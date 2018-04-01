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20:36 (мск), источник: Р-Спорт

У Антипина диагностированы сотрясение мозга и перелом носа

МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Врачи диагностировали у российского защитника клуба НХЛ «Баффало» Виктора Антипина, получившего травму в матче с «Нэшвиллом», сотрясение мозга и перелом носа, сообщается на странице «Сейбрз» в Twitter.

Источник: AP 2018

Также отмечается, что у Антипина диагностированы рваные раны на лице и повреждение зубов. Срок возвращения российского хоккеиста в строй неизвестен. В воскресенье Антипин вместе с командой покинет Нэшвилл.

Антипин получил травму в субботнем матче, который состоялся в Нэшвилле и завершился победой «Баффало» со счетом 7:5. Канадский форвард «Предаторз» Скотт Хартнелл провел против Антипина силовой прием, врезавшись ему в спину и толкнув на борт. 25-летний россиянин остался лежать на льду, а с площадки его увезли на носилках в специальном корсете на шее. Позднее было объявлено, что Антипин был выписан из больницы в тот же день.

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Двукратный обладатель Кубка Гагарина в составе магнитогорского «Металлурга» Виктор Антипин перешел в «Баффало» в 2017 году. В текущем сезоне НХЛ он провел 47 игр и сделал 10 результативных передач.

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