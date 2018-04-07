Наши в Америке: Малкин не смог догнать Кучерова. До сотни не хватило 2 очков

Источник: Спорт-Экспресс

Россияне «Сент-Луиса» встретятся в решающем матче за выход в плей-офф, а Артем Анисимов заставил задуматься, нужен ли он на чемпионате мира.

«ТАМПА» — «БАФФАЛО» — 7:5

Никита КУЧЕРОВ, «Тампа» — 1+1, «+1» за 16 минут

В сезоне: 79 матчей, 39+61, «+16».

Михаил СЕРГАЧЕВ, «Тампа» — 0+1, «0» за 13 минут

В сезоне: 79 матчей, 9+31, «+11».

Андрей ВАСИЛЕВСКИЙ, «Тампа» — 27 отраженных бросков из 32

В сезоне: 65 матчей, 44 победы, 92 процентов отраженных бросков, 2,62 шайбы за матч.

Никита Кучеров заработал 100 очков в этом сезоне, и оба балла были честными. Голевая передача сознательная, на партнера. А отличился Никита с передачи защитника «Баффало», но бросил так, как умеет только он. Шайба опять летела по непонятной траектории, и никто не понимает, как она зашла.

Андрей Василевский отметился голевой передачей, когда соперник снял вратаря, но это слабое утешение после безобразной игры в этой встрече. Посмотрите на голы. Четыре точно его, а, может быть, и все «пять». Андрей отметился «сухарем» в прошлой игре, но это не было выходом из кризиса.

Михаил Сергачев набрал в этом сезоне 40 очков. Молодец, учитывая все обстоятельства. И в этом матче его сажали в запас, хотя он такого не заслуживал.

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«ПИТТСБУРГ» — «ОТТАВА» — 4:0

Евгений МАЛКИН, «Питтсбург» — 0+1, «0» за 20 минут

В сезоне: 78 матчей, 42+56, «+16».

Если бы Евгений сыграл полный чемпионат, то набрал бы сто очков. Видно, что он очень старается, но не всегда получается. Нанес четыре броска. Опять много нервничал и схватил два удаления. Со вбрасываниями вообще беда — 17 процентов.

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«ДАЛЛАС» — «АНАХАЙМ» — 3:5

Александр РАДУЛОВ, «Даллас» — 0+1, «-1» за 22 минуты

В сезоне: 81 матч, 27+42, «0».

Александр снова был центральной фигурой в команде, но не его вина, что остальные провалили сезон и не помогли новичку проявить себя после перехода. Но в следующем сезоне, если поменяют тренера, «Даллас» не остановить.

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«ЧИКАГО» — «СЕНТ-ЛУИС» — 1:4.

Артем АНИСИМОВ, «Чикаго» — 0+0, «-3» за 16 минут

В сезоне: 71 матч, 20+11, «-16».

Иван БАРБАШЕВ, «Сент-Луис» — 0+0, «0» за 11 минут

В сезоне: 52 матча, 7+6, «-1».

Никита СОШНИКОВ, «Сент-Луис» — 0+0, «0» за 10 минут

В сезоне: 14 матчей, 1+1, «-1».

Владимир ТАРАСЕНКО, «Сент-Луис» — 0+0, «0» за 16 минут

В сезоне: 79 матчей, 33+33, «+15».

«Сент-Луис» сыграет в финальном матче за право выхода в плей-офф с «Колорадо», и будем надеяться, что Тарасенко берег силы именно для решающей встречи. Никто из наших игроков «Блюз» не выделялся. Вернулся в состав Никита Сошников и сразу угодил в четвертое звено без шансов на атаку. Тарасенко нанес четыре броска, выглядел активным, но недостаточно настойчивым.

А вот Анисимов игру провалил и, если честно, непонятно, нужен ли он в такой форме на чемпионате мира. В принципе, центральные нужны, но Артем проводит не лучший сезон, хотя на этот раз выиграл 57 процентов вбрасываний. Для него это много.

<iframe src='https://www.nhl.com/video/embed/recap-stl-4-chi-1/t-277350912/c-59656103?q=Recap%3A+STL+4%2C+CHI+1?autostart=false' width='540' height='360'></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

НАШИ В АХЛ

«МАНИТОБА» — «БЭЙКЕРСФИЛД» — 4:1

Дмитрий САМОРУКОВ, «Бэйкерсфилд» — 0+0, «-1»

В сезоне: 1 матч, 0+0, «-1».

