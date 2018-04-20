Черри: Нынешний формат Кубка Стэнли — отстой, лучше вернуть старый

«Мне нравится, как сейчас проходит регулярный чемпионат. Когда я тренировал, то половине команд к Рождеству было уже нечего ловить. В этом году распределение мест в плей-офф решалось в последних играх, и это замечательно. Но нынешний формат плей-офф — отстойный. Было бы гораздо лучше, если бы НХЛ вернула старый формат, когда первая команда конференции играла с восьмой и так далее», — цитирует Черри Sportsnet.