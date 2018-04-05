«Анахайм» и «Лос-Анджелес» вышли в плей-офф НХЛ

Благодаря победе «Анахайм» поднялся на шестое место в таблице Западной конференции , набрав 97 очков в 80 матчах. «Анахайм» в шестой раз подряд вышел в плей-офф НХЛ.

«Лос-Анджелес» обеспечил участие в предстоящем розыгрыше Кубка Стэнли благодаря победе «Чикаго» над «Сент- Луисом». «Чикаго», ранее потерявший шансы на выход в плей- офф, победил «Сент-Луис» (92 очка в 80 матчах), который ведет борьбу за последнюю путевку в плей-офф вместе с «Колорадо» (93 очка в 80 матчах). В заключительных двух матчах регулярного чемпионата «Сент-Луис» на выезде сыграет против «Чикаго» (7 апреля) и «Колорадо» (8 апреля), «Колорадо» же перед домашней игрой с «Сент-Луисом» встретится на выезде с «Сан-Хосе» (6 апреля).