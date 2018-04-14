Дрегер: В НХЛ пока только «Рейнджерс» всерьёз заинтересован в Ковальчуке
Инсайдер канадского телеканала TSN Даррен Дрегер прокомментировал появившуюся информацию об интересе к нападающему Илье Ковальчуку со стороны «Нью-Йорк Рейнджерс».
Инсайдер канадского телеканала TSN Даррен Дрегер прокомментировал появившуюся информацию об интересе к нападающему Илье Ковальчуку со стороны «Нью-Йорк Рейнджерс».
«Уверен, Ковальчук вернётся в НХЛ, и если это будет однолетний или двухлетний контракт, проблем не будет. «Рейнджерс» — лучшая команда, где он может оказаться. Вряд ли «рейнджеры» дадут ему трёхлетний договор, потому что это слишком большой риск, если
«Рейнджерс» действительно в нём заинтересован. Знаю, что они делают. В команде идёт перестройка, но руководство не хочет, чтобы она превратилась в глобальную. Если есть возможность добавить в команду такого игрока на год или два, то можно надеяться на лучшее, ведь в «Рейнджерс» есть Хенрик Лундквист, есть возможность развивать молодых хоккеистов. Но я не слышал, чтобы