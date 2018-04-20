Пять очков Овечкина и Кузнецова позволили «Вашингтону» победить «Коламбус» в плей-офф НХЛ
ТАСС, 20 апреля. «Коламбус» дома уступил «Вашингтону» со счетом 1:4 в четвертом матче серии 1/8 финала
ТАСС, 20 апреля. «Коламбус» дома уступил «Вашингтону» со счетом 1:4 в четвертом матче серии 1/8 финала
У хозяев отличился Бун Дженнер (47-я минута). В составе победителей шайбы забросили Том Уилсон (7), Ти Джей Оши (30), Александр Овечкин (43) и Евгений Кузнецов (58). Кузнецов, также записавший на свой счет две результативные передачи, был признан первой звездой матча, Овечкин (одна передача) — второй.
Овечкин провел 101-ю игру за «Вашингтон» в
Российский форвард «Коламбуса» Артемий Панарин результативными действиями не отметился, он провел на льду 20 минут 56 секунд, нанес один бросок по воротам и получил четыре минуты штрафа (всего игроки «Блю Джекетс» получили шесть минут штрафа).
Впервые в противостоянии матч не перетек в овертайм, команды одержали по две гостевые победы, счет в серии — 2−2. «Вашингтон» забивал первым в каждом матче серии. Следующий матч пройдет 21 апреля на арене «Кэпиталз».
|Коламбус Блю Джэкетс
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1:4
(0:1, 0:1, 1:2)
|Вашингтон Кэпиталз
|Джон Торторелла
|Барри Тротц
|Сергей Бобровский 56:31 (С. Бобровский 57:41)
|Брэден Холтби
|1-й период
|Евгений Кузнецов
|00:34
|Том Уилсон (Е. Кузнецов)
|06:16
|07:15
|Брэндон Дубински
|Том Уилсон
|18:57
|19:00
|Артемий Панарин
|2-й период
|Ларс Эллер
|25:34
|28:49
|Артемий Панарин
|Ти. Джей. Оши (А. Овечкин, Дж. Карлсон)
|29:19
|3-й период
|Александр Овечкин (Е. Кузнецов, Т. Уилсон)
|42:49
|46:22
|Бун Дженнер (Дж. Андерсон)
|Евгений Кузнецов
|п.в.
|57:41
|6
|Штрафное время
|6
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|1
|Е. Кузнецов (Вашингтон Кэпиталз), А. Овечкин (Вашингтон Кэпиталз), Т. Уилсон (Вашингтон Кэпиталз)