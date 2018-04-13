«Коламбус» победил «Вашингтон» в плей-офф благодаря шайбе Панарина
МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. «Коламбус» в овертайме обыграл «Вашингтон» в первом матче серии 1/8 финала
МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. «Коламбус» в овертайме обыграл «Вашингтон» в первом матче серии 1/8 финала
Встреча, прошедшая в четверг в Вашингтоне, завершилась со счетом 4:3 (0:2, 1:0, 2:1, 1:0) в пользу гостей. Панарин отдал голевые передачи на Томаса Ванека (42-я минута) и Сета Джонса (56), а победную шайбу в матче россиянин забросил на 67-й минуте. Также в основное время матча у «Коламбуса» отличился Александр Веннберг (25). Российский вратарь «Блю Джекетс» Сергей Бобровский отразил 27 бросков из 30.
У столичного клуба дублем отметился российский форвард Евгений Кузнецов (18, 19). Еще одну шайбу забросил Деванте
Панарин стал первой звездой матча, Кузнецов — второй. «Коламбус» повел в серии до четырех побед со счетом 1−0. Следующий матч пройдет в Вашингтоне 15 апреля.
|Вашингтон Кэпиталз
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3:4 ОТ
(2:0, 0:1, 1:2)
|Коламбус Блю Джэкетс
|Барри Тротц
|Джон Торторелла
|Филипп Грубауэр
|Сергей Бобровский
|1-й период
|Ник Фолиньо
|04:52
|Ян Коул
|09:01
|14:42
|Ти. Джей. Оши
|Джош Андерсон
|17:23
|Джош Андерсон
|17:23
|17:52
|Евгений Кузнецов (Н. Бэкстрем, Дж. Карлсон)
|18:21
|Евгений Кузнецов (Н. Бэкстрем, Дж. Карлсон)
|2-й период
|Александр Веннберг (Т. Ванек, Б. Дженнер)
|24:48
|Артемий Панарин
|36:09
|3-й период
|41:18
|Том Уилсон
|Томас Ванек (П-Л. Дюбуа, А. Панарин)
|41:31
|45:12
|Деванте Смит-Пелли (Я. Врана, Дж. Карлсон)
|51:19
|Евгений Кузнецов
|54:55
|Андре Бураковски
|Сет Джонс (А. Панарин, К. Аткинсон)
|55:34
|Овертайм
|Артемий Панарин (Ян Коул, П-Л. Дюбуа)
|66:02
|8
|Штрафное время
|21
|0
|Игра в большинстве
|0
|2
|Голы в большинстве
|2
|А. Панарин (Коламбус Блю Джэкетс), Е. Кузнецов (Вашингтон Кэпиталз), Дж. Карлсон (Вашингтон Кэпиталз)