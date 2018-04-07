Шайба Проворова помогла «Флайерз» разгромить «Рейнджерс»

Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
90-летняя Элина Быстрицкая: «Силы берегу для следующего юбилея»
Китайцы начали охоту за «Волгами» ГАЗ-21 (рассказываем — зачем)
Старший сын Джанабаевой и Меладзе растет копией отца
Дом Бьорндалена и Домрачевой под Минском почти готов (фото)
Карл Лагерфельд бесплатно раздаст платья для выпускного
Текущие события
Хоккей. КХЛ
17:00
ЦСКА
СКА
Хоккей. НХЛ
05:30
Лос-Анджелес Кингз2
Даллас Старз4
Хоккей. НХЛ
05:30
Сан-Хосе Шаркс3
Миннесота Уайлд6
Хоккей. НХЛ
05:00
Калгари Флэймз7
Вегас Голден Найтс1
Хоккей. НХЛ
05:00
Эдмонтон ОйлерзБ3
Ванкувер Кэнакс2
Хоккей. НХЛ
04:00
Аризона Койотс0
Анахайм Дакс3
Хоккей. НХЛ
04:00
Колорадо Эвеланш5
Сент-Луис Блюз2
Хоккей. НХЛ
03:00
Нэшвилл Предаторз4
Коламбус Блю Джэкетс2
Хоккей. НХЛ
02:00
Виннипег Джетс4
Чикаго Блэкхокс1
Хоккей. НХЛ
02:00
Бостон Брюинз5
Оттава Сенаторз2
Хоккей. НХЛ
02:00
Торонто Мэйпл Ливз4
Монреаль Канадиенс2
Хоккей. НХЛ
02:00
Детройт Ред УингзОТ3
Нью-Йорк Айлендерс4
Хоккей. НХЛ
02:00
Флорида Пантерз4
Баффало Сэйбрз3
Хоккей. НХЛ
02:00
Вашингтон Кэпиталз5
Нью-Джерси Дэвилз3
Хоккей. НХЛ
02:00
Каролина ХаррикейнзОТ3
Тампа-Бэй Лайтнинг2
Хоккей. НХЛ
7.04
Филадельфия Флайерз5
Нью-Йорк Рейнджерс0
Все события
СМИ: Китайский генерал сделал уникальное заявление о США
СМИ США обвинили Британию в «шельмовании» России
Бунт на автозаводе: рабочие разгромили офис своего босса
АВТОВАЗ начнет выпускать пятнистые «Нивы» (фото)
Дубль Овечкина помог «Вашингтону» обыграть «Нью-Джерси»
Зидан отказал «Барселоне» в почестях
Григорий Лепс: «У меня на кладбище знакомых больше, чем живых»
Карл Лагерфельд бесплатно раздаст платья для выпускного
У британки за полтора года рассосалась плечевая кость
5 новых фактов о лишнем весе
Россиянам запретят тратить на ЖКХ больше 15 процентов доходов
Студент задул пожар в здании ртом (видео)
Фоторепортажи
11«Ливерпуль» и «Барселона» разгромили соперников в Лиге чемпионов
7Первый матч на «Екатеринбург-Арене» завершился вничью
10:51 (мск), источник: Р-Спорт

Шайба Проворова помогла «Флайерз» разгромить «Рейнджерс»

МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Шайба российского защитника Ивана Проворова помогла «Филадельфии Флайерз» разгромить на своем льду «Нью-Йорк Рейнджерс» в заключительном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Источник: AP 2018

Встреча, прошедшая в субботу в Филадельфии, завершилась со счетом 5:0 (1:0, 3:0, 1:0) в пользу хозяев. Проворов открыл счет в матче на 7-й минуте, а главным героем игры стал Клод Жиру, оформивший хет-трик (23, 38 и 51). Еще одну шайбу забросил Михаэль Раффль (38).

Во время загрузки произошла ошибка.

«Филадельфия» набрала 98 очков после 82 игр регулярного чемпионата и вышла на шестое место в таблице Восточной конференции. Благодаря победе над «Рейнджерс» «летчики» завоевали путевку в плей-офф НХЛ.

