Кучеров стал 6-м россиянином, сумевшим набрать 100 очков за сезон в НХЛ
МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Российский нападающий «Тампы Бэй» Никита Кучеров в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Баффало» набрал 100-е очко в сезоне.
МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Российский нападающий «Тампы Бэй» Никита Кучеров в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Баффало» набрал 100-е очко в сезоне.
Встреча, прошедшая на льду «Тампы» в пятницу, завершилась со счетом 7:5 (3:2, 1:3, 3:0) в пользу хозяев льда. Кучеров отличился на 5-й минуте и позже отдал голевую передачу на Дэна Джирарди. В активе форварда стало 39 шайб и 61 передача.
Из россиян результативными передачами в матче в составе «Тампы» также отметились защитник Михаил Сергачев и вратарь Андрей Василевский, отразивший 27 бросков.
Кучеров стал 6-м россиянином в истории НХЛ, которому удалось набрать 100 очков за сезон. Он присоединился к Александру Овечкину (4 сезона), Евгению Малкину (3), Александру Могильному, Павлу Буре и Сергею Федорову (по 2).