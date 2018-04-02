Канадка Эжени Бушар - самая красивая теннисистка планеты
Карлссон забросил самую красивую шайбу сезона (видео)
Форвард «Вегаса» Вильям Карлссон забил один из самых красивых голов в этом сезоне в НХЛ.
|Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проектыВсе проекты
Форвард «Вегаса» Вильям Карлссон забил один из самых красивых голов в этом сезоне в НХЛ.
Новичок лиги встречался с «Сан-Хосе», и при счете 2:2 швед убежал один на один и хитро бросил верхом. Обычно такой финт — бросок
«Вегас» уже обеспечил себе первое место в своем дивизионе. Его соперником в первом раунде