Суперконтракт и конец карьеры. Как Ковальчук уезжал из НХЛ
Сегодня знаменитому российскому форварду Илье Ковальчуку исполняется 35 лет.
Сегодня знаменитому российскому форварду Илье Ковальчуку исполняется 35 лет.
Совсем недавно он объявил, что снова собрался в НХЛ. «СЭ» решил вспомнить, при каких обстоятельствах он решился на переход в СКА и отъезд из «Нью-Джерси».
Первый номер драфта-2001 Илья Ковальчук вновь собирается в НХЛ. Хоккеист почти договорился о подписании контракта с «Нью-Йорк Рейнджерс» на шесть миллионов долларов в год. Нынешний переезд за океан станет вторым в карьере российского нападающего и, судя по всему, последним. Совсем скоро Илье исполнится 35 лет. Времени на то, чтобы завоевать еще один значимый трофей — Кубок Стэнли, у него остается не так много.
Самое время вспомнить, при каких обстоятельствах Ковальчук в последний раз покидал НХЛ и почему он решил расторгнуть солидный 15-летний контракт на 100 миллионов долларов, подписанный с «Нью-Джерси» в 2010 году? Что за это время произошло с «Дьяволами» и выиграл ли от возращения в КХЛ сам хоккеист?
ДЖОКЕР ДЛЯ «ДЬЯВОЛОВ»
В «Нью-Джерси» Ковальчук оказался по ходу сезона-2009/10. В то время «Дьяволам» срочно требовался готовый снайпер, способный помочь команде в розыгрыше
26-летний российский форвард «Атланты» в тот год был в полном порядке и в 49 матчах в составе «Трэшерс» набрал 58 (31+27) очков. Многие специалисты тогда были удивлены этому обмену и не понимали, как яркий индивидуалист Ковальчук сумеет заиграть в условиях жестких тисков требовательного главного тренера «Дьяволов» Жака Лемера. Однако Илье удалось очень быстро развеять этот миф и стать ключевой фигурой в составе «Нью-Джерси». За оставшиеся 27 матчей регулярки он набрал ровно столько же очков — 27 (10+17) и помог своей команде выйти в
В матчах на вылет «Девилз» попали на набравшую уверенный ход «Филадельфию» и не смогли дать сопернику серьезный бой — 1−4 в серии. А вот «Летчики» в тот год сумели прыгнуть выше головы и дошли до финала Кубка Стэнли, где уступили «Чикаго». В
БОЛЬШИЕ НАДЕЖДЫ В «НЬЮ-ДЖЕРСИ»
После того сезона его контракт с «Нью-Джерси» заканчивался. Ходили разговоры, что форвардом всерьез интересовались «Лос-Анджелес» и СКА, однако Ковальчук сделал ход конем и удивил всю хоккейную общественность. 27-летний нападающий и его агент Джей Гроссман
«Переговоры протекали очень трудно и проходили дольше, чем можно было себе представить. Очень рад, что удалось уладить все детали. Цель Ковальчука понятна — он намерен выиграть Кубок Стэнли. Любой хоккеист мечтает об этом. Если бы у “Нью-Джерси” не было таких перспектив, то Ковальчук бы здесь не остался», — так Джей Гроссман прокомментировал подписание долгосрочного договора с «Девилз».
Хитрый и изворотливый лис Ламорелло еще никому и никогда не давал таких денег, но отступился от своих принципов и, как показало время, допустил просчет. В сезоне-2010/11 «Дьяволы» провалились и не сумели пробиться в
Однако Илья сумел преобразиться уже в следующем году и как никогда был близок к завоеванию Кубка Стэнли. «Девилз» вышли в
СКА
Следующий сезон перевернул очень многое в сознании Ковальчука и стал одним из знаковых в его карьере. А все потому, что в НХЛ случился локаут. Питерский СКА
Прежде всего, отношение к игрокам и интерес к хоккею. СКА на домашних матчах регулярно собирал аншлаги, практически во всех городах были построены новые, более вместительные арены. Да и в финансовом плане в КХЛ можно было зарабатывать даже больше чем в НХЛ, проводя за сезон значительно меньше матчей. Все эти факторы сыграли далеко не последнюю роль в решении Ковальчука расторгнуть многомиллионный контракт с «Нью-Джерси» уже по окончанию сезона-2012/13 и вернуться в Россию.
