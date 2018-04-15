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01:32 (мск), источник: ТАСС

«Питтсбург» победил «Филадельфию» в матче плей-офф НХЛ, Малкин набрал два очка

ТАСС, 16 апреля. «Питтсбург» на выезде одержал победу над «Филадельфией» со счетом 5:1 в третьем матче серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Сидни Кросби (11-я минута), который также отдал три результативные передачи, Дерик Брассар (23), Евгений Малкин (27), Брайан Дамулин (27) и Джастин Шульц (48). У проигравших отличился Трэвис Санхайм (34).

Малкин забросил вторую шайбу в текущем плей-офф НХЛ, а всего на его счету три очка в трех играх первого раунда Кубка Стэнли. Кросби забросил четвертую шайбу и в гонке снайперов нынешнего плей-офф НХЛ сравнялся с форвардом «Бостона» Давидом Пастрняком. Всего в активе 30-летнего канадского нападающего семь очков в текущем розыгрыше Кубка Стэнли.

Стоит отметить, что Пастрняк набрал уже девять очков, для этого ему понадобилось сыграть в двух матчах первого раунда плей-офф с «Торонто», на счету 21-летнего чешского нападающего четыре шайбы и пять результативных передач.

Первой звездой встречи стал Кросби (1+3), второй — голкипер «Питтсбурга» Мэтт Мюррей, отразивший 26 из 27 бросков, третьей — Малкин (1+1).

«Питтсбург» вышел вперед в серии со счетом 2−1. Следующий матч команды проведут в Филадельфии в ночь на 19 апреля.

Филадельфия Флайерз 1:5
(0:1, 1:3, 0:1)
Питтсбург Пингвинз
15.04.2018, 22:00 Плей-офф: 1/8 финала Wells Fargo Center
Главные тренеры
Дэйв Хэкстол Майк Салливан
Вратари
Брайан Эллиотт Мэттью Мюррей
1-й период
Сидни Кросби (П. Хернквист) 10:25
Брайан Раст 11:55
14:41 Брэндон Мэннинг
Карл Хагелин 18:17
2-й период
21:12 Клод Жиру
Дерик Брассар (Ф. Кессел, К. Летанг) 22:48
25:19 Трэвис Конекны
Джастин Шульц 25:19
25:56 Якуб Ворачек
Евгений Малкин (С. Кросби, К. Летанг) 26:48
Брайан Дюмулин (С. Кросби) 26:53
Евгений Малкин 27:53
30:35
33:42 Трэвис Санхейм (Я. Ворачек, Н. Патрик)
Дерик Брассар 38:51
3-й период
43:06 Скотт Лотон
46:13 Якуб Ворачек
Джастин Шульц (Е. Малкин, С. Кросби) 47:08
50:26 Радко Гудас
Сидни Кросби 55:43
Райли Шихан 57:45
Статистика
16 Штрафное время 14
0 Игра в большинстве 0
0 Голы в большинстве 3
Лучшие игроки
С. Кросби (Питтсбург Пингвинз), М. Мюррей (Питтсбург Пингвинз), Е. Малкин (Питтсбург Пингвинз)
Судьи
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Филадельфия Флайерз
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