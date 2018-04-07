Будет ли дополнительный матч в НХЛ? Финальные расклады в борьбе за плей-офф
Интрига невелика. Но перспектива дополнительной игры за место в
Интрига невелика. Но перспектива дополнительной игры за место в
Два игровых дня остаётся до старта розыгрыша Кубка Стэнли. Большая часть счастливчиков, которым удалось попасть в число участников
Восточная конференция «Тампа-Бэй» (1 место в Атлантическом дивизионе) — «Филадельфия» («уайлд-кард» № 2)
«Молнии» — одна из немногих команд, которой осталось сыграть два матча в «регулярке», и благодаря этому «Тампа» может определять, кто из соперников по первому раунду ей наиболее предпочтителен. В случае, если подопечные Джона Купера не станут выбирать оппонента, а сыграют на максимуме оставшиеся встречи, то могут стать победителями и дивизиона, и Восточной конференции. Это, в свою очередь будет означать встречу в первом раунде с командой, замкнувшей кубковую зону, и пока этим клубом является «Филадельфия».
«Лётчики» проиграли «Тампе» суммарную серию в регулярном чемпионате: у «Флайерз» на счету 1 победа, 1 поражение в основное время, и 1 — в серии буллитов. Однако главными действующими лицами в этом противостоянии будут именно «молнии», чья игра в весенней части чемпионата вызывает много вопросов. «Тампа» не рухнула вниз, как это было в прошлом сезоне, но той блистательной команды, которой все восхищались до нового года, сейчас уже не видно.
В случае, если «Тампа» уступит первое место в дивизионе «Бостону», то играть «молниям» придётся с озорным и ярким «Торонто», который способен сделать недостатки «Лайтнинг» ещё более очевидными.
«Вашингтон» (1 место в Столичном дивизионе) — «Нью-Джерси» («уайлд-кард» № 1)
«Дьяволы» смогли пробиться в
«Для нас было очень важно вернуться в
В регулярном чемпионате «Вашингтон» выиграл у «Дэвилз» два матча из трёх, но коль уж «столичные» ставят перед собой самые высокие задачи, то обыгрывать потерявший кубковый тонус «Нью-Джерси» они обязаны при любых раскладах.
«Бостон» (2 место в Атлантическом дивизионе) — «Торонто» (3 место в Атлантическом дивизионе)
«Мишки» могут обогнать «Тампу» в борьбе за лидерство в дивизионе, а дополнительным преимуществом «Бостона» станет отложенный матч с «Флоридой», который официально закроет регулярный чемпионат. Для «Брюинз» имеет смысл постараться стать первыми в Атлантике и избежать встречи с «кленовыми листьями», атака которых может подпортить настроение любому оппоненту. В то же время, для болельщиков противостояние Раска, Маршана и Бержерона с молодыми форвардами из «Торонто» может стать настоящим подарком в плане зрелища. «Бостон» стабилен, устойчив и уверен в себе, но в четырёх матчах против «Мэйпл Лифс» в нынешнем сезоне он выиграл лишь один раз.
«Питтсбург» (2 место в Столичном дивизионе) — «Коламбус» (3 место в Столичном дивизионе)
Для «Пингвинз» встреча с командой Джона Тортореллы в первом раунде — далеко не лучший вариант. И пускай «Питтсбург» выиграл у «Коламбуса» все 4 матча в регулярном чемпионате, но противостоять нынешним «мундирам», у которых есть все составляющие для успешного выступления в
Претендент на попадание в
«Пантеры» борются с «Филадельфией» за последнюю строчку, дающую право сыграть в
Не исключено, что для определения победителя в этом споре «Флориде» и «Филадельфии» придётся сыграть дополнительный 83-й матч в сезоне, который предусмотрен правилами. Он станет реальностью, если «лётчики» проиграют в основное время «Рейнджерс» с разницей в две шайбы, «Флорида» выиграет два оставшихся матча только по буллитам, а разница шайб и сезонная серия между спорящими клубами (первый домашний матч «Флориды» с «Флайерз» учитываться не будет, так как «пантеры» завершают чемпионат позже соперников) не выявит
Западная конференция «Нэшвилл» (1 место в Центральном дивизионе) — «Сент-Луис» («уайлд-кард» № 2)
«Блюзмены» прервали серию поражений, обыграв «Чикаго», и за счёт этого выигрыша на одно очко опередили «Колорадо», заняв последнее место в восьмёрке. Волей календаря именно матчем с «лавинами» «Сент-Луис» будет завершать регулярный чемпионат, и эта игра будет ключевой для обеих команд: «Колорадо» устроит только победа в основное время, а «музыкантов» — любой другой результат.
Подняться на строчку выше «Сент-Луис» уже не сможет, и в случае выполнения задачи по попаданию в кубковую зону, команду Майка Йео ждёт крепкий и уверенный в себе «Нэшвилл». Особых проблем с «музыкантами» у «хищников» возникнуть не должно, поскольку нестабильность «Блюз» слишком очевидна, а недооценка соперника «Нэшвиллу», ещё год назад бывшего на этом же месте, не знакома.
«Вегас» (1 место в Тихоокеанском дивизионе) — «Лос-Анджелес» («уайлд-кард» № 1)
Успех «Вегаса», проводящего первый сезон в своей истории, сенсационен, но не избавляет болельщиков от вопроса о том, на что будут способны «рыцари» во время кубковых баталий. Скажется ли на «Голден Найтс» отсутствие должного кубкового опыта, или же этот таинственный фактор будет опровергнут, предсказать невозможно. «Вегас» уже доказал, что с ним необходимо считаться, и ключевыми фигурами в этой серии наверняка станут вратари — орденоносный Флёри и чуть потускневший Куик.
«Виннипег» (2 место в Центральном дивизионе) — «Миннесота» (3 место в Центральном дивизионе)
«Реактивщики» при некотором везении могли опередить «Нэшвилл» и выиграть свой дивизион, но и без этого «Виннипег» может занести нынешний чемпионат себе в актив. Симпатичная команда из Манитобы смогла обнулиться после не самого приятного наследия, оставленного сгинувшей «Атлантой», и битва с «Уайлд» может стать своеобразной дуэлью между молодостью и опытом. В первую очередь, это касается противостояния на снайперском уровне между Патриком Лайне и Эриком Стаалом, который смог обрести в «Миннесоте» второе дыхание. Травма ведущего защитника Райана Сутера, сломавшего голеностоп, станет серьёзным препятствием на пути «Уайлд» во второй раунд, тем более, что сезонная серия с «Джетс» «дикарями» была проиграна со счётом 1−3.
«Сан-Хосе» (2 место в Тихоокеанском дивизионе) — «Анахайм» (3 место в Тихоокеанском дивизионе)
Калифорнийские разборки имеют несколько вариантов компоновки. Первый сценарий оставит нынешнее положение команд без изменений («акулы» играют последний матч дома с «Миннесотой», а «Анахайм» гостит у «Аризоны»), второй подарит преимущество своего льда «Дакс», а третий способен разбить пару «Сан-Хосе» и «Анахайма», переместив наверх «Лос-Анджелес». «Короли» играют дома с «Далласом», который выглядит крайне невыразительно, и собственная победа при неудачах соперников может поднять «Кингз» сразу на две строчки в таблице. Соперником при таком раскладе может стать любой сосед — как «Анахайм», так и «Сан-Хосе», и единственное, что можно сказать наверняка — далеко ездить этим командам явно не придётся.
Максим Замятин