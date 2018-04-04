Овечкин может пропустить следующий матч «Вашингтона» в НХЛ против «Нэшвилла»

Источник: AP 2018

В понедельник в первом периоде матча против «Сент- Луиса» (4:2) Овечкин после одного из силовых приемов некоторое время не мог подняться со льда, но в итоге доиграл встречу до конца. Хоккеист пропустил в качестве меры предосторожности тренировки «Вашингтона» во вторник и среду.

«Вы видели, как тяжело Овечкин поднимался со льда в той игре, важно было его беречь. Сегодня он вышел на лед, но участия в тренировке не принял. Мы примем решение относительно его участия в матче в четверг», — сказал главный тренер команды Барри Тротц.