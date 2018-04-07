Кучеров стал 6-м россиянином, сумевшим набрать 100 очков за сезон в НХЛ

Источник: AP 2018

Встреча, прошедшая на льду «Тампы» в пятницу, завершилась со счетом 7:5 (3:2, 1:3, 3:0) в пользу хозяев льда. Кучеров отличился на 5-й минуте и позже отдал голевую передачу на Дэна Джирарди. В активе форварда стало 39 шайб и 61 передача.

Из россиян результативными передачами в матче в составе «Тампы» также отметились защитник Михаил Сергачев и вратарь Андрей Василевский, отразивший 27 бросков.