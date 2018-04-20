Пять очков Овечкина и Кузнецова позволили «Вашингтону» победить «Коламбус» в плей-офф НХЛ

Источник: Reuters

У хозяев отличился Бун Дженнер (47-я минута). В составе победителей шайбы забросили Том Уилсон (7), Ти Джей Оши (30), Александр Овечкин (43) и Евгений Кузнецов (58). Кузнецов, также записавший на свой счет две результативные передачи, был признан первой звездой матча, Овечкин (одна передача) — второй.

Овечкин провел 101-ю игру за «Вашингтон» в плей-офф, установив клубный рекорд. Он вышел на второе место по числу передач в плей-офф в истории «Вашингтона», сравнявшись с Дэйлом Хантером (по 47). Российский форвард забросил шайбу в момент, когда диктор арены сообщал о рекордной в истории «Коламбуса» посещаемости матча — на встрече присутствовало 19 295 зрителей.

Российский форвард «Коламбуса» Артемий Панарин результативными действиями не отметился, он провел на льду 20 минут 56 секунд, нанес один бросок по воротам и получил четыре минуты штрафа (всего игроки «Блю Джекетс» получили шесть минут штрафа).

Впервые в противостоянии матч не перетек в овертайм, команды одержали по две гостевые победы, счет в серии — 2−2. «Вашингтон» забивал первым в каждом матче серии. Следующий матч пройдет 21 апреля на арене «Кэпиталз».