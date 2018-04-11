Овечкин и Малкин ждут: Ковальчук едет в НХЛ

Источник: Газета.Ру

Дома было хорошо

«Я сказал ребятам спасибо, и руководству, и болельщикам тоже. Не знаю, как сложится судьба. Но в ближайшие два-три года попытаю свои силы в Америке. Огромное спасибо Санкт-Петербургу. Я не говорю: «Прощай», я говорю: «До свидания», — заявил Илья Ковальчук после окончания серии СКА — ЦСКА в Кубке Гагарина агентству «Р-Спорт».

«Я старался, сделал то, что сделал. Вернулся, провел отличные пять лет в России, я очень доволен. Очень по-доброму в Питере. Это особенный город, он навсегда в моем сердце», — добавил хоккеист.

Шестой матч серии финала Западной конференции в Кубке Гагарина, по итогам которого действующий обладатель трофея и победитель регулярного чемпионата КХЛ текущего сезона уступил дорогу в финал московским армейцам (2−4 в серии), похоже, подвел черту под выступлениями Ильи Ковальчука в Континентальной хоккейной лиге.

На протяжении пяти последних лет нападающий защищал цвета санкт-петербургского СКА и добился в составе команды серьезных успехов.

Ковальчук попробовал на вкус санкт-петербургский клуб в сезоне-2012/13 во время локаута в НХЛ и набрал 42 (18+24) очка в 38 проведенных матчах, прежде чем за океаном профсоюз игроков и владельцы клубов договорились о новом коллективном соглашении, что спасло сезон Национальной хоккейной лиги.

Отыграв вторую часть года в «Нью-Джерси Девилз», Илья, переговорив с генеральным менеджером американского клуба Лу Ламорелло, объявил о завершении карьеры в НХЛ и вернулся в Россию.

В СКА нападающего ждали с распростертыми объятиями, и он провел в Северной столице пять продуктивных лет.

Ковальчук не избежал за время пребывания в Питере спадов и даже провальных отрезков, но при этом набрал 285 очков (120+165) в 262 играх регулярных чемпионатов, добавив к ним 44 балла (23+21) в 68 сыгранных поединках плей-офф.

Дважды Ковальчук выигрывал в составе СКА Кубок Гагарина (2015 и 2017), причем в 2015 году он был капитаном команды, а по итогам плей-офф был признан его самым ценным хоккеистом.

Слухи о возвращении Ильи в НХЛ курсировали еще год назад, но тогда такой вариант развития событий был изначально маловероятным, теперь же обстоятельства совсем иные.

Юридические тонкости

Когда Ковальчук уходил из НХЛ, у него был действующий контракт с «Нью-Джерси Девилз», и чтобы юридически правомерно покинуть сильнейшую лигу мира, он должен был официально завершить в ней карьеру.

Эта процедура означала, что теперь Илья не мог вернуться за океан без согласия генеральных менеджеров абсолютно всех команд, причем права на форварда оставались за «дьяволами», которые могли обменять игрока в любой клуб лиги без его согласия.

Кроме того, возвращение Ковальчука в НХЛ означало бы штрафные санкции для самих «Девилз», которые получили бы штраф в платежной ведомости, который имел бы значение при расчете «потолка» зарплат.

У всего этого был один, но весьма существенный нюанс: данное правило действовало до того момента, как Илье исполнялось 35 лет. В этом возрасте он переходил в специальный статус ветеранов, «Нью-Джерси» лишался всех прав на хоккеиста, а для возвращения в лигу ему уже не требовалось ничьих специальных разрешений.

Когда российский нападающий возвращался на родину, эксперты скептически относились к его возможному возвращению за океан в «преклонном» возрасте, но 35 исполняется Ковальчуку 15 апреля текущего года, он по-прежнему бодр и свеж, практически не утратил скорости по сравнению с 30 годами, а уж мастерства и пресловутого «инстинкта киллера» перед воротами не утратил абсолютно точно.

