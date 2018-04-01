Василевский устал? Лучший вратарь сезона в НХЛ «поплыл» перед плей-офф

Источник: AP 2018

Добрую половину сезона все болельщики и журналисты восхищались голкипером «Тампы» Андреем Василевским. Отмечался мудрый выбор генерального менеджера Стива Айзермана, который, имея в команде Андрея и опытного Бена Бишопа, сделал ставку на 23-летнего тюменца. Говорилось о вдохновенной игре Василевского, который, не имея за плечами большого опыта, выходил на лёд абсолютно уверенным и раз за разом приводил «молний» к победе. Но затем наступил не самый приятный отрезок: за четыре первых мартовских матча Андрей пропустил 19 голов, и пришлось признать очевидное — Василевский устал.

«60 матчей — это непросто»

Об этом Андрей откровенно сказал ещё в начале марта, и даже сам выглядел удивлённым, оценивая собственное состояние. «Усталость — это то, с чем я никогда не сталкивался. Я имею в виду, когда приходится проводить более 50 матчей за сезон. Когда играешь 20 матчей, то думаешь: “О, я в полном порядке, могу сыграть и 60”. Теперь, когда я добрался до 60, то могу сказать, что это очень непросто. Вероятно, именно поэтому я в последних матчах не такой резкий, каким был в начале сезона. Нужно настраиваться как следует на каждый следующий матч», — заявил Василевский.

Андрей входит в семёрку вратарей, на счету которых в нынешнем регулярном чемпионате 60 и более матчей (62). Лидирует в этом списке «железный» датчанин из «Торонто» Фредерик Андерсен (64 игры), а Василевский идёт на пятой позиции по количеству встреч и на четвёртом — по общему игровому времени. Из четырёх оставшихся в «регулярке» матчей на его долю придётся как минимум половина, а это значит, что впервые в карьере голкипер доберётся до отметки в 64 игры за регулярный чемпионат, что намного больше прежнего личного рекорда в 50 встреч. При этом, Андрей не загорал на пляже во время Всезвёздного уик-энда, а был участником Матча звёзд и конкурсов, так что даже здесь ему не удалось получить пару дней передышки.

По стопам Гранта Фюра?

Откровения Василевского вызвали небольшую дискуссию во вратарском сообществе, главным вопросом которой стало оптимальное количество матчей для голкипера, который хочет оставаться первым номером, но не прочь, при этом, сохранить силы и на кубковые баталии. «Мне понравилось, что сказал Андрей, это было интересно и откровенно. Это были слова зрелого человека. Правда, некоторые тренеры не хотят это слышать. На мой взгляд, оптимальное количество матчей для вратаря в “регулярке” — это 62», — сказал бывший голкипер НХЛ, а ныне телевизионный эксперт Мартин Бирон.



Вероятно, Бирон вспомнил эту цифру потому, что в сезоне-2011/12 был сменщиком в «Рейнджерс» у Хенрика Лундквиста, а тот год получился для шведа необычайно удачным. Лундквист взял «Везину» и вывел «синерубашечников» в финал Восточной конференции, продемонстрировав великолепную надёжность — 93,1% отражённых бросков в 20 матчах плей-офф.

Последние 9 матчей Василевского в стартовом составе:



— 5 побед, 4 поражения;

— 2 матча закончились вне основного времени (более 60 минут на льду);

— 309 бросков нанесено по его воротам (34,3 в среднем за игру),

— средний процент отражённых бросков — 88,2%;

— 36 голов пропущено, 4,0 в среднем за матч.

Примерно к такой же цифре склоняется и тренер вратарей Франц Жан, хотя Василевский уже близок к верхней границе рекомендованного порога. «Для первого номера оптимальное количество матчей от 55 до 65. Это даёт возможность сохранить силы и рассчитывать на хорошее выступление в плей-офф. Не так много голкиперов, кто сыграл 70 или даже 75 встреч в “регулярке”, а потом выиграл Кубок Стэнли», — заметил Жан, и статистика подтвердила справедливость его слов.

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Начиная с эпохи расширения (сезон-1967/68), было зафиксировано только пять случаев, когда голкипер сыграл 70 или больше матчей в «гладком» чемпионате, а затем выиграл хотя бы одну игру в плей-офф. Легендарному «дьяволу» Мартину Бродо это удавалось трижды (2000, 2001, 2003), но не стоит забывать, что хоккей, который исповедовал «Нью-Джерси», всегда был оборонительным и упрощал задачу стража ворот. Двумя другими голкиперами были Берни Пэрент («Филадельфия, 1974) и знаменитый Грант Фюр, защищавший «рамку» великолепного «Эдмонтона» (1988). 75 матчей в «регулярке», сыгранных тогда Фюром, стали максимальным количеством игр, которое провёл вратарь, завоевавший по итогам сезона Кубок Стэнли.



Бирон подтвердил степень сложности таких нагрузок, вспомнив собственный опыт. Мартин отыграл в НХЛ 16 лет, и в 2001 году был стартёром «Баффало», сыграв 72 матча. «В первый раз, когда я стал номером один в своём клубе, мне было 24 года. Я был амбициозен, хотел играть в каждом матче. Усталость поначалу не чувствовалась, я говорил себе: «Надо продолжать играть». И только когда сезон закончился, то понял, что дико устал и еле-еле держу пар», — признался Мартин.

Победы — ключ к восстановлению

При этом, ограничение количества матчей отнюдь не является оптимальным средством для избавления от накопленной усталости — в первую очередь, это касается психологической нагрузки. В случае с Василевским Франц Жан пытается сбалансировать матчи и тренировки, чтобы сохранить для Андрея как можно больше свежести, но, в итоге, многое зависит от предпочтений самого вратаря.

«Иногда с молодыми парнями ситуация немного иная, нежели с опытными голкиперами. Когда ты молод, тебе всегда хочется встать в ворота и выручать команду. Несмотря на то, что это может быть худшим вариантом из всех. Борьба в НХЛ очень плотная, все команды примерно одного уровня, поэтому нужно находить в себе силы побеждать в каждом матче, а потом иметь возможность отдыхать. Если играешь много, имеет смысл ограничивать участие в тренировках», — отметил ещё один бывший энхаэловец Майк Вэлли.