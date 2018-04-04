Три очка Панарина помогли «Коламбусу» одержать волевую победу над «Детройтом»

Источник: AP 2018

«Коламбус» уступал по ходу встречи 1:4. В составе победителей шайбы забросили Кэм Аткинсон (7-я и 31-я минуты), Сонни Милано (50), российский нападающий Артемий Панарин (58) и Пьер-Люк Дюбуа (63). У гостей отличились Тайлер Бертуцци (4, 19), Даррен Хельм (12) и Густав Нюквист (21).

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Панарин (дважды) и вратарь «Коламбуса» Сергей Бобровский также отметились результативными передачами. Российский голкипер отразил 23 броска из 27 по своим воротам.

Панарин набрал рекордные для себя 80 (27 шайб + 53 передачи) очков в 80 матчах текущего сезона. В предыдущих сезонах, когда он выступал за «Чикаго», россиянин набирал 74 и 77 очков соответственно.