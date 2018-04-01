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14:14 (мск), источник: Чемпионат.com

Голы Тарасенко и Радулова вошли в десятку лучших 25-й недели НХЛ

НХЛ определила 10 лучших голов 25-й игровой недели.

Источник: AP 2018

В список, среди прочих, вошли заброшенные шайбы Владимира Тарасенко и Александра Радулова.

10. Джек Айкел («Нэшвилл Предаторз»);
9. Коннор Макдэвид («Эдмонтон Ойлерз»);
8. Том Уилсон («Вашингтон Кэпиталз»);
7. Филлип Ди Джузеппе («Каролина Харрикейнз»);
6. Коннор Макдэвид («Эдмонтон Ойлерз»);
5. Блейк Коулман («Нью-Джерси Дэвилз»);
4. Владимир Тарасенко («Сент-Луис Блюз»);
3. Сидни Кросби («Питтсбург Пингвинз»);
2. Александр Радулов («Даллас Старз»);
1. Кайл Коннор («Виннипег Джетс»).

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