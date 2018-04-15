Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Конец делу Скрипаля: Лондон может предложить РФ выход - экс-посол
Поехали! Все автомобили Юрия Гагарина
Дети трогательно поздравили Аллу Пугачеву с 69-летием
Что станет с ипотекой после введения санкций
Стеша Маликова с бойфрендом прогулялись по центру Москвы
Текущие события
Хоккей. НХЛ
22:00
Филадельфия Флайерз
Питтсбург Пингвинз
Хоккей. НХЛ
16.04
Миннесота Уайлд
Виннипег Джетс
Хоккей. НХЛ
16.04
Вашингтон Кэпиталз
Коламбус Блю Джэкетс
Хоккей. НХЛ
16.04
Лос-Анджелес Кингз
Вегас Голден Найтс
Хоккей. НХЛ
05:30
Анахайм Дакс2
Сан-Хосе Шаркс3
Хоккей. НХЛ
03:00
Бостон Брюинз7
Торонто Мэйпл Ливз3
Все события
Китай отреагировал на угрозы Трампа по Сирии
Российские корабли исчезли с базы Тартус
Иномарки неожиданно подорожали (и курс доллара не виноват)
Поехали! Все автомобили Юрия Гагарина
Риккардо против всех: «Ред Булл» побеждает в Китае
Суперконтракт и конец карьеры. Как Ковальчук уезжал из НХЛ
Энистон, Диаз и Робертс погуляли на тайной свадьбе Пэлтроу
Ричард Гир женится в третий раз
Пациентка, которой ввели формалин вместо физраствора, скончалась
Англичанка отстегнула нос во время прямого эфира на ТВ
10 вещей, которые вам нужно выбросить из дома прямо сейчас
5 плюсов покупки квартиры с готовым ремонтом
Фоторепортажи
18ЦСКА проиграл «Динамо» в дерби
30Новенькая «Екатеринбург Арена». Какая она
18:59 (мск), источник: ТАСС

Агент Наместникова: Хоккеист восстановится от травмы не ранее, чем через семь дней

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Рейнджерс» Владислав Наместников полностью восстановится от травмы плеча не ранее, чем через неделю. Об этом ТАСС сообщил агент хоккеиста Дэн Мильштейн.

Наместников был вызван в расположение национальной команды на сбор перед чемпионатом мира. Хоккеисты должны приступить к тренировкам с 16 апреля и принять участие в двух этапах Евротура.

«На данный момент у Владислава [Наместникова] проблема с плечом еще с окончания сезона, он пока полностью не вылечился. Сейчас он проходит лечение в расположении своего клуба, чтобы как можно быстрее восстановиться. В ближайшие дни никакой положительной информации не будет. Точные сроки выздоровления неизвестны, но это точно будет больше одной недели», — сообщил Мильштейн.

Агент отметил, что у Наместникова есть желание выступить на чемпионате мира в случае восстановления. «Он ни разу не отказывался от вызова в сборную, для него большая честь играть за страну. Когда состояние здоровья было хорошим, он всегда был в расположении национальной команды», — подчеркнул Мильштейн.

Чемпионат мира 2018 года пройдет с 4 по 20 мая в датских городах Копенгагене и Хернинге.

Тампа-Бэй Лайтнинг
НовостиМатчиСоставСтатистика
Россия
НовостиМатчиСоставСтатистика
НХЛ
КомандыТаблицаКалендарь / результатыПлей-оффСтатистика
 За взятку советскому хоккеисту поставили страшный диагноз
Стало известно, кто купил призовой "олимпийский" автомобиль Ковальчука
«Урал» победил «Спартак» в чемпионате России
Кошечкин и Шестеркин вошли в состав сборной РФ на этап Евротура
Риккардо против всех: «Ред Булл» побеждает в Китае
Еле ноги унесли. Уставший ЦСКА спасся от поражения в Уфе
«Зенит» установил рекорд чемпионатов России по посещаемости
«Ростов» — «СКА-Хабаровск»: стали известны стартовые составы
«Ньюкасл» одержал волевую победу над «Арсеналом» в АПЛ
Спорт-Экспресс
Авто
Обман на шиномонтаже: 9 способов «Весенний день — год кормит». Эта пословица точнее всего характеризует работу шиномонтажей, некоторые из которых, к сожалению, находят способы обманывать своих клиентов
Hi-Tech
Ученые выяснили, чем опасно увлечение смартфонами Исследователи выяснили, что зависимость от электронных устройств делает людей несчастными.
Кино
Вот это поворот: 15 триллеров с непредсказуемой развязкой Для любителей неожиданных поворотов и настоящего ужаса — когда все не то, чем кажется, — мы подобрали по-настоящему непредсказуемые триллеры и советуем досмотреть их до конца...
Недвижимость
5 преимуществ квартиры с готовым ремонтом
Самый дорогой дом в России в 673 раза дороже среднего по стране
В России появилась ипотека под 0%
Работники ЖКХ случайно сожгли чужую квартиру
Леди
Косметика, которой мужчины начали пользоваться раньше, чем женщины Современные мужчины часто смеются над тем, что женщины используют слишком много косметики, да и отдать за нее готовы космические деньги
Дети
Дети трогательно поздравили Аллу Пугачеву с 69-летием Лиза и Гарри сами сделали подарки и выучили для мамы стихи.
Все о ремонте
Как оформить акцентную стену в ванной: 14 стильных идей
Как бюджетно и красиво обставить маленькую студию
5 главных правил бюджетного ремонта
4 причины составить план электрики до начала ремонта
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь