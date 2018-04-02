Кузнецов взбесил Малкина в тысячном матче Овечкина. Взрыв эмоций от русской звезды «Питтсбурга»

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ЮБИЛЕЙ

«Питтсбург» — «Вашингтон» — 1:3 (0:1, 0:1, 1:1)

Большая часть матча «Питтсбург» — «Вашингтон» никак не была похожа на одно из главных противостояний современной НХЛ. Скорости средние, эмоций немного — потенциальная репетиция плей-офф проходила в формате экономии сил.

Но закончилось все бушующим океаном негодования со стороны хозяев, раздосадованных поражением. Патрик Хернквист зачем-то срубил на чужом пятачке Брукса Орпика, а вышедший в меньшинстве Евгений Малкин (отыгрываться-то надо было) сначала чуть не подрался с Ти Джеем Оши (растащили судьи), а затем адресовал гневную тираду — в адрес тезки Кузнецова — и поехал досрочно отдыхать после дисциплинарного штрафа. Компанию ему составил и один из тренеров «Питтсбурга» Марк Рекки, который тоже не сдержался на скамейке.

Разочарование Малкина понять отчасти можно: шесть бросков с его стороны, по семь от Хернквиста и Сидни Кросби — а на выходе лишь гол престижа от шведа. Немец Филип Грубауэр стоял стеной, несколько раз «обокрал» «Пингвинов», а когда был бессилен и он — помогала штанга. С начала марта он сыграл девять матчей и проиграл лишь дважды.

За триумфом Грубауэра, отличным голом Дмитрия Орлова и взрывом эмоций от Малкина можно было на секунду позабыть про главного юбиляра вечера — Александр Овечкин проводил свой 1000-й матч в НХЛ. Сразу в двух номинациях — «игры россиян в одном клубе лиги» и «игры за «Вашингтон» — он стал первым, кто добрался до четырехзначной отметки. Но вот с голами и очками сегодня у Ови не задалось: лучший момент он не использовал на старте встречи после передачи от Кузнецова, а затем проверял Мэтта Мюррея неопасными бросками.

«Вашингтон» досрочно выиграл Столичный дивизион, а вот «Питтсбургу» еще придется побороться за то, чтобы начинать первый раунд плей-офф дома: по потерянным очкам он идет вровень с «Коламбусом» и «Филадельфией».

ПОРАЖЕНИЕ

«Тампа-Бэй» — «Нэшвилл» — 1:4 (0:1, 1:1, 0:2)

На финише регулярке «Тампа» выглядит потерянной. Вместо первого места на «Востоке» и потенциально проходимого «Нью-Джерси» «Лайтнинг», скорее всего, придется мучиться с «Торонто», а в случае успеха биться с «Бостоном». Андрей Василевский утратил всякую уверенность и с кошмарным постоянством выполняет или превышает норму в три пропущенные шайбы за матч, защита с приходом Райана Макдоны крепче не стала, а Никита Кучеров рискует не только лишиться «Арт Росса», но даже не добраться до отметки в 100 очков, достижение которой пару месяцев назад казалось делом техники.

С «Нэшвиллом» «Тампа» пыжилась, активничала, играла первым номером, потратила много сил, а в результате гости победили, будто имеют серьезно преимущество в классе — легко и непринужденно. Заодно «Предаторз» дали сыграть второй матч в НХЛ Эли Толванену, чья готовность к новой лиге пока под вопросом, но несколько шансов доказать ее до плей-офф у финна еще будет.

Но главная неприятность «Тампы» — это даже не шестое поражение в десяти матчах. Травму нижней части тела получил Стивен Стэмкос (он сыграл всего семь минут, после чего не вернулся на лед), и если повреждение хоть сколько-нибудь серьезное, плей-офф для «Болтс» может закончиться уже в апреле.

ГОЛ

«Филадельфия» — «Бостон» — 4:3 ОТ (1:0, 1:1, 1:2, 1:0)

Звание лучшей шайбы недели уходит от вчерашнего героя Вильяма Карлссона — Трэвис Конекны изобразил такое, что всей пятерке «Бостона», включая обыгранного между делом Патриса Бержерона, оставалось только аплодировать обидчику. Пострадавшим вратарем оказался Антон Худобин.

Бержерон, правда, ответил шайбой за четыре секунды до конца третьего периода — благодаря лишнему очку отрыв от «Тампы» увеличился до двух баллов, и из-за матча в запасе (правда, «Брюинз» еще предстоит съездить в гости как раз к команде Джона Купера) шансы «Бостона» на победу в конференции очень высоки. Но «Филадельфия» вряд ли в обиде: Клод Жиру красивым голом вырвал для «Флайерз» победу в овертайме, и «Летчики» практически обеспечили себе место в плей-офф.

ЮНИОР

Важная новость из юниорской лиги Онтарио — «Бэрри» Андрея Свечникова и Дмитрия Соколова учинил разгром «Миссиссоге» (8:2) и вышел во второй раунд плей-офф (4−2 в серии). Россияне покуражились на славу — Соколов сделал дубль в большинстве, а Свечников, который пропустил четыре первых матча из-за дисквалификации, набрал 5 (2+3) очков, причем один из голов забил в меньшинстве.