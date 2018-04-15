«Питтсбург» победил «Филадельфию» в матче плей-офф НХЛ, Малкин набрал два очка

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Сидни Кросби (11-я минута), который также отдал три результативные передачи, Дерик Брассар (23), Евгений Малкин (27), Брайан Дамулин (27) и Джастин Шульц (48). У проигравших отличился Трэвис Санхайм (34).

Малкин забросил вторую шайбу в текущем плей-офф НХЛ, а всего на его счету три очка в трех играх первого раунда Кубка Стэнли. Кросби забросил четвертую шайбу и в гонке снайперов нынешнего плей-офф НХЛ сравнялся с форвардом «Бостона» Давидом Пастрняком. Всего в активе 30-летнего канадского нападающего семь очков в текущем розыгрыше Кубка Стэнли.

Стоит отметить, что Пастрняк набрал уже девять очков, для этого ему понадобилось сыграть в двух матчах первого раунда плей-офф с «Торонто», на счету 21-летнего чешского нападающего четыре шайбы и пять результативных передач.

Первой звездой встречи стал Кросби (1+3), второй — голкипер «Питтсбурга» Мэтт Мюррей, отразивший 26 из 27 бросков, третьей — Малкин (1+1).