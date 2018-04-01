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11:14 (мск), источник: ТАСС

«Вегас» победил «Сан-Хосе» и досрочно стал победителем Тихоокеанского дивизиона НХЛ

ТАСС, 1 апреля. «Вегас» на своей площадке со счетом 3:2 обыграл «Сан-Хосе» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и досрочно стал победителем Тихоокеанского дивизиона.

В составе победителей шайбы забросили Ши Теодор (3-я минута), Оскар Линдберг (24) и Вильям Карлссон (49), у проигравших отличились Джо Павелски (8) и Марк-Эдуард Власич (30).

В турнирной таблице Тихоокеанского дивизиона в Западной конференции «Вегас» набрал 107 очков, «Сан-Хосе» с 98 очками идет вторым. Таким образом, «Сан-Хосе» в случае побед в трех оставшихся матчах регулярного чемпионата наберет 104 очка и не сможет обойти «Вегас».

Ранее «Вегас» досрочно обеспечил участие в плей-офф и стал 12-м клубом в истории НХЛ, которому удалось добиться такого результата в дебютном сезоне. Летом 2016 года совет директоров НХЛ утвердил создание 31-й команды лиги в Лас- Вегасе, которая начала выступления с текущего сезона. Лига получила от «Вегаса» вступительный взнос в размере $500 млн от владельца, миллиардера Билла Фоули. Эти деньги были распределены поровну между 30 клубами, выступающими в НХЛ.

В следующем матче «Вегас» на выезде 4 апреля сыграет с «Ванкувером», «Сан-Хосе» в тот же день примет «Даллас».

Вегас Голден Найтс 3:2
(1:1, 1:1, 1:0)
Сан-Хосе Шаркс
1.04.2018, 05:30 Регулярный чемпионат T-Mobile Arena
Главные тренеры
Жерар Галлан Питер Дебур
Вратари
Марк-Андре Флери Мартин Джонс 29:42 (М. Джонс 29:50-58:49)
1-й период
02:21 Ши Теодор (В. Карлссон, Д. Энгелланд)
Эвандер Кейн 02:41
Джо Павелски (Т. Майер, Й. Донской) 07:14
07:32 Эрик Хаула
2-й период
23:03 Оскар Линдберг (Ш. Теодор)
Кевин Лабанк 25:41
Марк-Эдуард Власик (Джо Павелски, Дж. Браун) 29:50
Брент Бернс 39:47
3-й период
47:35 Джон Меррилл
48:35 Вильям Карлссон
Эвандер Кейн 52:45
Овертайм
Марк-Эдуард Власик 60:00
Статистика
4 Штрафное время 18
0 Игра в большинстве 0
0 Голы в большинстве 0
Лучшие игроки
Ш. Теодор (Вегас Голден Найтс), В. Карлссон (Вегас Голден Найтс)
Судьи
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Вегас Голден Найтс
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