Суперконтракт и конец карьеры. Как Ковальчук уезжал из НХЛ

Источник: AP 2018

Совсем недавно он объявил, что снова собрался в НХЛ. «СЭ» решил вспомнить, при каких обстоятельствах он решился на переход в СКА и отъезд из «Нью-Джерси».

Первый номер драфта-2001 Илья Ковальчук вновь собирается в НХЛ. Хоккеист почти договорился о подписании контракта с «Нью-Йорк Рейнджерс» на шесть миллионов долларов в год. Нынешний переезд за океан станет вторым в карьере российского нападающего и, судя по всему, последним. Совсем скоро Илье исполнится 35 лет. Времени на то, чтобы завоевать еще один значимый трофей — Кубок Стэнли, у него остается не так много.

Самое время вспомнить, при каких обстоятельствах Ковальчук в последний раз покидал НХЛ и почему он решил расторгнуть солидный 15-летний контракт на 100 миллионов долларов, подписанный с «Нью-Джерси» в 2010 году? Что за это время произошло с «Дьяволами» и выиграл ли от возращения в КХЛ сам хоккеист?

ДЖОКЕР ДЛЯ «ДЬЯВОЛОВ»

В «Нью-Джерси» Ковальчук оказался по ходу сезона-2009/10. В то время «Дьяволам» срочно требовался готовый снайпер, способный помочь команде в розыгрыше плей-офф. Человек с отменной репутацией киллера, умеющий решать исходы встреч и вести за собой партнеров.

26-летний российский форвард «Атланты» в тот год был в полном порядке и в 49 матчах в составе «Трэшерс» набрал 58 (31+27) очков. Многие специалисты тогда были удивлены этому обмену и не понимали, как яркий индивидуалист Ковальчук сумеет заиграть в условиях жестких тисков требовательного главного тренера «Дьяволов» Жака Лемера. Однако Илье удалось очень быстро развеять этот миф и стать ключевой фигурой в составе «Нью-Джерси». За оставшиеся 27 матчей регулярки он набрал ровно столько же очков — 27 (10+17) и помог своей команде выйти в плей-офф со второго места на «Востоке».

В матчах на вылет «Девилз» попали на набравшую уверенный ход «Филадельфию» и не смогли дать сопернику серьезный бой — 1−4 в серии. А вот «Летчики» в тот год сумели прыгнуть выше головы и дошли до финала Кубка Стэнли, где уступили «Чикаго». В плей-офф Ковальчук вновь был на высоте. Илья набрал больше всех очков в своей команде (6) и лишь подтвердил высочайший статус бомбардира.

БОЛЬШИЕ НАДЕЖДЫ В «НЬЮ-ДЖЕРСИ»

После того сезона его контракт с «Нью-Джерси» заканчивался. Ходили разговоры, что форвардом всерьез интересовались «Лос-Анджелес» и СКА, однако Ковальчук сделал ход конем и удивил всю хоккейную общественность. 27-летний нападающий и его агент Джей Гроссман сумели-таки договориться с не самым щедрым генеральным менеджером «Дьяволов» Лу Ламорелло о заключении нового, шикарного для Кови контракта: 15-летнего соглашения на 100 миллионов долларов.

«Переговоры протекали очень трудно и проходили дольше, чем можно было себе представить. Очень рад, что удалось уладить все детали. Цель Ковальчука понятна — он намерен выиграть Кубок Стэнли. Любой хоккеист мечтает об этом. Если бы у “Нью-Джерси” не было таких перспектив, то Ковальчук бы здесь не остался», — так Джей Гроссман прокомментировал подписание долгосрочного договора с «Девилз».

Читайте также Ковальчук объяснил желание играть в США

Хитрый и изворотливый лис Ламорелло еще никому и никогда не давал таких денег, но отступился от своих принципов и, как показало время, допустил просчет. В сезоне-2010/11 «Дьяволы» провалились и не сумели пробиться в плей-офф, а Ковальчук впервые в заокеанской карьере заработал показатель полезности «-26» и в 81 встрече набрал всего лишь 60 (31+29) очков.

Однако Илья сумел преобразиться уже в следующем году и как никогда был близок к завоеванию Кубка Стэнли. «Девилз» вышли в плей-офф с 6-го места и поочередно прошли «Флориду», «Филадельфию» и «Рейнджерс». А в финале встретились с «Лос-Анджелесом». Той самой командой, которая очень хотела заполучить Ковальчука двумя годами ранее. «Короли» выиграли серию со счетом 4−2, а Илья остановился в шаге от заветной цели, даже несмотря на то, что хорошо провел регулярку (77 игр — 83 (37+46) очка) и плей-офф (23 матча — 19 (8+11) набранных баллов).

СКА

Следующий сезон перевернул очень многое в сознании Ковальчука и стал одним из знаковых в его карьере. А все потому, что в НХЛ случился локаут. Питерский СКА наконец-то заполучил одного из лучших снайперов заокеанской лиги в свои ряды, а сам нападающий уже в более осознанном возрасте вернулся в Россию и понял, что в родной стране за несколько лет поменялось очень многое.

Прежде всего, отношение к игрокам и интерес к хоккею. СКА на домашних матчах регулярно собирал аншлаги, практически во всех городах были построены новые, более вместительные арены. Да и в финансовом плане в КХЛ можно было зарабатывать даже больше чем в НХЛ, проводя за сезон значительно меньше матчей. Все эти факторы сыграли далеко не последнюю роль в решении Ковальчука расторгнуть многомиллионный контракт с «Нью-Джерси» уже по окончанию сезона-2012/13 и вернуться в Россию.

