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19:15 (мск), источник: Советский спорт

Иван Проворов: Трудно ли играть против Малкина? Отвечаю

Защитник «Филадельфии» Иван Проворов дал интервью корреспонденту «Советского спорта» после третьего матча серии с «Филадельфией».

Источник: Советский спорт

— Ваш первый домашний матч плей-офф. Какие впечатления? Все-таки «Филадельфия» проиграла (1:5).
— Начали мы хорошо. Стадион нас поддерживал. Контролировали шайбу, должны были забивать. Но не забили, а потом наша игра куда-то ушла. Мы стали сами ошибаться, отдавать шайбу сопернику.

— Как нервы?
— Все спокойно. Болельщики кричат сильнее, чем в регулярке. Но на это уже не обращаешь внимание. Сфокусирован на игре.

— Почему матчи в этой серии как на качелях? От 0:7 до 4:1 и к 1:5.
— Во многом мы сами виноваты. Теряем шайбу, получаем глупые удаления как сегодня. Мы семь раз удалились в третьем матче. И там мало оправданных, они происходят в средней зоне и в атаке. Зацепы, подножки… Сами виноваты.

— Не понимаете, почему идут нарушения?
— Тяжело объяснить. Мы отошли от своей игры, команда перестала работать ногами. Начали терять шайбу в средней зоне… Вообще нам нужно ориентироваться на второй матч, когда мы атаковали все три периода, играли активно — и получилось забить.

— Что скажете о своей игре?
— Стараюсь делать все возможное, чтобы команда победила. Да, в каких-то матчах не получается, и это очень обидно.

— Трудно играть против Малкина?
— Женя — отличный мастер. У них первое большинство состоит вообще из мастеров. Нам надо меньше удаляться. А вообще стараюсь играть ближе, не давать сопернику поднять голову, развернуться.

Вообще я не различаю — американец, канадец, русский. Нет разницы. На льду с той стороны нет друзей. Это только после матча мы можем поболтать.

— Чего вообще вы ждали от серии с «Питтсбургом»?
— Они показывают быстрый хоккей, у них много мастерства. Мы знали, что нельзя много удаляться. Там очень сильное большинство.

— Мне показалось, когда вас не признали лучшим защитником клуба, у вас появилась дополнительная спортивная злость?
— Так сказать не могу. Да, когда-то забиваю. Но матч на матч не приходится. В последних шести матчах регулярки вот получилось забить четыре гола и отдать три передачи. Оказалось, очень хорошая концовка регулярки.

В каждой игре я стараюсь, никакой злости нет. Ну, не выбрали. Это ж не от меня зависит. Я хочу выходить на лед и доказывать, что один из лучших защитников команды и лиги. Вот моя цель.

— Вы говорили, папа вам приносит удачу. Он уже уехал?
— Да. Я его не отпускал, но ему нужно обратно — к младшим брату и сестре, к маме. Им тоже нужна удача.

Филадельфия Флайерз 1:5
(0:1, 1:3, 0:1)
Питтсбург Пингвинз
15.04.2018, 22:00 Зрители: 19955 Плей-офф: 1/8 финала Wells Fargo Center
Главные тренеры
Дэйв Хэкстол Майк Салливан
Вратари
Брайан Эллиотт Мэттью Мюррей
1-й период
Сидни Кросби (П. Хернквист) 10:25
Брайан Раст 11:55
14:41 Брэндон Мэннинг
Карл Хагелин 18:17
2-й период
21:12 Клод Жиру
Дерик Брассар (Ф. Кессел, К. Летанг) 22:48
25:19 Трэвис Конекны
Джастин Шульц 25:19
25:56 Якуб Ворачек
Евгений Малкин (С. Кросби, К. Летанг) 26:48
Брайан Дюмулин (С. Кросби) 26:53
Евгений Малкин 27:53
30:35
33:42 Трэвис Санхейм (Я. Ворачек, Н. Патрик)
Дерик Брассар 38:51
3-й период
43:06 Скотт Лотон
46:13 Якуб Ворачек
Джастин Шульц (Е. Малкин, С. Кросби) 47:08
50:26 Радко Гудас
Сидни Кросби 55:43
Райли Шихан 57:45
Статистика
16 Штрафное время 14
0 Игра в большинстве 0
0 Голы в большинстве 3
Лучшие игроки
С. Кросби (Питтсбург Пингвинз), М. Мюррей (Питтсбург Пингвинз), Е. Малкин (Питтсбург Пингвинз)
Судьи
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Филадельфия Флайерз
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