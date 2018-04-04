Малкин признан самым ценным хоккеистом «Питтсбурга» в сезоне

«Питтсбург» вручил традиционные награды хоккеистам команды.
Награду Мастертон за высокое спортивное мастерство и верность хоккею получил канадский защитник команды Крис Летанг, за заслуги перед командой премию получил канадский вратарь Мэтт Мюррей, лучшим хоккеистом по версии других игроков стал капитан команды Сидни Кросби.
В текущем регулярном чемпионате НХЛ 31-летний Малкин занимает четвертое место в споре снайперов (42 гола) и третье — в списке бомбардиров (96 очков). «Питтсбург» занимает пятое место в Восточной конференции НХЛ и досрочно гарантировал место в плей-офф турнира.