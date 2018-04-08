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10:55 (мск), источник: Р-Спорт

Дубль Овечкина помог «Вашингтону» обыграть «Нью-Джерси»

МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Хоккеисты «Вашингтон Кэпиталз» обыграли «Нью-Джерси Девилз» в своем заключительном матче в регулярном чемпионате НХЛ.

Источник: AP 2018

Встреча, прошедшая в субботу в Вашингтоне, завершилась со счетом 5:3 (2:1, 1:1, 2:1) в пользу хозяев. В составе победителей две шайбы забросил Александр Овечкин (3-я и 46-я минуты), по разу отличились Ларс Никлас Бекстрём (20-я), Михал Кемпни (24-я) и Андре Бураковски (52-я). У «Нью-Джерси» голы на счету Нико Хишира (9-я), Майлза Вуда (40-я) и Патрика Маруна (43-я). Соотечественник и партнер Овечкина нападающий Евгений Кузнецов отдал одну голевую передачу.

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Овечкин, который был признан первой звездой матча, завершил регулярный сезон в статусе лучшего снайпера клуба с 49 шайбами. Кроме того, на данный момент россиянин является и лучшим снайпером регулярного чемпионата. «Вашингтон» по итогам «регулярки» занял первое место в Столичном дивизионе и в первом раунде плей-офф встретится с «Коламбус Блю Джекетс», за который выступают россияне Артемий Панарин и Сергей Бобровский.

Вашингтон Кэпиталз 5:3
(2:1, 1:1, 2:1)
Нью-Джерси Дэвилз
8.04.2018, 02:00 Регулярный чемпионат Capital One Arena
Главные тренеры
Барри Тротц Джон Хайнс
Вратари
Брэден Холтби Кори Шнайдер
1-й период
02:21 Александр Овечкин (Е. Кузнецов, Т. Уилсон)
Нико Хишир (П. Марун, Д. Сиверсон) 08:10
11:29 Мэтт Нисканен
Нико Хишир 11:29
19:32 Никлас II Бэкстрем (Б. Коннолли, Дж. Карлсон)
2-й период
23:44 Михал Кемпны (Ш. Герсич, Ч. Стивенсон)
25:57 Михал Кемпны
29:15 Алекс Чейссон
Патрик Марун 29:15
Майлс Вуд (П. Марун, П. Заха) 39:07
3-й период
Патрик Марун (П. Заха, М. Вуд) 42:04
45:11 Александр Овечкин
51:50 Андре Бураковски (Н. Бэкстрем, М. Кемпны)
Джимми Хэйс 52:14
Нико Хишир 54:47
Статистика
6 Штрафное время 8
0 Игра в большинстве 0
0 Голы в большинстве 0
Лучшие игроки
А. Овечкин (Вашингтон Кэпиталз), М. Кемпны (Вашингтон Кэпиталз), Дж. Карлсон (Вашингтон Кэпиталз)
Судьи
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Вашингтон Кэпиталз
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