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10:48 (мск), источник: Р-Спорт

«Коламбус» победил «Вашингтон» в плей-офф благодаря шайбе Панарина

МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. «Коламбус» в овертайме обыграл «Вашингтон» в первом матче серии 1/8 финала плей-офф НХЛ, решающую шайбу записал на свой счет российский нападающий «Блю Джекетс» Артемий Панарин.

Источник: AP 2018

Встреча, прошедшая в четверг в Вашингтоне, завершилась со счетом 4:3 (0:2, 1:0, 2:1, 1:0) в пользу гостей. Панарин отдал голевые передачи на Томаса Ванека (42-я минута) и Сета Джонса (56), а победную шайбу в матче россиянин забросил на 67-й минуте. Также в основное время матча у «Коламбуса» отличился Александр Веннберг (25). Российский вратарь «Блю Джекетс» Сергей Бобровский отразил 27 бросков из 30.

Во время загрузки произошла ошибка.

У столичного клуба дублем отметился российский форвард Евгений Кузнецов (18, 19). Еще одну шайбу забросил Деванте Смит-Пелли (46). Российский капитан «Кэпиталз» Александр Овечкин за почти 26 минут на льду не отметился результативными действиями.

Панарин стал первой звездой матча, Кузнецов — второй. «Коламбус» повел в серии до четырех побед со счетом 1−0. Следующий матч пройдет в Вашингтоне 15 апреля.

Вашингтон Кэпиталз 3:4 ОТ
(2:0, 0:1, 1:2)
Коламбус Блю Джэкетс
13.04.2018, 02:30 Плей-офф: 1/8 финала Capital One Arena
Главные тренеры
Барри Тротц Джон Торторелла
Вратари
Филипп Грубауэр Сергей Бобровский
1-й период
Ник Фолиньо 04:52
Ян Коул 09:01
14:42 Ти. Джей. Оши
Джош Андерсон 17:23
Джош Андерсон 17:23
17:52 Евгений Кузнецов (Н. Бэкстрем, Дж. Карлсон)
18:21 Евгений Кузнецов (Н. Бэкстрем, Дж. Карлсон)
2-й период
Александр Веннберг (Т. Ванек, Б. Дженнер) 24:48
Артемий Панарин 36:09
3-й период
41:18 Том Уилсон
Томас Ванек (П-Л. Дюбуа, А. Панарин) 41:31
45:12 Деванте Смит-Пелли (Я. Врана, Дж. Карлсон)
51:19 Евгений Кузнецов
54:55 Андре Бураковски
Сет Джонс (А. Панарин, К. Аткинсон) 55:34
Овертайм
Артемий Панарин (Ян Коул, П-Л. Дюбуа) 66:02
Статистика
8 Штрафное время 21
0 Игра в большинстве 0
2 Голы в большинстве 2
Лучшие игроки
А. Панарин (Коламбус Блю Джэкетс), Е. Кузнецов (Вашингтон Кэпиталз), Дж. Карлсон (Вашингтон Кэпиталз)
Судьи
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Коламбус Блю Джэкетс
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