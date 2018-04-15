«Питтсбург» победил «Филадельфию» в матче плей-офф НХЛ, Малкин набрал два очка
ТАСС, 16 апреля. «Питтсбург» на выезде одержал победу над «Филадельфией» со счетом 5:1 в третьем матче серии первого раунда
ТАСС, 16 апреля. «Питтсбург» на выезде одержал победу над «Филадельфией» со счетом 5:1 в третьем матче серии первого раунда
В составе победителей заброшенными шайбами отметились Сидни Кросби (11-я минута), который также отдал три результативные передачи, Дерик Брассар (23), Евгений Малкин (27), Брайан Дамулин (27) и Джастин Шульц (48). У проигравших отличился Трэвис Санхайм (34).
Малкин забросил вторую шайбу в текущем
Стоит отметить, что Пастрняк набрал уже девять очков, для этого ему понадобилось сыграть в двух матчах первого раунда
Первой звездой встречи стал Кросби (1+3), второй — голкипер «Питтсбурга» Мэтт Мюррей, отразивший 26 из 27 бросков, третьей — Малкин (1+1).
«Питтсбург» вышел вперед в серии со счетом 2−1. Следующий матч команды проведут в Филадельфии в ночь на 19 апреля.
|Филадельфия Флайерз
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1:5
(0:1, 1:3, 0:1)
|Питтсбург Пингвинз
|Дэйв Хэкстол
|Майк Салливан
|Брайан Эллиотт
|Мэттью Мюррей
|1-й период
|Сидни Кросби (П. Хернквист)
|10:25
|Брайан Раст
|11:55
|14:41
|Брэндон Мэннинг
|Карл Хагелин
|18:17
|2-й период
|21:12
|Клод Жиру
|Дерик Брассар (Ф. Кессел, К. Летанг)
|22:48
|25:19
|Трэвис Конекны
|Джастин Шульц
|25:19
|25:56
|Якуб Ворачек
|Евгений Малкин (С. Кросби, К. Летанг)
|26:48
|Брайан Дюмулин (С. Кросби)
|26:53
|Евгений Малкин
|27:53
|30:35
|33:42
|Трэвис Санхейм (Я. Ворачек, Н. Патрик)
|Дерик Брассар
|38:51
|3-й период
|43:06
|Скотт Лотон
|46:13
|Якуб Ворачек
|Джастин Шульц (Е. Малкин, С. Кросби)
|47:08
|50:26
|Радко Гудас
|Сидни Кросби
|55:43
|Райли Шихан
|57:45
|16
|Штрафное время
|14
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|3
|С. Кросби (Питтсбург Пингвинз), М. Мюррей (Питтсбург Пингвинз), Е. Малкин (Питтсбург Пингвинз)