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15 апреля, источник: Чемпионат.com

Ковальчук стал неограниченно свободным агентом в НХЛ

Сегодня, 15 апреля, нападающему Илье Ковальчуку исполнилось 35 лет, и он официально стал неограниченно свободным агентом в НХЛ, перестав быть членом списка добровольно завершивших карьеру.

Источник: РИА "Новости"

Об этом сообщается на официальном сайте лиги.

С этого момента Ковальчук может вести переговоры с клубами НХЛ и достигать договорённости. Однако официально подписать контракт он сможет только начиная с 1 июля, когда в НХЛ откроется рынок свободных агентов.

Ковальчук добровольно завершил карьеру в НХЛ в сезоне-2012/13. На тот момент у него действовал 15-летний контракт на $ 100 млн, но он его разорвал, уехав в Россию. В 55 матчах этого сезона в составе СКА он забросил 32 шайбы и сделал 33 передачи. После вылета питерского клуба из плей-офф Ковальчук сообщил о намерении попробовать силы в Северной Америке и собирается провести там ближайшие два-три года.

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