Чемпион НХЛ по трансферам рухнул в тартарары. Не спас даже Радулов
«СЭ» рассказывает о провальном сезоне «Далласа», который второй год подряд не попал в
«СЭ» рассказывает о провальном сезоне «Далласа», который второй год подряд не попал в
СУПЕРСЕЛЕКЦИЯ
«Даллас» не попал в
Выступление «Старз» в нынешнем сезоне кажется еще более удивительным, если вспомнить, какие радужные планы клуб из Техаса строил прошлым летом. И не на пустом месте. «Даллас» сработал на рынке лучше всех, качественно укрепив каждую линию. Еще в мае за смешную компенсацию в виде выбора в четвертом раунде драфта-2017 были приобретены у «Лос-Анджелеса» права на элитного вратаря Бена Бишопа. С ним чуть позже подписали шестилетний контракт.
Оборону генеральный менеджер Джим Нил укрепил опытнейшим Марком Мето, без которого в «Оттаве» потерялся сам Эрик Карлссон. Благо выбравшему канадца на драфте расширения «Вегасу» ветеран оказался не нужен. Мето казался отличной кандидатурой для того, чтобы помочь полностью раскрыть в Техасе свой потенциал Йону Клингбергу, во многом схожем с Карлссоном по манере игры. Центральная ось усилилась мощным чехом Мартином Ганзалом, умеющий и на точке повоевать, и у чужих ворот потолкаться, и броском не обделенным. Наконец, Нил сорвал главный куш межсезонья, закидав миллионами неограниченно свободного агента Александра Радулова. Россиянин возлагавшиеся на него надежды оправдал. Однако единственным титулом по итогам сезона для «Далласа» стал сомнительное звание победителя трансферной компании.
ЧЕРНЫЙ МАРТ
На протяжении регулярного чемпионата «Старз» не отличались впечатляющей стабильностью, но в зоне
Главного виновника обычно разыскивают на скамейке. И когда в апреле прошлого года его торжественно представили в качестве главного тренера, то за будущее «Далласа» стало тревожно. Однако впечатляющая селекция заставила на время позабыть о первых страхах. Кен Хичкок после увольнения из «Сент-Луиса» завершил активную карьеру. Однако фактически с пенсии его вытащило руководство «Далласа». Почти два десятка лет назад он выиграл для клуба первый и последний в его истории Кубок Стэнли. Сложно сказать, кого первым посетил приступ ностальгии. Нынешний хозяин «Старз» Том Гальярди купил клуб в 2011 году и к славным временам прошлого отношения не имеет.
Стиль Хичкока в лучшем случае можно оценить как винтажный, если не сказать архаичный. Еще недавно он срабатывал, вспомните «Лос-Анджелес» с его консервативным Дэррилом Саттером. Два Кубка Стэнли говорят сами за себя. Плотная игра в средней зоне, поменьше риска впереди, акцент на разрушение и прочие прелести хоккея от печки нужны и сейчас. Но и впереди надо
В этом плане тренеры старой школы предпочитают отдавать на откуп своим звездным хоккеистам. Саттер уже не у дел, плохо дела идут у Клода Жюльена в «Монреале», а более молодой Майк Йео, работающий по лекалам старших товарищей, имеет все шансы опростоволоситься с «Сент-Луисом». Разве что Рэнди Карлайл в «Анахайме» держит марку и Джон Торторелла в солидном возрасте неожиданно для всех смог наступить на горло собственной песне и поменяться в «Коламбусе».
БЕТОННАЯ СТЕНА
Старина Кен не сам себя поставил, и его сильные и слабые стороны давно известны, чтобы вешать природу всех проблем только на его плечи. В «Далласе»
Однако тренд современной НХЛ — это активный ввод молодежи в основной состав, которая должна помогать звездам, либо сама выходить на первые роли. С этим у «Даллас» очевидные сложности. За пределами первой тройки неплохи были разве что швед Янмарк и чех Факса. Последнему помогли травмы соотечественника Ханзала. Но Факса
Хичкок никогда не умел развивать молодых нападающих, если не говорить об игре в обороне. В нынешнем чемпионате попытки выжать
«Даллас», несмотря на два неудачных года, не находится в процессе перестройки. Сделать перезагрузку и вернуть клуба в список претендентов на титул можно за одно межсезонье. Из КХЛ должен вернуться Валерий Ничушкин, из