10-я попытка Овечкина: что должно случиться, чтобы «Вашингтон» выиграл?
Главный вопрос
Главный вопрос
В прошлые годы заокеанские эксперты неизменно предрекали победу «Вашингтона» в Кубке Стэнли, говоря, что уж в
Руководство «столичных» бросило все силы, чтобы создать чемпионскую команду в сезоне-2016/17, понимая, что окно Александра Овечкина уже закрывается. «Вашингтон» второй раз подряд стал победителем регулярного чемпионата, но в
Летом команда не стала сильнее, потеряв Уильямса, Юханссона, Шаттенкирка и Алзнера, но «Вашингтон» всё равно выиграл свой дивизион. Разница в том, что эксперты уже не называют Александра Овечкина и Ко однозначными фаворитами.
На Западе «Нэшвилл» стал ещё мощнее, солидно выглядит «Виннипег», на Востоке расправил крылья «Бостон»,
Отсутствие ожиданий должно раскрепостить игроков
«В раздевалке чувствовалось давление. Опытные ребята, наверное, не хотят признавать, что это на нас подействовало. Но временами так и было», — говорил защитник Брукс Орпик после очередного вылета из
Психология должна измениться с «мы должны победить, потому что все этого ждут» на «в нас никто не верит, и мы докажем, что они не правы». Как обычно говорят — злее будут.
Грубауэр должен стать джокером
Брэйден Холтби, выигравший пару лет назад «ВезинаТрофи», провёл довольно средний сезон, частенько пропуская по три и более шайб. Начиная с февраля он практически поровну делил игровое время с Филиппом Грубауэром, причём сменщику доставались важнейшие матчи — с «Питтсбургом», «Нэшвиллом», «Виннипегом».
Очевидно, что «Вашингтону» сильно повезло сохранить немецкого вратаря на драфте расширения, когда многие полагали, что «Вегас» возьмёт именно его. В регулярном сезоне Грубауэр снял часть нагрузки с Холтби, который впервые за последние четыре года сыграл менее 60 матчей, и выглядел крайне надёжно. Неудивительно, что Филипп начнёт этот
А теперь давайте вспомним последние чемпионства «Питтсбурга». Два года назад Флёри тащил команду весь сезон, особенно в первой половине. А в концовке получил травму и в Кубке Стэнли вышел молодой и неопытный Мэтт Мюррей. И заставил всех замолчать. Обратная ситуация случилась в следующем году — уже Мюррей стал основным вратарём, но получил повреждение за полчаса до первой игры
Грубауэр наверняка мечтает стать первым номером (пусть и не в «Вашингтоне»), и сейчас у него есть шанс показать себя в наиболее важных играх сезона. У Холтби же есть время прийти в себя, подготовиться и со свежей головой встать в ворота, когда это потребуется.
«Питтсбург» должен устать
До встречи с «пингвинами» пока ещё далеко — «Вашингтон» сам должен пройти «Коламбус», а «Питтсбург» — выжить в бойне с «Филадельфией», но предположим, что случиться именно так. Даже, я бы сказала, нужно, чтобы случилось именно так, если «Вашингтон» хочет победить своих демонов.
Победа над «Питтсбургом» во втором раунде по эмоциям, наверное, будет практически сравнима с викторией в самом Кубке Стэнли. Столько времени биться в стену, чтобы в конце концов её пробить. После такого можно будет и за кубком идти.
«Вашингтон» должен научиться выигрывать седьмые матчи
Да, Овечкин и его «Кэпиталз» выиграли три семиматчевые серии, но все они пришлись на первый раунд, с заведомо более слабым соперником. В 2015 году был приглашён признанный специалист по седьмым матчам Джастин Уильямс. До «Вашингтона» у него был идеальный послужной список — рекордные 14 (7+7) очков и семь побед в семи решающих матчах. Этой статистикой он заработал себе «Конн СмайтТрофи» в составе «Лос-Анджелес Кингз» образца 2014 года, но в столице США даже Уильямс ничем не помог. В первый его год «Вашингтон» так и не добрался до седьмого матча, а во второй героически спасся с 1−3, чтобы в главной битве проиграть 0:2.
Овечкин должен выйти на новый уровень
Александр провёл впечатляющий год, особенно после того, как притормозил сезоном ранее. Забил 49 голов и завоевал снайперский титул в 32 года, но продолжит ли он терзать соперников в
Нельзя сказать, что Овечкин растворяется в играх на выбывание, в 97 матчах за карьеру он набрал 90 очков. Но в прошлом году, например, он набрал только одно очко в последних четырёх матчах с «Питтсбургом». До седьмой игры серию довели другие люди — Бекстрём, Кузнецов, Бураковски. Овечкин должен вести за собой, вытаскивая матчи, а неизменную активность трансформировать в результат.
Кроме того, должны подтянуться третье и четвёртое звено. Пока с этим проблемы, но если придут на подмогу молодые Врана, Стивенсон, забьют в нужный момент Чиассон или Коннолли, «Вашинтону» будет полегче. Чемпионские команды выезжают не только на крутых вратарях, центрах и защитниках, но и на поддержке от нижних звеньев.
Всё, что за пределами второго раунда, — терра инкогнита для Овечкина. Но последние два года в финале Кубка Стэнли играли команды, которые ни разу не добирались до этой стадии — «Сан-Хосе» и «Нэшвилл». Будет ли в этом году новичок и из какой конференции, покажет только игра.