Ковальчук — по-прежнему элитный снайпер с богатым опытом, который точно пригодится практически любому клубу НХЛ. Он будет востребован на рынке, в этом можно не сомневаться, так что путь в НХЛ ему открыт.

Новый вызов

Возвращаясь в Россию, Илья Ковальчук приезжал не только за «легкими деньгами», как не раз говорили скептики.

Форварду хотел побеждать, а в НХЛ с учетом намечавшейся многолетней перестройке в так и не выигравших Кубок Стэнли «Девилз» у этой затеи не было особых перспектив.

Свои победные амбиции Илья на родине реализовал идеально: он не только выиграл два Кубка Гагарина, россыпь личных наград и Кубок Президента (за победу в регулярном чемпионате), но и, оставшись на этот сезон, взял заветное золото Олимпийских игр.

Какой бы в отсутствие энхаэловцев ни была бы Олимпиада в Пхенчхане, Ковальчук навсегда войдет в историю как олимпийский чемпион.

Таким образом, ему не хватает для полной коллекции титулов только того самого заокеанского Кубка Стэнли, выиграв который он войдет в престижнейший Тройной золотой клуб для тех, кто выиграл за карьеру и Олимпиаду, и чемпионат мира и Кубок Стэнли.

Безусловно, за океан форвард возвращается именно для того, чтобы выиграть трофей имени лорда Стэнли, что будет очень непросто — конкуренция в НХЛ на совершенно ином уровне, чем в Континентальной лиге.

Но тем и интереснее, в том числе и самому игроку, который наверняка соскучился по непредсказуемому хоккею.

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Куда податься

Остается разобраться с тем, куда Ковальчук направится. Илья будет интересен практически всем командам НХЛ, но не все команды будут интересны самому форварду.

Возможно, ключевым моментом будут требования игрока по заработной плате. Он, безусловно, вправе рассчитывать на солидный контракт в $4−5 млн, но в этом случае нападающий сильно сократит обойму команд, которые могут его подписать, причем в их числе не окажется клубов с реальными шансами на Кубок.

Для того чтобы сделать свои перспективы в борьбе за Стэнли максимально радужными, Илье нужно максимально умерить финансовые аппетиты, что вполне реально, учитывая что нападающий уже давно обеспечил себе безбедную старость.

Наверняка для самого Ильи наиболее перспективными выглядят варианты на Востоке, где он отыграл всю свою заокеанскую карьеру, и где команды за сезон наматывают значительно меньше километров перелетами, что важно для возрастных хоккеистов.

Безусловно, здесь выделяются четыре клуба, в которых он может соединиться со своими соотечественниками. И речь идет не о «Нью-Йорк Рейнджерс», с которым, по информации «Спорт-Экспресса», нападающий договорился о контракте.

Переход в стан «синерубашечников», находящихся в самом начале перестройки и не имеющих реальных шансов на Кубок в ближайшие годы, никак не соотносится с амбициями игрока.

А вот «Вашингтон Кэпиталз», где играют Александр Овечкин, Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов, «Питтсбург Пингвинз» с Евгением Малкиным (и Сидни Кросби), «Тампа-Бэй Лайтнинг» с Никитой Кучеровым, Михаилом Сергачевым и Андреем Василевским (не забываем про Стивена Стэмкоса) и «Коламбус Блю Джекетс» с Артемием Панариным и Сергеем Бобровским подходят для Ковальчука идеально.

Первые три клуба уже сейчас являются явными контендерами (пусть над вылетами «Вашингтона» во втором раунде и принято смеяться), а «Коламбус» на пути к этому и точно станет таковым с приходом Кови.

Конечно, существуют и иные варианты, как например могучий «Бостон Брюинз», перспективный «Торонто Мэйпл Лифс» или же западные «Сан-Хосе Шаркс» с «Лос-Анджелес Кингз», но там или нет совсем, или практически нет соотечественников.

В любом случае, вряд ли шанс подписать Ковальчука есть у кого-то не из названной восьмерки.

Остается дождаться 15 апреля, когда Илья отметит день рождения и получит право на ведение переговоров с командами, после чего начнется все самое интересное.