У Антипина диагностированы сотрясение мозга и перелом носа

Также отмечается, что у Антипина диагностированы рваные раны на лице и повреждение зубов. Срок возвращения российского хоккеиста в строй неизвестен. В воскресенье Антипин вместе с командой покинет Нэшвилл.

Антипин получил травму в субботнем матче, который состоялся в Нэшвилле и завершился победой «Баффало» со счетом 7:5. Канадский форвард «Предаторз» Скотт Хартнелл провел против Антипина силовой прием, врезавшись ему в спину и толкнув на борт. 25-летний россиянин остался лежать на льду, а с площадки его увезли на носилках в специальном корсете на шее. Позднее было объявлено, что Антипин был выписан из больницы в тот же день.