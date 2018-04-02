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14:20 (мск), источник: Спорт Mail.Ru

Карлссон забросил самую красивую шайбу сезона (видео)

Форвард «Вегаса» Вильям Карлссон забил один из самых красивых голов в этом сезоне в НХЛ.

Новичок лиги встречался с «Сан-Хосе», и при счете 2:2 швед убежал один на один и хитро бросил верхом. Обычно такой финт — бросок из-под ноги — можно увидеть на Матче всех звезд, а тут эта шайба стала победной в матче регулярного сезона. К тому же Карлссон забросил ее в меньшинстве.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Вегас» уже обеспечил себе первое место в своем дивизионе. Его соперником в первом раунде плей-офф может стать как раз «Сан-Хосе».

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