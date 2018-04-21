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00:26 (мск), источник: ТАСС

Форма с фамилией форварда «Торонто» Мэттьюса стала самой продаваемой в НХЛ

ТАСС, 20 апреля. Свитер с фамилией 20-летнего нападающего «Торонто» Остона Мэттьюса стала самой продаваемой в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) в нынешнем сезоне. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на пресс- службу НХЛ.

Источник: AP 2018

На втором месте среди самых популярных джерси у болельщиков форма нападающего «Питтсбурга» Сидни Кросби, на третьем — форварда «Эдмонтона» Коннора Макдэвида.

Форма российского нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина занимает шестое место в рейтинге, форварда «Сент- Луиса» Владимира Тарасенко — десятое, вратаря «Тампы» Андрея Василевского — 14-е, нападающего «Питтсбурга» Евгения Малкина — 15-е.

Мэттьюс был выбран «Торонто» под первым номером на драфте НХЛ 2016 года. В сезоне-2016/17 он получил приз лучшему новичку. В нынешнем сезоне Мэттьюс забросил 35 шайб и сделал 29 результативных передач в 66 матчах.

В первом раунде Кубка Стэнли «Торонто» уступает «Бостону» в серии до четырех побед со счетом 1−3.

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