«Рейнджеры» финишировали на 12-й строчке на Востоке за бортом Кубка Стэнли, набрав в 82 матчах 77 очков. Таким образом, российские игроки «Рейнджерс» Павел Бучневич и Владислав Наместников имеют возможность выступить за сборную России на чемпионате мира-2018 в Дании.

Филадельфия Флайерз 5:0
(1:0, 3:0, 1:0)
Нью-Йорк Рейнджерс
7.04.2018, 22:00 Зрители: 20028 Регулярный чемпионат Wells Fargo Center
Главные тренеры
Дэйв Хэкстол Ален Виньо
Вратари
Брайан Эллиотт 06:01 (Б. Эллиотт 06:34) Хенрик Лундквист
1-й период
06:34 Иван Проворов (Ш. Кутюрье, Я. Ворачек)
10:41 Радко Гудас
Мэтт Белески 10:41
2-й период
Мэтт Белески 22:50
Стивен Фогарти 31:52
32:24 Клод Жиру (Ш. Кутюрье, Ш. Гостисбеер)
37:53 Михаэль Раффль (Р. Гудас, Б. Мэннинг)
37:59 Клод Жиру (М. Раффль)
3-й период
50:11 Клод Жиру (Т. Санхейм)
58:59 Оскар Линдблум
Статистика
4 Штрафное время 6
0 Игра в большинстве 0
1 Голы в большинстве 0
Лучшие игроки
К. Жиру (Филадельфия Флайерз), М. Раффль (Филадельфия Флайерз), Б. Эллиотт (Филадельфия Флайерз)
Судьи
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Филадельфия Флайерз
НовостиМатчиСоставСтатистика
Нью-Йорк Рейнджерс
НовостиМатчиСоставСтатистика
НХЛ
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Вдохновляющая на победы: очаровательная подруга хоккеиста Александра Бурмистрова
Вяльбе высказалась об обнаженных съемках российских лыжниц
Нурмагомедов обозначил следующую цель
«Сити» — чемпион? Моуринью против
Дубль Овечкина помог «Вашингтону» обыграть «Нью-Джерси»
Зидан отказал «Барселоне» в почестях
Ледяхов назначен и.о. главного тренера «Ахмата»
«Бавария» обыграла «Аугсбург» и стала чемпионом Германии
«Даллас» обыграл «ЛА Кингз», Радулов отдал три голевые передачи
Спорт-Экспресс
Авто
Бунт на автозаводе: рабочие разгромили офис своего босса В Южной Корее сотрудники завода GM были вынуждены пойти на крайние меры, чтобы руководство их услышало
Hi-Tech
Российские ученые разработали новую технологию утилизации мусора Ученые разработали технологию термической утилизации промышленных и бытовых отходов.
Кино
Нагиев, Яковлева, Вахрушев на съемках новых «Елок»: первые кадры Корреспондент «Кино Mail.Ru» побывал на съемках главного новогоднего киноаттракциона и расспросил участников процесса о том, что будет происходить на экране. Рассказывают Дмитрий Нагиев, Тимур Бекмамбетов и Даниил Вахрушев
Недвижимость
Налоги на гаражи и бани в России начислят автоматически
Плитку в центре Ростова заклеили скотчем (фото)
В Казани студент задул пожар ртом (видео)
Россиянам запретят тратить на ЖКХ больше 15 процентов доходов
Леди
Секс-символы эпохи мужского кино, смертельной скорости и первых подворотов Разговор о первом послевоенном десятилетии — эпохе беби-бума, благополучном времени, давшем миру главного бунтаря поколения.
Дети
Беременная Светлана Зейналова снялась с «особенной» дочкой Телеведущая подтвердила, что ждет второго ребенка. 
Все о ремонте
Как выбрать сантехнику для маленькой ванной комнаты?
8 классных способов декорировать стены в съемной квартире
Весенняя уборка: 10 лайфхаков, которые облегчат процесс
Как оформить кухню-гостиную в хрущевке: 5 примеров
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь