Плей-офф НХЛ: Малкин отправляется за четвертым Кубком Стэнли, Овечкин — за первым

Источник: AP 2018

В среду свои серии начнут «Вегас» и «Лос-Анджелес», «Виннипег» и «Миннесота» — на Западе, «Питтсбург» и «Филадельфия» — на Востоке. В четверг первые матчи пройдут в парах «Вашингтон» — «Коламбус», «Тампа Бэй» — «Нью-Джерси», «Бостон» — «Торонто» на Востоке и «Нэшвилл» — «Колорадо», «Анахайм» — «Сан-Хосе» — на Западе.

В плей-офф вышли сразу семь команд, в прошлом сезоне не участвовавшие в борьбе за Кубок Стэнли (повторение рекорда НХЛ). Россияне защищают цвета семи из восьми клубов, пробившихся в плей-офф на Востоке (кроме «Нью-Джерси»), на Западе же российские игроки выступают только в трех клубах («Колорадо», «Нэшвилл» и «Виннипег»).

Четыре российских противостояния в первом раунде

«Питтсбург» вышел в плей-офф в 12-й раз подряд, это самая продолжительная серия в НХЛ (на втором месте — «Анахайм» и «Миннесота» с шестью подряд участиями в Кубке Стэнли). В прошлом сезоне «Пингвины» стали первой командой с 1998 года («Детройт»), которой удалось защитить чемпионский титул, теперь «Питтсбург» может стать первой командой за 35 лет, выигравшей три Кубка Стэнли подряд («Айлендерс», 1980−83).

Хоккеисты "Питтсбурга" Сидни Кросби и Евгений Малкин | Источник: AP 2018

Малкин в случае победы «Питтсбурга» станет первым в истории четырехкратным обладателем Кубка Стэнли из России. Первым препятствием на этом пути для россиянина станет «Филадельфия» Ивана Проворова. «Пингвины» и «Летчики», представляющие штат Пенсильвания, встретятся в плей-офф впервые с 2012 года.

«Вашингтон», привычно ставящий задачу завоевать Кубок Стэнли, сыграет против «Коламбуса» Сергея Бобровского и Артемия Панарина, обновившего клубный рекорд результативности в регулярном чемпионате (82 очка). «Вашингтон» за предыдущие 12 сезонов, что в команде выступает Александр Овечкин, ни разу не проходил дальше второго раунда. Последний раз «Столичные» играли в финале конференции в 1998 году, когда Овечкину было 12 лет.

Победитель Восточной конференции в регулярном чемпионате «Тампа» с Никитой Кучеровым, Андреем Василевским и Михаилом Сергачевым встретится с «Нью-Джерси», пробившимся в плей-офф впервые за шесть лет. Проводящий восьмой сезон в НХЛ лидер «дьяволов» Тэйлор Холл дебютирует в плей-офф. «Бостон» Антона Худобина сыграет против «Торонто» Никиты Зайцева.

«Нэшвилл» идет за первым кубком

Вратарь "Колорадо" Семен Варламов (справа) | Источник: AP 2018

Победитель регулярного чемпионата «Нэшвилл», за который выступает российский защитник Алексей Емелин, сыграет против «Колорадо» Никиты Задорова, Наиля Якупова, Владислава Каменева и травмированного Семена Варламова. «Хищники», прошлогодний финалист, постараются стать первой командой с 2013 года, которая смогла выиграть и регулярный чемпионат, и плей-офф. Пять лет назад «Чикаго» завоевал Кубок Стэнли после укороченной из-за локаута «регулярки», а последним, кто выигрывал плей-офф после победы в 82-матчевом сезоне, был «Детройт» в 2008 году.

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Главную сенсацию сезона «Вегас» ждет встреча с «Лос-Анджелесом». Собранный с миру по нитке в июне прошлого года «Вегас» стал первой командой в современной истории четырех главных лиг Северной Америки (НФЛ, MLB, НБА и НХЛ), выигравшей дивизион в дебютном сезоне и завершившей регулярный чемпионат в топ-5 в лиге.

«Виннипег», попавший в плей-офф во второй раз за семь лет после переезда организации из Атланты, сыграет против «Миннесоты». 19-летний финн Патрик Лайне из «Виннипега», второй снайпер «регулярки», дебютирует в плей-офф. Еще в одной серии первого раунда на Западе «Сан-Хосе» и «Анахайм» проведут дерби штата Калифорния.