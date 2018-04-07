Наши в Америке: Малкин не смог догнать Кучерова. До сотни не хватило 2 очков
Все о россиянах за океаном — в обзоре Алексея Шевченко.
Все о россиянах за океаном — в обзоре Алексея Шевченко.
Россияне «Сент-Луиса» встретятся в решающем матче за выход в
«ТАМПА» — «БАФФАЛО» — 7:5
Никита КУЧЕРОВ, «Тампа» — 1+1, «+1» за 16 минут
В сезоне: 79 матчей, 39+61, «+16».
Михаил СЕРГАЧЕВ, «Тампа» — 0+1, «0» за 13 минут
В сезоне: 79 матчей, 9+31, «+11».
Андрей ВАСИЛЕВСКИЙ, «Тампа» — 27 отраженных бросков из 32
В сезоне: 65 матчей, 44 победы, 92 процентов отраженных бросков, 2,62 шайбы за матч.
Никита Кучеров заработал 100 очков в этом сезоне, и оба балла были честными. Голевая передача сознательная, на партнера. А отличился Никита с передачи защитника «Баффало», но бросил так, как умеет только он. Шайба опять летела по непонятной траектории, и никто не понимает, как она зашла.
Андрей Василевский отметился голевой передачей, когда соперник снял вратаря, но это слабое утешение после безобразной игры в этой встрече. Посмотрите на голы. Четыре точно его, а, может быть, и все «пять». Андрей отметился «сухарем» в прошлой игре, но это не было выходом из кризиса.
Михаил Сергачев набрал в этом сезоне 40 очков. Молодец, учитывая все обстоятельства. И в этом матче его сажали в запас, хотя он такого не заслуживал.
«ПИТТСБУРГ» — «ОТТАВА» — 4:0
Евгений МАЛКИН, «Питтсбург» — 0+1, «0» за 20 минут
В сезоне: 78 матчей, 42+56, «+16».
Если бы Евгений сыграл полный чемпионат, то набрал бы сто очков. Видно, что он очень старается, но не всегда получается. Нанес четыре броска. Опять много нервничал и схватил два удаления. Со вбрасываниями вообще беда — 17 процентов.
«ДАЛЛАС» — «АНАХАЙМ» — 3:5
Александр РАДУЛОВ, «Даллас» — 0+1, «-1» за 22 минуты
В сезоне: 81 матч, 27+42, «0».
Александр снова был центральной фигурой в команде, но не его вина, что остальные провалили сезон и не помогли новичку проявить себя после перехода. Но в следующем сезоне, если поменяют тренера, «Даллас» не остановить.
«ЧИКАГО» — «СЕНТ-ЛУИС» — 1:4.
Артем АНИСИМОВ, «Чикаго» — 0+0, «-3» за 16 минут
В сезоне: 71 матч, 20+11, «-16».
Иван БАРБАШЕВ, «Сент-Луис» — 0+0, «0» за 11 минут
В сезоне: 52 матча, 7+6, «-1».
Никита СОШНИКОВ, «Сент-Луис» — 0+0, «0» за 10 минут
В сезоне: 14 матчей, 1+1, «-1».
Владимир ТАРАСЕНКО, «Сент-Луис» — 0+0, «0» за 16 минут
В сезоне: 79 матчей, 33+33, «+15».
«Сент-Луис» сыграет в финальном матче за право выхода в
А вот Анисимов игру провалил и, если честно, непонятно, нужен ли он в такой форме на чемпионате мира. В принципе, центральные нужны, но Артем проводит не лучший сезон, хотя на этот раз выиграл 57 процентов вбрасываний. Для него это много.
НАШИ В АХЛ
«МАНИТОБА» — «БЭЙКЕРСФИЛД» — 4:1
Дмитрий САМОРУКОВ, «Бэйкерсфилд» — 0+0, «-1»
В сезоне: 1 матч, 0+0, «-1».
Участник последнего молодежного чемпионата мира весь сезон проиграл в лиге Онтарио, набрал 34 очка в 62 матчах, но теперь ему дали себя попробовать в
«ЛАВАЛЬ» — «СПРИНГФИЛД» — 1:5
Ринат ВАЛИЕВ, «Лаваль» — 0+0, «0»
В сезоне: 40 матчей, 5+10, «+14».
Никита КОРОСТЕЛЕВ, «Лаваль» — 0+0, «0»
В сезоне: 8 матчей, 1+1, «-7».
Оба хоккеиста ни разу не бросили по воротам. Напомним, что Ринат дебютировал за «Монреаль», потом получил травму, а затем его отправили в
«УИЛКС БЭРРИ» — «БРИДЖПОРТ» — 3:4
Андрей ПЕДАН, «Уилкс Бэрри» — 0+0, «-2»
В сезоне: 48 матчей, 9+13, «+15».
«ПРОВИДЕНС» — «ХАРТФОРД» — 6:3
Александр ГЕОРГИЕВ, «Хартфорд» — 20 отраженных бросков из 25 за 31 минуту
В сезоне: 35 матчей, 13 побед, 90,6 процентов отраженных бросков, 3,07 шайбы за матч.
«БИНГХМЭПТОН» — «СИРАКЬЮЗ» — 4:3 Б
Александр ВОЛКОВ, «Сиракьюз» — 0+1, «+1»
В сезоне: 70 матчей, 21+21, «+20».
Алексей ЛИПАНОВ, «Сиракьюз» — 0+0, «0»
В сезоне: 5 матчей, 0+2, «+2».
Волков снова показал, что он очень опасен, у него уже больше 40 очков в дебютном сезоне, а до этого он не играл на таком уровне. Выходил на серию послематчевых бросков, но свой шанс не использовал.
Алексей ни разу не бросил по воротам, пока просто знакомиться со взрослым хоккеем.
У Ярослава Дыбленко травма ноги — ему попало шайбой и он, видимо, восстановится к последним матчам турнира. В
«КЛИВЛЕНД» — «САН-АНТОНИО» — 6:3
Клим КОСТИН, «Сан-Антонио» — 0+2, «+2»
В сезоне: 63 матча, 6+21, «-1».
Был едва ли ни единственным светлым пятном в игре «Сан-Антонио». Стал самым полезным игроком в своей команде. Жаль только, что в «Блюз» на это не смотрят, но, возможно, в нынешнем «Сент-Луисе» ему делать особенно и нечего.
«ТУСОН» — «ГРЭНД РЭПИДС» — 3:0
Евгений СВЕЧНИКОВ, «Грэнд Рэпидс» — 0+0, «-1»
В сезоне: 52 матча, 7+15, «-5».
Евгений вернулся в АХЛ, спустя месяц и его отправили помочь клубу завоевать путевку в
«СТОКТОН» — «САН-ХОСЕ» — 2:6
Иван ЧЕХОВИЧ, «Сан-Хосе» — 1+2, «+3»
В сезоне: 2 матча, 2+2, «+5».
«ТЕХАС» — «РОКФОРД» — 2:3 Б
Денис ГУРЬЯНОВ, «Техас» — 0+0, «0»
В сезоне: 69 матчей, 16+15, «-13».
Денис исполнил пятый буллит в серии, не забил и после этого игра закончилась. В основное время не нанес ни одного броска.