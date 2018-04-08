Дубль Овечкина помог «Вашингтону» обыграть «Нью-Джерси»
МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Хоккеисты «Вашингтон Кэпиталз» обыграли «Нью-Джерси Девилз» в своем заключительном матче в регулярном чемпионате НХЛ.
МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Хоккеисты «Вашингтон Кэпиталз» обыграли «Нью-Джерси Девилз» в своем заключительном матче в регулярном чемпионате НХЛ.
Встреча, прошедшая в субботу в Вашингтоне, завершилась со счетом 5:3 (2:1, 1:1, 2:1) в пользу хозяев. В составе победителей две шайбы забросил Александр Овечкин (3-я и 46-я минуты), по разу отличились Ларс Никлас Бекстрём (20-я), Михал Кемпни (24-я) и Андре Бураковски (52-я). У «Нью-Джерси» голы на счету Нико Хишира (9-я), Майлза Вуда (40-я) и Патрика Маруна (43-я). Соотечественник и партнер Овечкина нападающий Евгений Кузнецов отдал одну голевую передачу.
Овечкин, который был признан первой звездой матча, завершил регулярный сезон в статусе лучшего снайпера клуба с 49 шайбами. Кроме того, на данный момент россиянин является и лучшим снайпером регулярного чемпионата. «Вашингтон» по итогам «регулярки» занял первое место в Столичном дивизионе и в первом раунде
|Вашингтон Кэпиталз
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5:3
(2:1, 1:1, 2:1)
|Нью-Джерси Дэвилз
|Барри Тротц
|Джон Хайнс
|Брэден Холтби
|Кори Шнайдер
|1-й период
|02:21
|Александр Овечкин (Е. Кузнецов, Т. Уилсон)
|Нико Хишир (П. Марун, Д. Сиверсон)
|08:10
|11:29
|Мэтт Нисканен
|Нико Хишир
|11:29
|19:32
|Никлас II Бэкстрем (Б. Коннолли, Дж. Карлсон)
|2-й период
|23:44
|Михал Кемпны (Ш. Герсич, Ч. Стивенсон)
|25:57
|Михал Кемпны
|29:15
|Алекс Чейссон
|Патрик Марун
|29:15
|Майлс Вуд (П. Марун, П. Заха)
|39:07
|3-й период
|Патрик Марун (П. Заха, М. Вуд)
|42:04
|45:11
|Александр Овечкин
|51:50
|Андре Бураковски (Н. Бэкстрем, М. Кемпны)
|Джимми Хэйс
|52:14
|Нико Хишир
|54:47
|6
|Штрафное время
|8
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|0
|А. Овечкин (Вашингтон Кэпиталз), М. Кемпны (Вашингтон Кэпиталз), Дж. Карлсон (Вашингтон Кэпиталз)