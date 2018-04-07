Шайба Проворова помогла «Флайерз» разгромить «Рейнджерс»

Источник: AP 2018

Встреча, прошедшая в субботу в Филадельфии, завершилась со счетом 5:0 (1:0, 3:0, 1:0) в пользу хозяев. Проворов открыл счет в матче на 7-й минуте, а главным героем игры стал Клод Жиру, оформивший хет-трик (23, 38 и 51). Еще одну шайбу забросил Михаэль Раффль (38).

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/rlfWDbavFBI?wmode=opaque" frameborder="0" allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

«Филадельфия» набрала 98 очков после 82 игр регулярного чемпионата и вышла на шестое место в таблице Восточной конференции. Благодаря победе над «Рейнджерс» «летчики» завоевали путевку в плей-офф НХЛ.