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00:00 (мск), источник: ТАСС

Малкин признан самым ценным хоккеистом «Питтсбурга» в сезоне

ТАСС, 3 апреля. Российский форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Питтсбург» Евгений Малкин был признан самым ценным игроком команды по итогам регулярного сезона. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Источник: AP 2018

«Питтсбург» вручил традиционные награды хоккеистам команды.

Награду Мастертон за высокое спортивное мастерство и верность хоккею получил канадский защитник команды Крис Летанг, за заслуги перед командой премию получил канадский вратарь Мэтт Мюррей, лучшим хоккеистом по версии других игроков стал капитан команды Сидни Кросби.

В текущем регулярном чемпионате НХЛ 31-летний Малкин занимает четвертое место в споре снайперов (42 гола) и третье — в списке бомбардиров (96 очков). «Питтсбург» занимает пятое место в Восточной конференции НХЛ и досрочно гарантировал место в плей-офф турнира.

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