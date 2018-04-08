Дубль Овечкина помог «Вашингтону» обыграть «Нью-Джерси»

Встреча, прошедшая в субботу в Вашингтоне, завершилась со счетом 5:3 (2:1, 1:1, 2:1) в пользу хозяев. В составе победителей две шайбы забросил Александр Овечкин (3-я и 46-я минуты), по разу отличились Ларс Никлас Бекстрём (20-я), Михал Кемпни (24-я) и Андре Бураковски (52-я). У «Нью-Джерси» голы на счету Нико Хишира (9-я), Майлза Вуда (40-я) и Патрика Маруна (43-я). Соотечественник и партнер Овечкина нападающий Евгений Кузнецов отдал одну голевую передачу.

Овечкин, который был признан первой звездой матча, завершил регулярный сезон в статусе лучшего снайпера клуба с 49 шайбами. Кроме того, на данный момент россиянин является и лучшим снайпером регулярного чемпионата. «Вашингтон» по итогам «регулярки» занял первое место в Столичном дивизионе и в первом раунде плей-офф встретится с «Коламбус Блю Джекетс», за который выступают россияне Артемий Панарин и Сергей Бобровский.