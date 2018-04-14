Три очка Кучерова и 41 сэйв Василевского помогли «Тампе» обыграть «Нью-Джерси»

Источник: Советский спорт

У победителей встречи дубль оформил Алекс Киллорн и по разу отличились Брейден Поинт, Тайлер Джонсон и Никита Кучеров, а у гостей шайбы забросили Нико Хишир, Сам Ватанен и Блейк Колман.

Российский форвард хозяев льда Никита Кучеров, помимо гола, записал на свой счет две результативные передачи и был признан третьей звездой встречи. Его партнер по команде и соотечественник Андрей Василевский отразил 41 бросок по своим воротам.

Первый матч серии завершился победой «Лайтнинг» со счетом 5:2. Таким образом, счет в серии до четырех побед стал 2−0 в пользу «Тампы».