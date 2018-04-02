Братья Седин написали открытое письмо болельщикам «Ванкувера»

«Мы начали год, настраиваясь принять решение по окончании сезона. Однако после обсуждения с членами семей стало понятно, что этот сезон будет нашим последним. Мы считаем, что так будет правильно.

Мы сообщаем об этом сейчас, поскольку хотим разделить оставшиеся три встречи с вами. Также мы хотим разделить эти матчи с семьями, друзьями, партнёрами, тренерами, персоналом и всеми в «Кэнакс, кто нас поддерживал. Вы все были с нами на каждом шагу, и мы хотим поблагодарить вас.

Настало время позволить следующему поколению игроков вести команду за собой. Трэвис (Грин — главный тренер «Ванкувера». — Прим. «Чемпионата») создаёт сильную командную культуру и делает упор на стиль игры, который, мы уверены, принесёт успех. Команда находится в надёжных руках людей, которые думают о результате и движутся в правильном направлении. Мы знаем, что «Кэнакс» ждёт яркое будущее. Как мы говорили ранее, Ванкувер стал нашим домом. Это дом для наших семей. Мы собираемся оставаться частью города ещё долго после завершения карьеры. Ванкувер дал нам очень многое, а мы старались взамен отдавать ему всё, что было у нас. И это не изменится.