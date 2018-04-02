Кузнецов vs Малкин: каким будет продолжение конфликта русских звезд НХЛ?

Источник: AFP 2018

Резкий обмен мнениями с использованием всего лексического богатства «великого и могучего» между нападающим «Питтсбурга» Евгения Малкина и форварда «Вашингтона» Евгения Кузнецова, который едва не привел к драке, стоит расценить как уникальное событие. Конфликты русских игроков в НХЛ явление чуть более частое, чем наводнение в пустыне.

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Ситуации, в которых российские звезды начинали открыто враждовать, можно пересчитать по пальцам одной руки. Когда-то давно невзлюбили друг друга бывшие партнеры еще по ЦСКА Сергей Федоров и Павел Буре. Но тогда война между ними протекала исключительно в холодном режиме. До серьезных разборок на льду дело не дошло. Причина той размолвки, по слухам, был любовный треугольник, где в центре находилась секс-символ мирового тенниса Анна Курникова.

Если же говорить о стычках на льду, то, как правило, за границей представители одной нации стараются не ввязываться в разборки. Тем более что они почти всегда проводят вместе время вне площадки, а также пересекаются в национальной команде. Бывали отдельные случаи, когда во время массовых драк нельзя оставаться в стороне, но в целом ничего криминального. Исключение — противостояние Александра Овечкина и Евгения Малкина, уходящее корнями во вторую половину 2000-х.

В первый раз огонь вспыхнул летом 2007 года. Две молодые звезды российского хоккея находились в одной компании и весело проводили время в одном из увеселительных заведений Москвы. Там же был и агент Малкина Геннадий Ушаков. По прошествии лет трудно разобраться, кто первым начал и кто больше виноват — но Ушаков оказался пострадавшим.

Та история посеяла в сердца игроков зерна ненависти. Отношения между двумя звездами сошли на нет. А вот в НХЛ, где «Вашингтон» и «Питтсбург» год за годом считались фаворитами в борьбе за Кубок Стэнли, матчи с участием этих команд стали хитом. Овечкин вжился в роль охотника за головами и постоянно старался задеть Малкина, то силовым приемом, то ударом по рукам. Тот старался не отставать, хотя в целом вел себя более миролюбиво.

Удивляло только то, что главные тренеры сборной России, начиная с Вячеслава Быкова, продолжали ставить их в одно звено. Хотя о психологической совместимости между Овечкиным и Малкиным дело не шло. Со временем открытый конфликт утих, но друзьями их тоже назвать нельзя.

И вот снова конфликт. Только теперь в качестве одной из сторон не сам Овечкин, а его молодой падаван Кузнецов. Последний за словом в карман никогда не лезет и наверняка подколол Малкина по самое не балуйся. Форвард «Питтсбурга» известен как вспыльчивый человек, заходящийся в моменты, когда у него не идет игра. Последний матч двух принципиальных соперников — именно из этой серии. Масса упущенных моментов и закономерное поражение задели Малкина, а Кузнецов плеснул бензина в огонь.

Самое интересное, что свежая история может получить не менее огненное продолжение. В плей-офф пути «Вашингтона» и «Питтсбурга» могут пересечься уже во втором раунде, а при стечении целого ряда факторов — даже в первом!

На фоне похода «Пингвинз» за третьим подряд Кубком Стэнли интрига тоже яркая. Скорее бы середина апреля, когда за океаном начнется все самое интересное.