Шайба Проворова помогла «Флайерз» разгромить «Рейнджерс»

Встреча, прошедшая в субботу в Филадельфии, завершилась со счетом 5:0 (1:0, 3:0, 1:0) в пользу хозяев. Проворов открыл счет в матче на 7-й минуте, а главным героем игры стал Клод Жиру, оформивший хет-трик (23, 38 и 51). Еще одну шайбу забросил Михаэль Раффль (38).
«Филадельфия» набрала 98 очков после 82 игр регулярного чемпионата и вышла на шестое место в таблице Восточной конференции. Благодаря победе над «Рейнджерс» «летчики» завоевали путевку в плей-офф НХЛ.
«Рейнджеры» финишировали на 12-й строчке на Востоке за бортом Кубка Стэнли, набрав в 82 матчах 77 очков. Таким образом, российские игроки «Рейнджерс» Павел Бучневич и Владислав Наместников имеют возможность выступить за сборную России на чемпионате мира-2018 в Дании.