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08:20 (мск), источник: ТАСС

Три очка Панарина помогли «Коламбусу» одержать волевую победу над «Детройтом»

ТАСС, 4 апреля. «Коламбус» обыграл в овертайме «Детройт» со счетом 5:4 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Источник: AP 2018

«Коламбус» уступал по ходу встречи 1:4. В составе победителей шайбы забросили Кэм Аткинсон (7-я и 31-я минуты), Сонни Милано (50), российский нападающий Артемий Панарин (58) и Пьер-Люк Дюбуа (63). У гостей отличились Тайлер Бертуцци (4, 19), Даррен Хельм (12) и Густав Нюквист (21).

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Панарин (дважды) и вратарь «Коламбуса» Сергей Бобровский также отметились результативными передачами. Российский голкипер отразил 23 броска из 27 по своим воротам.

Панарин набрал рекордные для себя 80 (27 шайб + 53 передачи) очков в 80 матчах текущего сезона. В предыдущих сезонах, когда он выступал за «Чикаго», россиянин набирал 74 и 77 очков соответственно.

«Коламбус» занимает шестое место в турнирной таблице Восточной конференции, имея в активе 96 очков в 80 матчах. «Детройт» идет 13-м с 72 очками в 80 играх. В следующем матче «Коламбус» 6 апреля дома сыграет с «Питтсбургом», «Детройт» в этот же день примет «Монреаль».

В других встречах дня «Айлендерс» дома обыграл «Филадельфию» (5:4), «Нью-Джерси» на своем льду был сильнее «Рейнджерс» (5:2).

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