Дрегер: В НХЛ пока только «Рейнджерс» всерьёз заинтересован в Ковальчуке

«Уверен, Ковальчук вернётся в НХЛ , и если это будет однолетний или двухлетний контракт, проблем не будет. «Рейнджерс» — лучшая команда, где он может оказаться. Вряд ли «рейнджеры» дадут ему трёхлетний договор, потому что это слишком большой риск, если что-то пойдёт не так. Илья долгое время не выступал в НХЛ, игра изменилась. На уровне КХЛ он всё ещё элитный хоккеист, но если возникнут трудности в НХЛ и через год он снова захочет вернуться в Россию, то контракт станет проблемой.

«Рейнджерс» действительно в нём заинтересован. Знаю, что они делают. В команде идёт перестройка, но руководство не хочет, чтобы она превратилась в глобальную. Если есть возможность добавить в команду такого игрока на год или два, то можно надеяться на лучшее, ведь в «Рейнджерс» есть Хенрик Лундквист, есть возможность развивать молодых хоккеистов. Но я не слышал, чтобы какой-то другой клуб был заинтересован в Ковальчуке так же, как «Рейнджерс», хотя до 1 июля всё может измениться", — сказал Дрегер в эфире радиостанции WGR 550 Buffalo.