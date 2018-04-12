10-я попытка Овечкина: что должно случиться, чтобы «Вашингтон» выиграл?

Источник: AP 2018

В прошлые годы заокеанские эксперты неизменно предрекали победу «Вашингтона» в Кубке Стэнли, говоря, что уж в этом-то сезоне они точно должны выиграть. И каждый раз все прогнозы шли в мусорку после заколдованного второго раунда.

Руководство «столичных» бросило все силы, чтобы создать чемпионскую команду в сезоне-2016/17, понимая, что окно Александра Овечкина уже закрывается. «Вашингтон» второй раз подряд стал победителем регулярного чемпионата, но в плей-офф опять пал в битве с заклятым соперником — «Питтсбургом».

Летом команда не стала сильнее, потеряв Уильямса, Юханссона, Шаттенкирка и Алзнера, но «Вашингтон» всё равно выиграл свой дивизион. Разница в том, что эксперты уже не называют Александра Овечкина и Ко однозначными фаворитами.

На Западе «Нэшвилл» стал ещё мощнее, солидно выглядит «Виннипег», на Востоке расправил крылья «Бостон», по-прежнему силён «Питтсбург», большие ожидания от «Тампы». Как должны сойтись звёзды, чтобы «Вашингтон» если не выиграл, то по крайней мере прошёл далеко в плей-офф?

Отсутствие ожиданий должно раскрепостить игроков

«В раздевалке чувствовалось давление. Опытные ребята, наверное, не хотят признавать, что это на нас подействовало. Но временами так и было», — говорил защитник Брукс Орпик после очередного вылета из плей-офф в 2017 году.

Сейчас от «Вашингтона» никто ничего не ждёт. Кроме руководства клуба, самих игроков, и болельщиков. Но былого ажиотажа уже не чувствуется. На первый план вышли другие команды, а «Кэпиталз» даже в противостоянии с «Коламбусом» в первом раунде не выглядит заведомым победителем.

Психология должна измениться с «мы должны победить, потому что все этого ждут» на «в нас никто не верит, и мы докажем, что они не правы». Как обычно говорят — злее будут. По-хорошему спортивная злость и статус андердога (пусть и с натяжкой) может снять напряжение с команды.

Грубауэр должен стать джокером

Брэйден Холтби, выигравший пару лет назад «ВезинаТрофи», провёл довольно средний сезон, частенько пропуская по три и более шайб. Начиная с февраля он практически поровну делил игровое время с Филиппом Грубауэром, причём сменщику доставались важнейшие матчи — с «Питтсбургом», «Нэшвиллом», «Виннипегом».

Очевидно, что «Вашингтону» сильно повезло сохранить немецкого вратаря на драфте расширения, когда многие полагали, что «Вегас» возьмёт именно его. В регулярном сезоне Грубауэр снял часть нагрузки с Холтби, который впервые за последние четыре года сыграл менее 60 матчей, и выглядел крайне надёжно. Неудивительно, что Филипп начнёт этот плей-офф в качестве первого номера.

А теперь давайте вспомним последние чемпионства «Питтсбурга». Два года назад Флёри тащил команду весь сезон, особенно в первой половине. А в концовке получил травму и в Кубке Стэнли вышел молодой и неопытный Мэтт Мюррей. И заставил всех замолчать. Обратная ситуация случилась в следующем году — уже Мюррей стал основным вратарём, но получил повреждение за полчаса до первой игры плей-офф. Флёри бесподобно отыграл два раунда, а когда устал к финалу Востока, уступил место напарнику.

Грубауэр наверняка мечтает стать первым номером (пусть и не в «Вашингтоне»), и сейчас у него есть шанс показать себя в наиболее важных играх сезона. У Холтби же есть время прийти в себя, подготовиться и со свежей головой встать в ворота, когда это потребуется.

«Питтсбург» должен устать

До встречи с «пингвинами» пока ещё далеко — «Вашингтон» сам должен пройти «Коламбус», а «Питтсбург» — выжить в бойне с «Филадельфией», но предположим, что случиться именно так. Даже, я бы сказала, нужно, чтобы случилось именно так, если «Вашингтон» хочет победить своих демонов.

Два сезона с октября по середину июня (плюс участие в Кубке мира для части игроков) — это серьёзное испытание. Два подряд Кубка Стэнли — невероятное достижение в современной НХЛ, но три? Такого не было с 1983 года, когда «Айлендерс» выиграли в четвёртый раз кряду.

Когда-то игроки должны устать. И физически, и психологически. Уже в начале сезона «Питтсбургу» было сложно набрать ход, команда ожила только после Нового года. Хватит ли запаса прочности для ещё одного похода за трофеем? Кросби и его партнёры уверены, что да. Ну, а для «Вашингтона» сейчас может быть самый подходящий момент, чтобы это опровергнуть.

Победа над «Питтсбургом» во втором раунде по эмоциям, наверное, будет практически сравнима с викторией в самом Кубке Стэнли. Столько времени биться в стену, чтобы в конце концов её пробить. После такого можно будет и за кубком идти.

«Вашингтон» должен научиться выигрывать седьмые матчи

Решающие встречи — бич «Кэпиталз», особенно в эпоху Овечкина. Семь поражений, включая четыре во втором раунде. И как не вспомнить случаи, когда «Вашингтон», выигравший Президентский кубок, нарвался на «Монреаль», и не смог переиграть поймавшего кураж Ярослава Галака. Или как вёл 3−1 с «Рейнджерс», был в 100 секундах от финала конференции, но в итоге растерял преимущество и отдал серию.

Да, Овечкин и его «Кэпиталз» выиграли три семиматчевые серии, но все они пришлись на первый раунд, с заведомо более слабым соперником. В 2015 году был приглашён признанный специалист по седьмым матчам Джастин Уильямс. До «Вашингтона» у него был идеальный послужной список — рекордные 14 (7+7) очков и семь побед в семи решающих матчах. Этой статистикой он заработал себе «Конн СмайтТрофи» в составе «Лос-Анджелес Кингз» образца 2014 года, но в столице США даже Уильямс ничем не помог. В первый его год «Вашингтон» так и не добрался до седьмого матча, а во второй героически спасся с 1−3, чтобы в главной битве проиграть 0:2.

Овечкин должен выйти на новый уровень

Александр провёл впечатляющий год, особенно после того, как притормозил сезоном ранее. Забил 49 голов и завоевал снайперский титул в 32 года, но продолжит ли он терзать соперников в плей-офф?

Нельзя сказать, что Овечкин растворяется в играх на выбывание, в 97 матчах за карьеру он набрал 90 очков. Но в прошлом году, например, он набрал только одно очко в последних четырёх матчах с «Питтсбургом». До седьмой игры серию довели другие люди — Бекстрём, Кузнецов, Бураковски. Овечкин должен вести за собой, вытаскивая матчи, а неизменную активность трансформировать в результат.

Кроме того, должны подтянуться третье и четвёртое звено. Пока с этим проблемы, но если придут на подмогу молодые Врана, Стивенсон, забьют в нужный момент Чиассон или Коннолли, «Вашинтону» будет полегче. Чемпионские команды выезжают не только на крутых вратарях, центрах и защитниках, но и на поддержке от нижних звеньев.