Отыграв во время локаута чуть больше половины регулярного чемпионата в составе СКА, Ковальчук убедился, что в Питере он может быть тем хоккеистом, вокруг которого будет строиться игра и коллектив. Да и команда с берегов Невы способна решать самые серьезные задачи. Вдобавок ко всему, семье Ильи в Северной столице были предложены очень комфортные условия для жизни.

После локаута Ковальчук вернулся в «Нью-Джерси» и доиграл в форме «Девилз» еще один сезон. Его команда не сумела пробиться в плей-офф, а давняя мечта россиянина о победе в Кубке Стэнли становилась все более призрачной. «Дьяволы» закончили регулярку на последнем месте в Атлантическом дивизионе и отстали от лидера «Питтсбурга» аж на 24 очка. «Девилз» постепенно превращался в одного из аутсайдеров НХЛ, а 15-летний контракт Ковальчука не позволял ему перейти в другой, более амбициозный клуб.

Илья все больше понимал: пора что-то менять. И тут началось самое интересное. Ковальчук решился на разрыв контракта с «Нью-Джерси», который действовал до 2025 года, и заключил соглашение со СКА.

«Я обдумывал это решение на протяжении долгого времени, со времен локаута в НХЛ и выступления в России. И хотя я решил вернуться в “Нью-Джерси” в минувшем сезоне, в клубе знали о моем желании вернуться вместе с семьей домой. Самое сложное для меня сейчас — покидать “Нью-Джерси”. Это замечательная команда, которую я очень уважаю. Болельщики были очень добры ко мне», — именно так прокомментировал свое решение Ковальчук.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BamlFlen5s7/" data-instgrm-version="8" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50.0% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div><p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/BamlFlen5s7/" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Ilya Kovalchuk (@ilyakovalchukofficial)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-10-23T19:47:42+00:00">23 Окт 2017 в 12:47 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Но просто ли было это сделать, ведь руководство «Девилз» могло бы и не пойти на этот шаг и запретить россиянину уезжать в Россию? Да и самому Ковальчуку пришлось поставить на кон немалые деньги. Дело в том, что согласно контракту, только в 2019 году зарплата Ильи должна была существенно понизиться с семи миллионов долларов до четырех. Соглашение, подписанное с «Дьяволами», было рассчитано еще на 12 сезонов, в течение которых нападающий должен был заработать 77 миллионов долларов.

В не самое удобное положение Ковальчук поставил и свой бывший американский клуб, которому пришлось платить штраф в связи с ранним окончанием карьеры игрока с контрактом на 15 лет. До 2025 года к платежной ведомости команды теперь каждый год будут прибавляться 250 тысяч долларов, учитываемые потолком зарплат. Но в ходе длительных переговоров игроку все же удалось договориться с руководством «Нью-Джерси» о расторжении контракта.

«В последнее время я провел с Ковальчуком немало бесед, касающихся его желания покинуть НХЛ. Сегодня его решение можно назвать официальным. Со стороны клуба я желаю Илье и его семье всего самого хорошего в грядущих начинаниях», — такими словами прокомментировал расставание с российским форвардом генеральный менеджер «Нью-Джерси» Лу Ламорелло.

КОВАЛЬЧУК НЕ ПРОГАДАЛ

Выиграл ли Ковальчук от переезда в Россию и сумели ли «Дьяволы» найти ему равноценную замену? С тех пор, как Илья перешел в СКА, прошло уже 6 лет. За это время петербуржцы дважды выигрывали Кубок Гагарина, а Ковальчук стал живым символом клуба из северной столицы. Минувшей зимой Илья добился еще одной значимой цели и завоевал олимпийское золото в Пхенчхане.

А что же «Нью-Джерси»? На протяжении пяти лет «Дьяволы» так и не смогли добраться до плей-офф и только в нынешнем сезоне с огромным трудом пробились в нокаут-раунд с восьмого места. Генеральный менеджер «Дьяволов» Лу Ламорелло в 2015 году перебрался на аналогичную должность в «Торонто», после чего в «Девилз» началась глобальная перестройка.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BftnWV8n6sf/" data-instgrm-version="8" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:45.67769477054429% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div><p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/BftnWV8n6sf/" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Ilya Kovalchuk (@ilyakovalchukofficial)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-02-27T19:59:07+00:00">27 Фев 2018 в 11:59 PST</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Выход в плей-офф для не самого стабильного «Нью-Джерси» сейчас потолок и о победе в Кубке Стэнли они могут только мечтать. Все это лишь подчеркивает правильность выбора Ковальчука, решившего 6 лет назад вернуться в Россию. Не потерял Илья и в деньгах. В СКА он зарабатывал около 5,5 миллионов долларов (330 миллионов рублей) в год и имел немалые бонусы. Более того, низкий, 13-процентный российский налог, позволял ему сохранять большую часть зарплаты.

Сейчас в карьере Ковальчука настало время для перемен. Все, чего можно было добиться вне НХЛ, он добился. Серьезная перезагрузка происходит и в рядах его возможной новой команды «Нью-Йорк Рейнджерс». «Синерубашечники» вводят в состав все больше молодых новичков и постепенно перестраиваются.