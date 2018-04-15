Ковальчук стал неограниченно свободным агентом в НХЛ

С этого момента Ковальчук может вести переговоры с клубами НХЛ и достигать договорённости. Однако официально подписать контракт он сможет только начиная с 1 июля, когда в НХЛ откроется рынок свободных агентов.

Ковальчук добровольно завершил карьеру в НХЛ в сезоне-2012/13. На тот момент у него действовал 15-летний контракт на $ 100 млн, но он его разорвал, уехав в Россию. В 55 матчах этого сезона в составе СКА он забросил 32 шайбы и сделал 33 передачи. После вылета питерского клуба из плей-офф Ковальчук сообщил о намерении попробовать силы в Северной Америке и собирается провести там ближайшие два-три года.