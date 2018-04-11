Плей-офф НХЛ: Малкин отправляется за четвертым Кубком Стэнли, Овечкин — за первым
МОСКВА, 11 апр — РИА Новости, Семен Галькевич. Тремя матчами в среду открывается розыгрыш
МОСКВА, 11 апр — РИА Новости, Семен Галькевич. Тремя матчами в среду открывается розыгрыш
В среду свои серии начнут «Вегас» и «Лос-Анджелес», «Виннипег» и «Миннесота» — на Западе, «Питтсбург» и «Филадельфия» — на Востоке. В четверг первые матчи пройдут в парах «Вашингтон» — «Коламбус», «Тампа Бэй» — «Нью-Джерси», «Бостон» — «Торонто» на Востоке и «Нэшвилл» — «Колорадо», «Анахайм» — «Сан-Хосе» — на Западе.
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Четыре российских противостояния в первом раунде
«Питтсбург» вышел в
Малкин в случае победы «Питтсбурга» станет первым в истории четырехкратным обладателем Кубка Стэнли из России. Первым препятствием на этом пути для россиянина станет «Филадельфия» Ивана Проворова. «Пингвины» и «Летчики», представляющие штат Пенсильвания, встретятся в
«Вашингтон», привычно ставящий задачу завоевать Кубок Стэнли, сыграет против «Коламбуса» Сергея Бобровского и Артемия Панарина, обновившего клубный рекорд результативности в регулярном чемпионате (82 очка). «Вашингтон» за предыдущие 12 сезонов, что в команде выступает Александр Овечкин, ни разу не проходил дальше второго раунда. Последний раз «Столичные» играли в финале конференции в 1998 году, когда Овечкину было 12 лет.
Победитель Восточной конференции в регулярном чемпионате «Тампа» с Никитой Кучеровым, Андреем Василевским и Михаилом Сергачевым встретится с «Нью-Джерси», пробившимся в
«Нэшвилл» идет за первым кубком
Победитель регулярного чемпионата «Нэшвилл», за который выступает российский защитник Алексей Емелин, сыграет против «Колорадо» Никиты Задорова, Наиля Якупова, Владислава Каменева и травмированного Семена Варламова. «Хищники», прошлогодний финалист, постараются стать первой командой с 2013 года, которая смогла выиграть и регулярный чемпионат, и
Главную сенсацию сезона «Вегас» ждет встреча с «Лос-Анджелесом». Собранный с миру по нитке в июне прошлого года «Вегас» стал первой командой в современной истории четырех главных лиг Северной Америки (НФЛ, MLB, НБА и НХЛ), выигравшей дивизион в дебютном сезоне и завершившей регулярный чемпионат в топ-5 в лиге.
«Виннипег», попавший в
Матчи серий первого раунда