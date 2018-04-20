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08:16 (мск), источник: ТАСС

Пять очков Овечкина и Кузнецова позволили «Вашингтону» победить «Коламбус» в плей-офф НХЛ

ТАСС, 20 апреля. «Коламбус» дома уступил «Вашингтону» со счетом 1:4 в четвертом матче серии 1/8 финала плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Источник: Reuters

У хозяев отличился Бун Дженнер (47-я минута). В составе победителей шайбы забросили Том Уилсон (7), Ти Джей Оши (30), Александр Овечкин (43) и Евгений Кузнецов (58). Кузнецов, также записавший на свой счет две результативные передачи, был признан первой звездой матча, Овечкин (одна передача) — второй.

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Овечкин провел 101-ю игру за «Вашингтон» в плей-офф, установив клубный рекорд. Он вышел на второе место по числу передач в плей-офф в истории «Вашингтона», сравнявшись с Дэйлом Хантером (по 47). Российский форвард забросил шайбу в момент, когда диктор арены сообщал о рекордной в истории «Коламбуса» посещаемости матча — на встрече присутствовало 19 295 зрителей.

Российский форвард «Коламбуса» Артемий Панарин результативными действиями не отметился, он провел на льду 20 минут 56 секунд, нанес один бросок по воротам и получил четыре минуты штрафа (всего игроки «Блю Джекетс» получили шесть минут штрафа).

Впервые в противостоянии матч не перетек в овертайм, команды одержали по две гостевые победы, счет в серии — 2−2. «Вашингтон» забивал первым в каждом матче серии. Следующий матч пройдет 21 апреля на арене «Кэпиталз».

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Коламбус Блю Джэкетс 1:4
(0:1, 0:1, 1:2)
Вашингтон Кэпиталз
20.04.2018, 02:30 Плей-офф: 1/8 финала Nationwide Arena
Главные тренеры
Джон Торторелла Барри Тротц
Вратари
Сергей Бобровский 56:31 (С. Бобровский 57:41) Брэден Холтби
1-й период
Евгений Кузнецов 00:34
Том Уилсон (Е. Кузнецов) 06:16
07:15 Брэндон Дубински
Том Уилсон 18:57
19:00 Артемий Панарин
2-й период
Ларс Эллер 25:34
28:49 Артемий Панарин
Ти. Джей. Оши (А. Овечкин, Дж. Карлсон) 29:19
3-й период
Александр Овечкин (Е. Кузнецов, Т. Уилсон) 42:49
46:22 Бун Дженнер (Дж. Андерсон)
Евгений Кузнецов п.в. 57:41
Статистика
6 Штрафное время 6
0 Игра в большинстве 0
0 Голы в большинстве 1
Лучшие игроки
Е. Кузнецов (Вашингтон Кэпиталз), А. Овечкин (Вашингтон Кэпиталз), Т. Уилсон (Вашингтон Кэпиталз)
Судьи
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
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