 2018

В составе победителей шайбы забросили российский защитник Михаил Сергачев (9-я минута), который проводит дебютный сезон в НХЛ, его соотечественник — форвард Никита Кучеров (53), а также Райан Кэллахан (60). У проигравших отличился Кайл Палмьери (58).

Российский голкипер «Тампы» Андрей Василевский, претендующий на приз лучшему вратарю по итогам регулярного чемпионата, отразил 26 бросков из 27.

Сергачев впервые отличился в нынешнем розыгрыше плей- офф, ранее он отметился одной результативной передачей. На счету Кучерова 10 очков (5 шайб + 5 передач), он делит второе место с форвардом «Питтсбурга» Сидни Кросби в списке бомбардиров текущего плей-офф. Лидирует по этому показателю нападающий «Бостона» Давид Пастрняк (11 очков).