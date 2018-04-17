Иван Проворов: Трудно ли играть против Малкина? Отвечаю
Защитник «Филадельфии» Иван Проворов дал интервью корреспонденту «Советского спорта» после третьего матча серии с «Филадельфией».
Защитник «Филадельфии» Иван Проворов дал интервью корреспонденту «Советского спорта» после третьего матча серии с «Филадельфией».
— Ваш первый домашний матч
— Начали мы хорошо. Стадион нас поддерживал. Контролировали шайбу, должны были забивать. Но не забили, а потом наша игра
— Как нервы?
— Все спокойно. Болельщики кричат сильнее, чем в регулярке. Но на это уже не обращаешь внимание. Сфокусирован на игре.
— Почему матчи в этой серии как на качелях? От 0:7 до 4:1 и к 1:5.
— Во многом мы сами виноваты. Теряем шайбу, получаем глупые удаления как сегодня. Мы семь раз удалились в третьем матче. И там мало оправданных, они происходят в средней зоне и в атаке. Зацепы, подножки… Сами виноваты.
— Не понимаете, почему идут нарушения?
— Тяжело объяснить. Мы отошли от своей игры, команда перестала работать ногами. Начали терять шайбу в средней зоне… Вообще нам нужно ориентироваться на второй матч, когда мы атаковали все три периода, играли активно — и получилось забить.
— Что скажете о своей игре?
— Стараюсь делать все возможное, чтобы команда победила. Да, в
— Трудно играть против Малкина?
— Женя — отличный мастер. У них первое большинство состоит вообще из мастеров. Нам надо меньше удаляться. А вообще стараюсь играть ближе, не давать сопернику поднять голову, развернуться.
Вообще я не различаю — американец, канадец, русский. Нет разницы. На льду с той стороны нет друзей. Это только после матча мы можем поболтать.
— Чего вообще вы ждали от серии с «Питтсбургом»?
— Они показывают быстрый хоккей, у них много мастерства. Мы знали, что нельзя много удаляться. Там очень сильное большинство.
— Мне показалось, когда вас не признали лучшим защитником клуба, у вас появилась дополнительная спортивная злость?
— Так сказать не могу. Да,
В каждой игре я стараюсь, никакой злости нет. Ну, не выбрали. Это ж не от меня зависит. Я хочу выходить на лед и доказывать, что один из лучших защитников команды и лиги. Вот моя цель.
— Вы говорили, папа вам приносит удачу. Он уже уехал?
— Да. Я его не отпускал, но ему нужно обратно — к младшим брату и сестре, к маме. Им тоже нужна удача.
|Филадельфия Флайерз
|
1:5
(0:1, 1:3, 0:1)
|Питтсбург Пингвинз
|Дэйв Хэкстол
|Майк Салливан
|Брайан Эллиотт
|Мэттью Мюррей
|1-й период
|Сидни Кросби (П. Хернквист)
|10:25
|Брайан Раст
|11:55
|14:41
|Брэндон Мэннинг
|Карл Хагелин
|18:17
|2-й период
|21:12
|Клод Жиру
|Дерик Брассар (Ф. Кессел, К. Летанг)
|22:48
|25:19
|Трэвис Конекны
|Джастин Шульц
|25:19
|25:56
|Якуб Ворачек
|Евгений Малкин (С. Кросби, К. Летанг)
|26:48
|Брайан Дюмулин (С. Кросби)
|26:53
|Евгений Малкин
|27:53
|30:35
|33:42
|Трэвис Санхейм (Я. Ворачек, Н. Патрик)
|Дерик Брассар
|38:51
|3-й период
|43:06
|Скотт Лотон
|46:13
|Якуб Ворачек
|Джастин Шульц (Е. Малкин, С. Кросби)
|47:08
|50:26
|Радко Гудас
|Сидни Кросби
|55:43
|Райли Шихан
|57:45
|16
|Штрафное время
|14
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|3
|С. Кросби (Питтсбург Пингвинз), М. Мюррей (Питтсбург Пингвинз), Е. Малкин (Питтсбург Пингвинз)