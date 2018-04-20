Евгений Малкин: Самые горячие болельщики — в Нэшвилле и Виннипеге
Форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин после победы над «Филадельфией» (5:0) дал интервью корреспонденту «Советского спорта».
Форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин после победы над «Филадельфией» (5:0) дал интервью корреспонденту «Советского спорта».
— «Питтсбург» победил дважды в очень сложном городе — Филадельфии. Почему же у вас недовольный вид?
— От чего же? Все нормально, игра удалась. Мы показали отличный хоккей. Выполнили свою задачу: приехали в Филадельфию при счете 1−1, а уезжаем при 3−1. Взяли две победы, все отлично.
— Не стыдно обижать маленьких?
— Вы о моменте, когда я попал клюшкой в Трэвиса Конечны? Там все случайно получилось, на самом деле. Я не хотел, но шла жесткая борьба у бортов. Ты ее не контролируешь. И получается иногда, что взмахиваешь клюшкой — и попадаешь сопернику по лицу. Так вы правы, что Конечны не самого высокого роста. И к тому же он нагнулся. Но вы заметили, что он вернулся в игру уже в следующей смене, и с ним все нормально?
— Вообще вы в последнее время стали боевым — лезете в драки, задираетесь. Это уверенность с возрастом появилась? Или скучно стало кататься просто так?
— Ну что вы,
— Когда вы вышли из бокса штрафников, то будто летали по льду.
— Я бы так не сказал. На самом деле, все четыре звена играли у нас равноценно. Тренер выпускал всех, а в конце вообще посадил лидеров, чтобы отдыхали. Поэтому я получил всего 15 минут игрового времени.
Что ж, сэкономим силы на следующий матч, который будет самым важным для нас в серии. И для «летчиков» тоже. Всю энергию надо бросать туда.
— Понятно, что у «Филадельфии» идет перестройка. Команда с трудом попала в
— Мы стараемся об этом не думать, у кого какая перестройка. Мы тоже провели довольно тяжелый сезон. Пробились в
А сейчас стараемся выходить на каждую игру. Понимаем, что бились против сильного соперника у них дома. Мы ждали серьезных матчей. Здорово забросили первые две шайбы. Потом они нас начали давить. Но мы их подловили на контратаке, опять забили. Да и вратарь наш действовал очень здорово. У них был выход один на один, они бросали в большинстве. Голкипер принес нам победу.
— Решающая игра серии обычно самая нервная и трудная.
— Вы правильно сказали. В первую очередь, в пятом матче будет много нервов. Все понимают, что не хочется лететь обратно в Филадельфию. Что победить будет очень тяжело. Но у нас есть опыт, мы через это проходили. Будем играть у себя дома, не нервничать. Надо использовать свои моменты. Главное — первыми забить, сыграть стартовые 20 минут очень солидно.
— Два Кубка Стэнли подряд — это адреналин, счастье, радость. А есть ли такой же мощный стимул бороться за третий Кубок Стэнли в этом сезоне? Хватит ли эмоций?
— Конечно, есть. Почему нет? Когда побеждаешь, у тебя новые ощущения и эмоции. Да и лето проходит намного веселее. А когда проигрываешь, то ходишь уставшим, огорченным, разочарованным. Хочется, чтобы были только положительные эмоции. А их придают только победы, поэтому будем стараться.
Но не надо загадывать далеко. Сначала нужно обыграть «Филадельфию».
— Трудно ли быть фаворитом?
— Нет. Наоборот, это дает преимущество. Особенно преимущество льда в серии очень помогает. Когда ты берешь «Президент Трофи», то такой бонус у тебя будет во всех сериях. И это придает дополнительные силы.
Я знаю, как трудно играть в Нэшвилле и в Виннипеге. Мы следим за этими командами на Западе. Они, как мне кажется, фавориты на той стороне. И у них есть преимущество своего льда. Мы знаем по себе, что играть у них дома очень сложно.
Особенно в Нэшвилле. Когда мы в том году приезжали к ним на финал Кубка Стэнли, там стадион ревел. И это, думаю, самая тяжелая арена, где мне приходилось играть. А мы победили «Предаторз» именно за счет преимущества своего льда. Потому что дома повели 2−0 в финале, и такое преимущество очень тяжело растерять.
— А вы не забыли о «Вегасе» и вашем бывшем вратаре
— Повторю, что самые тяжелые стадионы — в Нэшвилле и Виннипеге. А вот в
— Тем не менее, «Вегас» первым среди всех команд вышел во второй раунд.
— Там будут очень интересные игры в Западной конференции. А вот на Востоке пока
— Кто ваш самый главный конкурент в конференции?
— Да все! Сейчас будем готовиться к «Коламбусу» или «Вашингтону». Ну, а так в этом году «Бостон» и «Тампа» — две самые сильные команды на Востоке. Здорово, что они уже во втором раунде будут играть между собой.
|Филадельфия Флайерз
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0:5
(0:2, 0:2, 0:1)
|Питтсбург Пингвинз
|Дэйв Хэкстол
|Майк Салливан
|Брайан Эллиотт 28:04 (М. Нойвирт 28:04)
|Мэттью Мюррей
|1-й период
|03:00
|Мэтт Рид
|Евгений Малкин (С. Кросби, Ф. Кессел)
|04:33
|Фил Кессел (Е. Малкин)
|14:37
|17:12
|Трэвис Конекны
|Олли Мяяття
|19:21
|19:29
|Уэйн Симмондс
|2-й период
|Том Кюнхакль
|23:31
|Крис Летанг (Дж. Гюнтцель)
|28:04
|Сидни Кросби (Дж. Гюнтцель, Д. Симон)
|30:56
|Евгений Малкин
|36:17
|Евгений Малкин
|36:17
|3-й период
|Райли Шихан (О. Мяяття, З. Астон-Ризе)
|55:46
|58:23
|Мэтт Рид
|8
|Штрафное время
|8
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|1
|С. Кросби (Питтсбург Пингвинз), Ф. Кессел (Питтсбург Пингвинз), М. Мюррей (Питтсбург Пингвинз)