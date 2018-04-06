Чемпион НХЛ по трансферам рухнул в тартарары. Не спас даже Радулов

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СУПЕРСЕЛЕКЦИЯ

«Даллас» не попал в плей-офф второй год подряд, и каждый раз такой результат воспринимался как сенсация. Состав у команды совсем не слабый. Первая тройка в составе Джейми Бенна, Тайлера Сегина и Александра Радулова — одна из лучших в мире. Разве что ударное звено «Бостона» во главе с Патрисом Бержероном можно поставить чуть выше. Но это вкусовщина, вызванная более успешной игрой в исполнении «Мишек».

Выступление «Старз» в нынешнем сезоне кажется еще более удивительным, если вспомнить, какие радужные планы клуб из Техаса строил прошлым летом. И не на пустом месте. «Даллас» сработал на рынке лучше всех, качественно укрепив каждую линию. Еще в мае за смешную компенсацию в виде выбора в четвертом раунде драфта-2017 были приобретены у «Лос-Анджелеса» права на элитного вратаря Бена Бишопа. С ним чуть позже подписали шестилетний контракт.

Оборону генеральный менеджер Джим Нил укрепил опытнейшим Марком Мето, без которого в «Оттаве» потерялся сам Эрик Карлссон. Благо выбравшему канадца на драфте расширения «Вегасу» ветеран оказался не нужен. Мето казался отличной кандидатурой для того, чтобы помочь полностью раскрыть в Техасе свой потенциал Йону Клингбергу, во многом схожем с Карлссоном по манере игры. Центральная ось усилилась мощным чехом Мартином Ганзалом, умеющий и на точке повоевать, и у чужих ворот потолкаться, и броском не обделенным. Наконец, Нил сорвал главный куш межсезонья, закидав миллионами неограниченно свободного агента Александра Радулова. Россиянин возлагавшиеся на него надежды оправдал. Однако единственным титулом по итогам сезона для «Далласа» стал сомнительное звание победителя трансферной компании.

ЧЕРНЫЙ МАРТ

На протяжении регулярного чемпионата «Старз» не отличались впечатляющей стабильностью, но в зоне плей-офф держались уверенно. «Черный» март убил все надежды: всего три победы в 15 матчах! В этой череде поражений только два были с разницей в три и более шайб. Отрезками «Даллас» даже в эти недели выглядел весьма симпатично. Но как только заканчивались силы и пропадало вдохновение у ведущей тройки, то все катилось в тартарары. Бишоп провел средний для себя сезон, сломавшись в самый ответственный момент — именно в марте он получил две травмы. Его сменщик Кари Лехтонен не так уж плох, если отталкиваться от статистики. Повесить провал только на финского голкипера было бы верхом несправедливости. Где были остальные? Новички Ганзал и Мето больше времени провели в списке травмированных, чем на льду.

Главного виновника обычно разыскивают на скамейке. И когда в апреле прошлого года его торжественно представили в качестве главного тренера, то за будущее «Далласа» стало тревожно. Однако впечатляющая селекция заставила на время позабыть о первых страхах. Кен Хичкок после увольнения из «Сент-Луиса» завершил активную карьеру. Однако фактически с пенсии его вытащило руководство «Далласа». Почти два десятка лет назад он выиграл для клуба первый и последний в его истории Кубок Стэнли. Сложно сказать, кого первым посетил приступ ностальгии. Нынешний хозяин «Старз» Том Гальярди купил клуб в 2011 году и к славным временам прошлого отношения не имеет.

Стиль Хичкока в лучшем случае можно оценить как винтажный, если не сказать архаичный. Еще недавно он срабатывал, вспомните «Лос-Анджелес» с его консервативным Дэррилом Саттером. Два Кубка Стэнли говорят сами за себя. Плотная игра в средней зоне, поменьше риска впереди, акцент на разрушение и прочие прелести хоккея от печки нужны и сейчас. Но и впереди надо что-то уметь нарисовать.

В этом плане тренеры старой школы предпочитают отдавать на откуп своим звездным хоккеистам. Саттер уже не у дел, плохо дела идут у Клода Жюльена в «Монреале», а более молодой Майк Йео, работающий по лекалам старших товарищей, имеет все шансы опростоволоситься с «Сент-Луисом». Разве что Рэнди Карлайл в «Анахайме» держит марку и Джон Торторелла в солидном возрасте неожиданно для всех смог наступить на горло собственной песне и поменяться в «Коламбусе».

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BgNIPrDF2VV/" data-instgrm-version="8" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:28.194444444444443% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BgNIPrDF2VV/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">A sweet feed from Spezza across the crease and @radulov22 buries it with the sharp angle shot. #GoStars</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">A post shared by <a href="https://www.instagram.com/dallasstars/" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> DallasStars</a> (@dallasstars) on <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-03-12T01:43:59+00:00">Mar 11, 2018 at 6:43pm PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

БЕТОННАЯ СТЕНА

Старина Кен не сам себя поставил, и его сильные и слабые стороны давно известны, чтобы вешать природу всех проблем только на его плечи. В «Далласе» тренер-ветеран справедливости ради не выглядел истуканом. Он временами разбивал первую тройку, пытаясь тем самым улучшить глубины атаки. Не бил по рукам Клингберга, позволяя тому максимально использовать свои лучшие качества. Сегин в руках Хичкока на глазах превращается в элитного двустороннего центра.

Однако тренд современной НХЛ — это активный ввод молодежи в основной состав, которая должна помогать звездам, либо сама выходить на первые роли. С этим у «Даллас» очевидные сложности. За пределами первой тройки неплохи были разве что швед Янмарк и чех Факса. Последнему помогли травмы соотечественника Ханзала. Но Факса все-таки игрок рабочий, без особой искры. Биться и бороться в команде было кому. А вот серьезной помощи в атаке у лидеров не оказалось.

Хичкок никогда не умел развивать молодых нападающих, если не говорить об игре в обороне. В нынешнем чемпионате попытки выжать что-то из Бретта Ритчи и Девина Шора смотрелись невыразительно, хотя последнего в первой половине сезона регулярно ставили в первое большинство. Самая главная проблема — деградация Джейсона Спеццы. Ему 34 года, но порой складывалось впечатление, что все 40. В прошлом сезоне он набрал вполне пристойные 50 очков в 68 матчах. В нынешнем — пока 26 в 76. А его контракт на 7,5 миллионов долларов будет действовать еще год. Возродиться шанс у Спеццы, наверное, еще есть — светлая голова, и мягкие руки никуда не делись. Но точно не под руководством Хичкока или подобного ему специалиста.