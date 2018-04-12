Лас-Вегас еще три года будет проводить награждение звезд НХЛ
Руководство Национальной хоккейной лиги подтвердило, что продолжит проводить церемонии вручения индивидуальных призов в
Руководство Национальной хоккейной лиги подтвердило, что продолжит проводить церемонии вручения индивидуальных призов в
В нынешнем сезоне церемония, которую представляет компания Hulu, пройдет 20 июня в концертном зале гостиницы Hard Rock Hotel & Casino. Ее будут напрямую транслировать в Канаде и США. Комиссионер НХЛ Гэри Беттмэн объявил об этом перед матчем первого раунда розыгрыша Кубка Стэнли Западной конференции между «Вегас Голден Найтс» и «Лос-Анджелес Кингз».
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Напомним, что в прошлом году в числе обладателей индивидуальных призов Лиги оказались два российских легионера американских команд: Сергей Бобровский получил Vezina Trophy как лучший вратарь сезона, а Александр Овечкин выиграл Maurice Richard Trophy как игрок, забросивший наибольшее число шайб по итогам регулярного сезона.