Овечкин, Малкин и Кучеров стартуют в розыгрыше хоккейного Кубка Стэнли

Источник: AP 2018

Регулярный чемпионат продолжался полгода, 31 команда провела по 82 матча. В плей-офф вышли по три лучшие команды из каждого из четырех дивизионов НХЛ, еще четыре клуба получили wild card по результату в таблице конференций.

В первом раунде Кубка Стэнли команды разбиты на восемь пар. Победители дивизионов встретятся с обладателями специальных приглашений, тогда как команды, занявшие в дивизионах вторые и третьи места, сыграют между собой. В Восточной конференции пары 1/8 финала Кубка Стэнли составили «Тампа» и «Нью-Джерси», «Вашингтон» и «Коламбус», «Бостон» и «Торонто», «Питтсбург» и «Филадельфия». В Западной конференции встречаются «Нэшвилл» и «Колорадо», «Вегас» и «Лос-Анджелес», «Виннипег» и «Миннесота», «Анахайм» и «Сан-Хосе». Команды, указанные первыми, имеют более высокий посев и проведут на своей площадке первые две, а также возможные пятый и седьмой матчи серий до четырех побед.

Обладателем Кубка Стэнли в 2017 году стал «Питтсбург», в финале в шести матчах победив «Нэшвилл». «Хищники» из штата Теннесси в нынешнем сезоне выиграли регулярный чемпионат НХЛ и получат преимущество своей площадки во всех сериях.

Фавориты — с Востока

Клубы различных конференций в НХЛ встречаются лишь в финале. На Востоке лучшей командой регулярного чемпионата стала «Тампа», лидерами которой являются российский голкипер Андрей Василевский и форвард Никита Кучеров, набравший в регулярном сезоне 100 очков. «Тампа» в первом раунде сыграет с «Нью-Джерси», а в следующем круге «молний» может ждать «Бостон» или «Торонто». «Бостон», если бы победил в заключительном матче, мог выиграть конференцию и получить более слабого соперника в первом круге, но на своем льду уступил «Флориде».

Столичный дивизион выиграл «Вашингтон», чей форвард Александр Овечкин вновь победил в споре лучших снайперов регулярного чемпионата (49 голов). Год назад «Вашингтон» показал в регулярном сезоне лучший результат, однако во втором раунде плей-офф уступил «Питтсбургу». В этот раз «столичным» предстоит сначала сразиться с «Коламбусом», чьи ворота защищает один из лучших голкиперов лиги Сергей Бобровский, а в атаке блистает Артемий Панарин.

Год назад с «Коламбусом» в первом раунде играл «Питтсбург», и команда Сидни Кросби и Евгения Малкина не испытала проблем с «Блю Джекетс», победив в пяти матчах.

На сей раз «Питтсбург», который остается одним из главных претендентов на победу в Кубке Стэнли, сыграет с «Филадельфией», при этом во втором раунде вновь могут встретиться «Кэпиталз» и «Пингвинз».

«Вегас» и три клуба из Калифорнии

На Западе обращает на себя внимание «Вегас», который стал первым клубом за 38 лет, в дебютный сезон в НХЛ пробившимся в плей-офф. «Вегас» к тому же выиграл Тихоокеанский дивизион, показав пятый результат во всей лиге. На сей раз без плей-офф одновременно остались старейшие и самые популярные клубы Запада — «Чикаго», «Детройт» и «Сент-Луис», чего ранее не случалось никогда. Выступят в плей-офф все три клуба из Калифорнии, причем один из них точно выйдет в четвертьфинал, учитывая, что «Анахайм» и «Сан-Хосе» встречаются между собой.

Серии первого раунда завершатся не позднее 25 апреля. Даты проведения следующих стадий Кубка Стэнли пока не определены, полуфиналисты ориентировочно определятся не позднее 5 мая, финалисты — 19 мая, финал стартует в последние дни мая.

Кубок Стэнли — главный трофей НХЛ, который вручается с 1893 года по инициативе генерал-губернатора Канады лорда Фредерика Стэнли сильнейшему канадскому хоккейному клубу.

С 1927 года Кубок Стэнли получает чемпион НХЛ, ранее трофей получали победители других лиг либо матчей между лучшими клубами различных лиг, в том числе и НХЛ. Чаще других Кубок Стэнли выигрывал «Монреаль» (24 раза), однако последний титул датирован 1993 годом. В нынешнем сезоне один из самых популярных клубов НХЛ не сумел выйти в плей-офф.