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09:19 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Кузнецов взбесил Малкина в тысячном матче Овечкина. Взрыв эмоций от русской звезды «Питтсбурга»

Обзор матчей Национальной хоккейной лиги.

Источник: Reuters

ЮБИЛЕЙ

«Питтсбург» — «Вашингтон» — 1:3 (0:1, 0:1, 1:1)

Большая часть матча «Питтсбург» — «Вашингтон» никак не была похожа на одно из главных противостояний современной НХЛ. Скорости средние, эмоций немного — потенциальная репетиция плей-офф проходила в формате экономии сил.

Но закончилось все бушующим океаном негодования со стороны хозяев, раздосадованных поражением. Патрик Хернквист зачем-то срубил на чужом пятачке Брукса Орпика, а вышедший в меньшинстве Евгений Малкин (отыгрываться-то надо было) сначала чуть не подрался с Ти Джеем Оши (растащили судьи), а затем адресовал гневную тираду — в адрес тезки Кузнецова — и поехал досрочно отдыхать после дисциплинарного штрафа. Компанию ему составил и один из тренеров «Питтсбурга» Марк Рекки, который тоже не сдержался на скамейке.

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Разочарование Малкина понять отчасти можно: шесть бросков с его стороны, по семь от Хернквиста и Сидни Кросби — а на выходе лишь гол престижа от шведа. Немец Филип Грубауэр стоял стеной, несколько раз «обокрал» «Пингвинов», а когда был бессилен и он — помогала штанга. С начала марта он сыграл девять матчей и проиграл лишь дважды.

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За триумфом Грубауэра, отличным голом Дмитрия Орлова и взрывом эмоций от Малкина можно было на секунду позабыть про главного юбиляра вечера — Александр Овечкин проводил свой 1000-й матч в НХЛ. Сразу в двух номинациях — «игры россиян в одном клубе лиги» и «игры за «Вашингтон» — он стал первым, кто добрался до четырехзначной отметки. Но вот с голами и очками сегодня у Ови не задалось: лучший момент он не использовал на старте встречи после передачи от Кузнецова, а затем проверял Мэтта Мюррея неопасными бросками.

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«Вашингтон» досрочно выиграл Столичный дивизион, а вот «Питтсбургу» еще придется побороться за то, чтобы начинать первый раунд плей-офф дома: по потерянным очкам он идет вровень с «Коламбусом» и «Филадельфией».

ПОРАЖЕНИЕ

«Тампа-Бэй» — «Нэшвилл» — 1:4 (0:1, 1:1, 0:2)

На финише регулярке «Тампа» выглядит потерянной. Вместо первого места на «Востоке» и потенциально проходимого «Нью-Джерси» «Лайтнинг», скорее всего, придется мучиться с «Торонто», а в случае успеха биться с «Бостоном». Андрей Василевский утратил всякую уверенность и с кошмарным постоянством выполняет или превышает норму в три пропущенные шайбы за матч, защита с приходом Райана Макдоны крепче не стала, а Никита Кучеров рискует не только лишиться «Арт Росса», но даже не добраться до отметки в 100 очков, достижение которой пару месяцев назад казалось делом техники.

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С «Нэшвиллом» «Тампа» пыжилась, активничала, играла первым номером, потратила много сил, а в результате гости победили, будто имеют серьезно преимущество в классе — легко и непринужденно. Заодно «Предаторз» дали сыграть второй матч в НХЛ Эли Толванену, чья готовность к новой лиге пока под вопросом, но несколько шансов доказать ее до плей-офф у финна еще будет.

Но главная неприятность «Тампы» — это даже не шестое поражение в десяти матчах. Травму нижней части тела получил Стивен Стэмкос (он сыграл всего семь минут, после чего не вернулся на лед), и если повреждение хоть сколько-нибудь серьезное, плей-офф для «Болтс» может закончиться уже в апреле.

ГОЛ

«Филадельфия» — «Бостон» — 4:3 ОТ (1:0, 1:1, 1:2, 1:0)

Звание лучшей шайбы недели уходит от вчерашнего героя Вильяма Карлссона — Трэвис Конекны изобразил такое, что всей пятерке «Бостона», включая обыгранного между делом Патриса Бержерона, оставалось только аплодировать обидчику. Пострадавшим вратарем оказался Антон Худобин.

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Бержерон, правда, ответил шайбой за четыре секунды до конца третьего периода — благодаря лишнему очку отрыв от «Тампы» увеличился до двух баллов, и из-за матча в запасе (правда, «Брюинз» еще предстоит съездить в гости как раз к команде Джона Купера) шансы «Бостона» на победу в конференции очень высоки. Но «Филадельфия» вряд ли в обиде: Клод Жиру красивым голом вырвал для «Флайерз» победу в овертайме, и «Летчики» практически обеспечили себе место в плей-офф.

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ЮНИОР

Важная новость из юниорской лиги Онтарио — «Бэрри» Андрея Свечникова и Дмитрия Соколова учинил разгром «Миссиссоге» (8:2) и вышел во второй раунд плей-офф (4−2 в серии). Россияне покуражились на славу — Соколов сделал дубль в большинстве, а Свечников, который пропустил четыре первых матча из-за дисквалификации, набрал 5 (2+3) очков, причем один из голов забил в меньшинстве.

Теперь «Бэрри» сыграет во втором раунде с «Кингстоном», и от результата серии будет зависеть, приедет ли Андрей на юниорский чемпионат мира, который стартует в Челябинске и Магнитогорске в середине апреля.

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