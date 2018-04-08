«Даллас» обыграл «Лос-Анджелес», Радулов отдал три голевые передачи

Игра, прошедшая в субботу в Лос-Анджелесе, завершилась победой гостей со счетом 4:2 (4:0, 0:2, 0:0). Хет-трик в составе «Далласа» сделал Джейми Бенн (9, 12, 14-я минуты), которому во всех трех шайбах ассистировал Александр Радулов. Еще один гол на счету Девина Шора (7-я). У «Кингз» дважды отличился Алек Мартинес (24-я, 33-я).