Лас-Вегас еще три года будет проводить награждение звезд НХЛ

В нынешнем сезоне церемония, которую представляет компания Hulu, пройдет 20 июня в концертном зале гостиницы Hard Rock Hotel & Casino. Ее будут напрямую транслировать в Канаде и США. Комиссионер НХЛ Гэри Беттмэн объявил об этом перед матчем первого раунда розыгрыша Кубка Стэнли Западной конференции между «Вегас Голден Найтс» и «Лос-Анджелес Кингз».

«В Лас-Вегасе умеют проводить крупные мероприятия. Доказательством является тот факт, что мы находимся здесь и проведем в этом городе церемонию вручения призов в десятый раз, — цитирует Беттмэна официальный сайт НХЛ. — Я также думаю, что в недалеком будущем мы можем провести здесь и другие проекты, например Матч звезд или игру под открытым небом».