Отыграв во время локаута чуть больше половины регулярного чемпионата в составе СКА, Ковальчук убедился, что в Питере он может быть тем хоккеистом, вокруг которого будет строиться игра и коллектив. Да и команда с берегов Невы способна решать самые серьезные задачи. Вдобавок ко всему, семье Ильи в Северной столице были предложены очень комфортные условия для жизни.
После локаута Ковальчук вернулся в «Нью-Джерси» и доиграл в форме «Девилз» еще один сезон. Его команда не сумела пробиться в
Илья все больше понимал: пора
«Я обдумывал это решение на протяжении долгого времени, со времен локаута в НХЛ и выступления в России. И хотя я решил вернуться в “Нью-Джерси” в минувшем сезоне, в клубе знали о моем желании вернуться вместе с семьей домой. Самое сложное для меня сейчас — покидать “Нью-Джерси”. Это замечательная команда, которую я очень уважаю. Болельщики были очень добры ко мне», — именно так прокомментировал свое решение Ковальчук.
Но просто ли было это сделать, ведь руководство «Девилз» могло бы и не пойти на этот шаг и запретить россиянину уезжать в Россию? Да и самому Ковальчуку пришлось поставить на кон немалые деньги. Дело в том, что согласно контракту, только в 2019 году зарплата Ильи должна была существенно понизиться с семи миллионов долларов до четырех. Соглашение, подписанное с «Дьяволами», было рассчитано еще на 12 сезонов, в течение которых нападающий должен был заработать 77 миллионов долларов.
В не самое удобное положение Ковальчук поставил и свой бывший американский клуб, которому пришлось платить штраф в связи с ранним окончанием карьеры игрока с контрактом на 15 лет. До 2025 года к платежной ведомости команды теперь каждый год будут прибавляться 250 тысяч долларов, учитываемые потолком зарплат. Но в ходе длительных переговоров игроку все же удалось договориться с руководством «Нью-Джерси» о расторжении контракта.
«В последнее время я провел с Ковальчуком немало бесед, касающихся его желания покинуть НХЛ. Сегодня его решение можно назвать официальным. Со стороны клуба я желаю Илье и его семье всего самого хорошего в грядущих начинаниях», — такими словами прокомментировал расставание с российским форвардом генеральный менеджер «Нью-Джерси» Лу Ламорелло.
КОВАЛЬЧУК НЕ ПРОГАДАЛ
Выиграл ли Ковальчук от переезда в Россию и сумели ли «Дьяволы» найти ему равноценную замену? С тех пор, как Илья перешел в СКА, прошло уже 6 лет. За это время петербуржцы дважды выигрывали Кубок Гагарина, а Ковальчук стал живым символом клуба из северной столицы. Минувшей зимой Илья добился еще одной значимой цели и завоевал олимпийское золото в Пхенчхане.
А что же «Нью-Джерси»? На протяжении пяти лет «Дьяволы» так и не смогли добраться до
Выход в
Сейчас в карьере Ковальчука настало время для перемен. Все, чего можно было добиться вне НХЛ, он добился. Серьезная перезагрузка происходит и в рядах его возможной новой команды «Нью-Йорк Рейнджерс». «Синерубашечники» вводят в состав все больше молодых новичков и постепенно перестраиваются.
Именно по этой причине, Ковальчук имеет отличный шанс уже в следующем году выйти в команде на лидирующие роли и стать ее главным вожаком. Здоровья и сил у него в избытке, целеустремленности и желания хоть отбавляй. Вернувшись в КХЛ, Илья не прогадал. Интересно, правильным ли окажется его выбор сейчас?