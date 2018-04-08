«Даллас» обыграл «Лос-Анджелес», Радулов отдал три голевые передачи
МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Хоккеисты «Даллас Старз» обыграли «Лос-Анджелес Кингз» в своем заключительном матче регулярного чемпионата НХЛ.
МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Хоккеисты «Даллас Старз» обыграли «Лос-Анджелес Кингз» в своем заключительном матче регулярного чемпионата НХЛ.
Игра, прошедшая в субботу в
Радулов был признан второй звездой матча, Бенн — первой.
«Даллас» завершил регулярный чемпионат на десятом месте в Западной конференции и не смог пробиться в
Результаты других матчей дня:
«Эдмонтон Ойлерз» — «Ванкувер Кэнакс» — 3:2 Б (1:1, 1:1, 0:0, 0:0, 1:0),
«Сан-Хосе Шаркс» — «Миннесота Уайлд» — 3:6 (2:2, 0:3, 1:1).
|Лос-Анджелес Кингз
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2:4
(0:4, 2:0, 0:0)
|Даллас Старз
|Джон Стивенс
|Кен Хичкок
|Джонатан Куик 59:01 (Дж. Куик 59:52)
|Кари Лехтонен
|1-й период
|Девин Шор
|06:41
|Джейми Бенн (Э. Линделл, А. Радулов)
|08:40
|Джейми Бенн (А. Радулов, Т. Сегин)
|11:35
|Джейми Бенн (А. Радулов, Й. Клингберг)
|13:57
|2-й период
|23:42
|Алек Мартинес (К. Клиффорд, Дж. Картер)
|Марк Мето
|26:43
|Джемель Смит
|30:26
|32:27
|Алек Мартинес (М. Амадио, Т. Тоффоли)
|3-й период
|52:05
|Дрю Даути
|Маттиас Янмарк
|57:08
|2
|Штрафное время
|6
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|0
|Джей. Бенн (Даллас Старз), А. Радулов (Даллас Старз), А. Мартинес (Лос-Анджелес Кингз)