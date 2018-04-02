Карлссон забросил самую красивую шайбу сезона (видео)

Новичок лиги встречался с «Сан-Хосе», и при счете 2:2 швед убежал один на один и хитро бросил верхом. Обычно такой финт — бросок из-под ноги — можно увидеть на Матче всех звезд, а тут эта шайба стала победной в матче регулярного сезона. К тому же Карлссон забросил ее в меньшинстве.