Участник последнего молодежного чемпионата мира весь сезон проиграл в лиге Онтарио, набрал 34 очка в 62 матчах, но теперь ему дали себя попробовать в фарм-клубе «Эдмонтона». Защитник выбран этим клубом в третьем раунде прошлого драфта. Первый матч в АХЛ прошел без бросков, проиграл микроматч — 0:1. Был на льду, когда хозяева открыли счет.

«ЛАВАЛЬ» — «СПРИНГФИЛД» — 1:5

Ринат ВАЛИЕВ, «Лаваль» — 0+0, «0»

В сезоне: 40 матчей, 5+10, «+14».

Никита КОРОСТЕЛЕВ, «Лаваль» — 0+0, «0»

В сезоне: 8 матчей, 1+1, «-7».

Оба хоккеиста ни разу не бросили по воротам. Напомним, что Ринат дебютировал за «Монреаль», потом получил травму, а затем его отправили в фарм-клуб и, кажется, не собираются поднимать. Хотя и поднимать собственно некуда. Никита же пробивается в клуб АХЛ, являясь свободным агентом.

«УИЛКС БЭРРИ» — «БРИДЖПОРТ» — 3:4

Андрей ПЕДАН, «Уилкс Бэрри» — 0+0, «-2»

В сезоне: 48 матчей, 9+13, «+15».

По-прежнему демонстрирует приверженность атаке, нанес четыре броска, но ухудшил свой показатель полезности.

«ПРОВИДЕНС» — «ХАРТФОРД» — 6:3

Александр ГЕОРГИЕВ, «Хартфорд» — 20 отраженных бросков из 25 за 31 минуту

В сезоне: 35 матчей, 13 побед, 90,6 процентов отраженных бросков, 3,07 шайбы за матч.

Был заменен в середине матча, после того, как пропустил пять шайб. После возвращения из НХЛ не очень блещет, но вы должны помнить, что «Хартфорд» — очень слабый клуб.

«БИНГХМЭПТОН» — «СИРАКЬЮЗ» — 4:3 Б

Александр ВОЛКОВ, «Сиракьюз» — 0+1, «+1»

В сезоне: 70 матчей, 21+21, «+20».

Алексей ЛИПАНОВ, «Сиракьюз» — 0+0, «0»

В сезоне: 5 матчей, 0+2, «+2».

Волков снова показал, что он очень опасен, у него уже больше 40 очков в дебютном сезоне, а до этого он не играл на таком уровне. Выходил на серию послематчевых бросков, но свой шанс не использовал.

Алексей ни разу не бросил по воротам, пока просто знакомиться со взрослым хоккеем.

У Ярослава Дыбленко травма ноги — ему попало шайбой и он, видимо, восстановится к последним матчам турнира. В плей-офф его клуб не попадает.

«КЛИВЛЕНД» — «САН-АНТОНИО» — 6:3

Клим КОСТИН, «Сан-Антонио» — 0+2, «+2»

В сезоне: 63 матча, 6+21, «-1».

Был едва ли ни единственным светлым пятном в игре «Сан-Антонио». Стал самым полезным игроком в своей команде. Жаль только, что в «Блюз» на это не смотрят, но, возможно, в нынешнем «Сент-Луисе» ему делать особенно и нечего.

«ТУСОН» — «ГРЭНД РЭПИДС» — 3:0

Евгений СВЕЧНИКОВ, «Грэнд Рэпидс» — 0+0, «-1»

В сезоне: 52 матча, 7+15, «-5».

Евгений вернулся в АХЛ, спустя месяц и его отправили помочь клубу завоевать путевку в плей-офф. Но Свечников в этом году выглядит не очень хорошо, хоть и дебютировал за «Детройт». Не нанес ни одного броска.

«СТОКТОН» — «САН-ХОСЕ» — 2:6

Иван ЧЕХОВИЧ, «Сан-Хосе» — 1+2, «+3»

В сезоне: 2 матча, 2+2, «+5».

Иван очень неплохо вписался в состав команды. Если в первой половине встречи он был незаметен, то потом существенно добавил. Нанес два броска, дважды удалился, но серьезно впечатляет своими действиями в атаке. Жаль, что так поздно подписал контракт. Стал первой звездой матча.

«ТЕХАС» — «РОКФОРД» — 2:3 Б

Денис ГУРЬЯНОВ, «Техас» — 0+0, «0»

В сезоне: 69 матчей, 16+15, «-13».