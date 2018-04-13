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Сергачёв стал самым молодым российским защитником, набравшим очки в плей-офф НХЛ
Защитник «Тампа-Бэй Лайтнинг» Михаил Сергачёв в стартовой встрече первого раунда
Защитник «Тампа-Бэй Лайтнинг» Михаил Сергачёв в стартовой встрече первого раунда
Таким образом, в возрасте 19 лет и 291 дня Михаил стал самым молодым российским защитником, набравшим очки в
В регулярном чемпионате НХЛ 19-летний россиянин набрал 40 (9+31) результативных баллов в 79 матчах.