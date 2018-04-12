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14:00 (мск), источник: Вести.Ru

Лас-Вегас еще три года будет проводить награждение звезд НХЛ

Руководство Национальной хоккейной лиги подтвердило, что продолжит проводить церемонии вручения индивидуальных призов в Лас-Вегасе. Лига уже 10 лет сотрудничает с игорной столицей Америки и продолжит совместную работу в течение как минимум ближайших трех лет.

В нынешнем сезоне церемония, которую представляет компания Hulu, пройдет 20 июня в концертном зале гостиницы Hard Rock Hotel & Casino. Ее будут напрямую транслировать в Канаде и США. Комиссионер НХЛ Гэри Беттмэн объявил об этом перед матчем первого раунда розыгрыша Кубка Стэнли Западной конференции между «Вегас Голден Найтс» и «Лос-Анджелес Кингз».

«В Лас-Вегасе умеют проводить крупные мероприятия. Доказательством является тот факт, что мы находимся здесь и проведем в этом городе церемонию вручения призов в десятый раз, — цитирует Беттмэна официальный сайт НХЛ. — Я также думаю, что в недалеком будущем мы можем провести здесь и другие проекты, например Матч звезд или игру под открытым небом».

Напомним, что в прошлом году в числе обладателей индивидуальных призов Лиги оказались два российских легионера американских команд: Сергей Бобровский получил Vezina Trophy как лучший вратарь сезона, а Александр Овечкин выиграл Maurice Richard Trophy как игрок, забросивший наибольшее число шайб по итогам регулярного сезона.

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