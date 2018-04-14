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01:40 (мск), источник: Советский спорт

Три очка Кучерова и 41 сэйв Василевского помогли «Тампе» обыграть «Нью-Джерси»

Во втором матче первого раунда Кубка Стэнли «Тампа-Бэй» обыграла «Нью-Джерси» со счетом 5:3.

Источник: Советский спорт

У победителей встречи дубль оформил Алекс Киллорн и по разу отличились Брейден Поинт, Тайлер Джонсон и Никита Кучеров, а у гостей шайбы забросили Нико Хишир, Сам Ватанен и Блейк Колман.

Российский форвард хозяев льда Никита Кучеров, помимо гола, записал на свой счет две результативные передачи и был признан третьей звездой встречи. Его партнер по команде и соотечественник Андрей Василевский отразил 41 бросок по своим воротам.

Первый матч серии завершился победой «Лайтнинг» со счетом 5:2. Таким образом, счет в серии до четырех побед стал 2−0 в пользу «Тампы».

Третья игра противостояния состоится 17 апреля и пройдет на льду арены «Пруденшал Центр» в Ньюарке.

Тампа-Бэй Лайтнинг 5:3
(1:1, 4:1, 0:1)
Нью-Джерси Дэвилз
14.04.2018, 22:00 Плей-офф: 1/8 финала Amalie Arena
Главные тренеры
Джон Купер Джон Хайнс
Вратари
Андрей Василевский Кейт Кинкейд 33:12 (К. Шнайдер 33:12-57:34, К. Шнайдер 59:51)
1-й период
Брайан Бойл 06:27
12:15 Брэйден Пойнт (О. Палат, Р. Макдона)
Нико Хишир 13:38
2-й период
Бен Лавджой 22:44
23:14 Алекс Киллорн (Н. Кучеров, С. Стэмкос)
24:36 Тайлер Джонсон (Р. Макдона, Б. Пойнт)
24:43 Энтони Чирелли
Павел Заха 24:43
26:01 Никита Кучеров
28:51 Джей.Ти. Миллер
Кайл Палмиери 32:21
33:12 Алекс Киллорн (В. Хедман, Н. Кучеров)
Сами Ватанен (Э. Грин, К. Шнайдер) 39:34
3-й период
45:02 Алекс Киллорн
Блейк Коулман (Т. Зэйджак, Дж. Мур) 51:57
59:51 Брэйден Пойнт
59:51 Ондржей Палат
Кайл Палмиери 59:51
Статистика
10 Штрафное время 10
0 Игра в большинстве 0
2 Голы в большинстве 0
Лучшие игроки
Б. Пойнт (Тампа-Бэй Лайтнинг), А. Киллорн (Тампа-Бэй Лайтнинг), Н. Кучеров (Тампа-Бэй Лайтнинг)
Судьи
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Тампа-Бэй Лайтнинг
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