«Коламбус» победил «Вашингтон» в плей-офф благодаря шайбе Панарина

Встреча, прошедшая в четверг в Вашингтоне, завершилась со счетом 4:3 (0:2, 1:0, 2:1, 1:0) в пользу гостей. Панарин отдал голевые передачи на Томаса Ванека (42-я минута) и Сета Джонса (56), а победную шайбу в матче россиянин забросил на 67-й минуте. Также в основное время матча у «Коламбуса» отличился Александр Веннберг (25). Российский вратарь «Блю Джекетс» Сергей Бобровский отразил 27 бросков из 30.