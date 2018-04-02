Братья Седин объявили о завершении карьер после окончания сезона

Источник: AP 2018

Последней игрой в карьерах хоккеистов станет матч с «Эдмонтон Ойлерз», который состоится 8 апреля.

В нынешнем сезоне 37-летний Даниэль забросил 21 шайбу и сделал 31 результативную передачу в 78 матчах. Хенрик забросил три шайбы и сделал 45 передач в 79 играх. Шведские форварды занимают второе и третье места в списке бомбардиров клуба.