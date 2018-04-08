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11:00 (мск), источник: Р-Спорт

«Даллас» обыграл «Лос-Анджелес», Радулов отдал три голевые передачи

МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Хоккеисты «Даллас Старз» обыграли «Лос-Анджелес Кингз» в своем заключительном матче регулярного чемпионата НХЛ.

Источник: AP 2018

Игра, прошедшая в субботу в Лос-Анджелесе, завершилась победой гостей со счетом 4:2 (4:0, 0:2, 0:0). Хет-трик в составе «Далласа» сделал Джейми Бенн (9, 12, 14-я минуты), которому во всех трех шайбах ассистировал Александр Радулов. Еще один гол на счету Девина Шора (7-я). У «Кингз» дважды отличился Алек Мартинес (24-я, 33-я).

Во время загрузки произошла ошибка.

Радулов был признан второй звездой матча, Бенн — первой.

«Даллас» завершил регулярный чемпионат на десятом месте в Западной конференции и не смог пробиться в плей-офф. «Лос-Анджелес», ставший седьмым на Западе, в первом раунде плей-офф встретится с «Вегас Голден Найтс».

Результаты других матчей дня:

«Эдмонтон Ойлерз» — «Ванкувер Кэнакс» — 3:2 Б (1:1, 1:1, 0:0, 0:0, 1:0),

«Сан-Хосе Шаркс» — «Миннесота Уайлд» — 3:6 (2:2, 0:3, 1:1).

Лос-Анджелес Кингз 2:4
(0:4, 2:0, 0:0)
Даллас Старз
8.04.2018, 05:30 Регулярный чемпионат Staples Center
Главные тренеры
Джон Стивенс Кен Хичкок
Вратари
Джонатан Куик 59:01 (Дж. Куик 59:52) Кари Лехтонен
1-й период
Девин Шор 06:41
Джейми Бенн (Э. Линделл, А. Радулов) 08:40
Джейми Бенн (А. Радулов, Т. Сегин) 11:35
Джейми Бенн (А. Радулов, Й. Клингберг) 13:57
2-й период
23:42 Алек Мартинес (К. Клиффорд, Дж. Картер)
Марк Мето 26:43
Джемель Смит 30:26
32:27 Алек Мартинес (М. Амадио, Т. Тоффоли)
3-й период
52:05 Дрю Даути
Маттиас Янмарк 57:08
Статистика
2 Штрафное время 6
0 Игра в большинстве 0
0 Голы в большинстве 0
Лучшие игроки
Джей. Бенн (Даллас Старз), А. Радулов (Даллас Старз), А. Мартинес (Лос-Анджелес Кингз)
Судьи
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
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