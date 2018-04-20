Евгений Малкин: Самые горячие болельщики — в Нэшвилле и Виннипеге

Источник: Советский спорт

— «Питтсбург» победил дважды в очень сложном городе — Филадельфии. Почему же у вас недовольный вид?

— От чего же? Все нормально, игра удалась. Мы показали отличный хоккей. Выполнили свою задачу: приехали в Филадельфию при счете 1−1, а уезжаем при 3−1. Взяли две победы, все отлично.

— Не стыдно обижать маленьких?

— Вы о моменте, когда я попал клюшкой в Трэвиса Конечны? Там все случайно получилось, на самом деле. Я не хотел, но шла жесткая борьба у бортов. Ты ее не контролируешь. И получается иногда, что взмахиваешь клюшкой — и попадаешь сопернику по лицу. Так вы правы, что Конечны не самого высокого роста. И к тому же он нагнулся. Но вы заметили, что он вернулся в игру уже в следующей смене, и с ним все нормально?

— Вообще вы в последнее время стали боевым — лезете в драки, задираетесь. Это уверенность с возрастом появилась? Или скучно стало кататься просто так?

— Ну что вы, по-разному бывает. Когда-то тебя сами провоцируют. А когда-то захлестывают эмоции. Это ведь дело случая. Но надо стараться, чтобы держать себя в руках. Поменьше удаляться. И эти четыре минуты моего удаления, думаю, были ключевыми в игре. Если бы «Филадельфия» забила один-два гола, то нам пришлось бы намного сложнее. А так защитники выстояли, очень здорово сыграли. И мы ушли при счете 4:0 на второй перерыв. В такой ситуации играть намного легче.

— Когда вы вышли из бокса штрафников, то будто летали по льду.

— Я бы так не сказал. На самом деле, все четыре звена играли у нас равноценно. Тренер выпускал всех, а в конце вообще посадил лидеров, чтобы отдыхали. Поэтому я получил всего 15 минут игрового времени.

Что ж, сэкономим силы на следующий матч, который будет самым важным для нас в серии. И для «летчиков» тоже. Всю энергию надо бросать туда.

— Понятно, что у «Филадельфии» идет перестройка. Команда с трудом попала в плей-офф. Вы берете серию безо всяких трудностей, да и счет говорит сам за себя.

— Мы стараемся об этом не думать, у кого какая перестройка. Мы тоже провели довольно тяжелый сезон. Пробились в плей-офф только за четыре матча до конца чемпионата. Поэтому год у нас получился не такой легкий.

А сейчас стараемся выходить на каждую игру. Понимаем, что бились против сильного соперника у них дома. Мы ждали серьезных матчей. Здорово забросили первые две шайбы. Потом они нас начали давить. Но мы их подловили на контратаке, опять забили. Да и вратарь наш действовал очень здорово. У них был выход один на один, они бросали в большинстве. Голкипер принес нам победу.

— Решающая игра серии обычно самая нервная и трудная.

— Вы правильно сказали. В первую очередь, в пятом матче будет много нервов. Все понимают, что не хочется лететь обратно в Филадельфию. Что победить будет очень тяжело. Но у нас есть опыт, мы через это проходили. Будем играть у себя дома, не нервничать. Надо использовать свои моменты. Главное — первыми забить, сыграть стартовые 20 минут очень солидно.

— Два Кубка Стэнли подряд — это адреналин, счастье, радость. А есть ли такой же мощный стимул бороться за третий Кубок Стэнли в этом сезоне? Хватит ли эмоций?

— Конечно, есть. Почему нет? Когда побеждаешь, у тебя новые ощущения и эмоции. Да и лето проходит намного веселее. А когда проигрываешь, то ходишь уставшим, огорченным, разочарованным. Хочется, чтобы были только положительные эмоции. А их придают только победы, поэтому будем стараться.

Но не надо загадывать далеко. Сначала нужно обыграть «Филадельфию».

— Трудно ли быть фаворитом?

— Нет. Наоборот, это дает преимущество. Особенно преимущество льда в серии очень помогает. Когда ты берешь «Президент Трофи», то такой бонус у тебя будет во всех сериях. И это придает дополнительные силы.

Я знаю, как трудно играть в Нэшвилле и в Виннипеге. Мы следим за этими командами на Западе. Они, как мне кажется, фавориты на той стороне. И у них есть преимущество своего льда. Мы знаем по себе, что играть у них дома очень сложно.

Особенно в Нэшвилле. Когда мы в том году приезжали к ним на финал Кубка Стэнли, там стадион ревел. И это, думаю, самая тяжелая арена, где мне приходилось играть. А мы победили «Предаторз» именно за счет преимущества своего льда. Потому что дома повели 2−0 в финале, и такое преимущество очень тяжело растерять.

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— А вы не забыли о «Вегасе» и вашем бывшем вратаре Марке-Андре Флери?

— Повторю, что самые тяжелые стадионы — в Нэшвилле и Виннипеге. А вот в Лас-Вегасе все было неплохо, хотя мы уступили там 1:2. Но там не такие зрители. Не было такого сумасшествия на трибунах. Поэтому не знаю, как в плей-офф — мне тяжело сказать. Но я делюсь своими ощущениями.

— Тем не менее, «Вегас» первым среди всех команд вышел во второй раунд.

— Там будут очень интересные игры в Западной конференции. А вот на Востоке пока как-то все предсказуемо.

— Кто ваш самый главный конкурент в конференции?