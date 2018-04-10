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10:18 (мск), источник: ТАСС

Генменеджер «Далласа»: Ничушкин хочет вернуться в НХЛ

ТАСС, 10 апреля. Генеральный менеджер «Далласа» Джим Нилл считает, что нападающий московского ЦСКА Валерий Ничушкин хочет вернуться в Национальную хоккейную лигу (НХЛ). Слова Нилла приводит пресс-служба «Далласа».

Источник: РИА "Новости"

«Я разговаривал с Валерием, наверное, три раза в этом сезоне, — сказал Нилл. — Наши скауты общались с его представителями на разных турнирах, я думаю, что он хочет вернуться. Сейчас я не могу говорить об этом со 100-процентной уверенностью, пока мы не договорились».

«Я думаю, он с нетерпением ждет возвращения, — отметил Нилл. — У него хорошие шансы сыграть на чемпионате мира. Посмотрим, как пойдет. Сейчас я открыт для переговоров с ним и его представителями, чтобы понять, чего он хочет».

Ничушкин был задрафтован «Далласом» под 10-м номером в 2013 году. За три сезона в НХЛ он провел 166 матчей в регулярных чемпионатах, в которых забросил 23 шайбы и сделал 41 результативную передачу. В 2016 году нападающий перешел в клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) ЦСКА, который выкупил права на игрока у московского «Динамо». В нынешнем сезоне Ничушкин провел за московский клуб 66 матчей, в которых забросил 18 шайб и отдал 17 результативных передач, и продолжает борьбу за Кубок Гагарина.

В нынешнем сезоне «Даллас» занял 10-е место в Западной конференции НХЛ и не вышел в плей-офф.

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