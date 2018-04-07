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10:30 (мск), источник: Р-Спорт

Кучеров стал 6-м россиянином, сумевшим набрать 100 очков за сезон в НХЛ

МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Российский нападающий «Тампы Бэй» Никита Кучеров в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Баффало» набрал 100-е очко в сезоне.

Источник: AP 2018

Встреча, прошедшая на льду «Тампы» в пятницу, завершилась со счетом 7:5 (3:2, 1:3, 3:0) в пользу хозяев льда. Кучеров отличился на 5-й минуте и позже отдал голевую передачу на Дэна Джирарди. В активе форварда стало 39 шайб и 61 передача.

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Из россиян результативными передачами в матче в составе «Тампы» также отметились защитник Михаил Сергачев и вратарь Андрей Василевский, отразивший 27 бросков.

Кучеров стал 6-м россиянином в истории НХЛ, которому удалось набрать 100 очков за сезон. Он присоединился к Александру Овечкину (4 сезона), Евгению Малкину (3), Александру Могильному, Павлу Буре и Сергею Федорову (по 2).

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