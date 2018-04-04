Вратарь «Тампы» Василевский признан первой звездой дня в НХЛ

В победном матче против «Бостона» (4:0) Василевский отразил все 33 броска, в восьмой раз в текущем чемпионате отыграв «на ноль».
По этому показателю он стал лучшим в истории «Тампы», побив рекорд Николая Хабибулина сезона-2001/02.
Второй звездой дня стал нападающий «Нью-Джерси» Тэйлор Холл, который забросил две шайбы и сделал две результативные передачи в матче против «Нью-Йорк Рейнджерс» (5:2).
Третьей звездой дня стал нападающий «Нью-Йорк Айлендерс» Мэттью Барзаль, оформивший дубль и сделавший одну передачу в матче против «Филадельфии» (5:4).