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4 апреля, источник: ТАСС

Овечкин может пропустить следующий матч «Вашингтона» в НХЛ против «Нэшвилла»

ТАСС, 4 апреля. Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон» Александр Овечкин может пропустить встречу регулярного чемпионата против «Нэшвилла», которая пройдет 5 апреля. Об этом сообщает пресс-служба НХЛ.

Источник: AP 2018

В понедельник в первом периоде матча против «Сент- Луиса» (4:2) Овечкин после одного из силовых приемов некоторое время не мог подняться со льда, но в итоге доиграл встречу до конца. Хоккеист пропустил в качестве меры предосторожности тренировки «Вашингтона» во вторник и среду.

«Вы видели, как тяжело Овечкин поднимался со льда в той игре, важно было его беречь. Сегодня он вышел на лед, но участия в тренировке не принял. Мы примем решение относительно его участия в матче в четверг», — сказал главный тренер команды Барри Тротц.

В текущем сезоне Овечкин лидирует в списке лучших снайперов, на его счету 84 очка (46 шайб + 38 передач). «Вашингтон» за два матча до конца регулярного чемпионата занимает третье место в Восточной конференции и гарантировал себе участие в плей-офф.

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