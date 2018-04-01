Александр Овечкин: Вашингтон — мой второй дом

Источник: AP 2018

32-летний Александр Овечкин дебютировал за «Вашингтон» в матче против «Коламбуса» (5:2) 5 октября 2005 года и сделал дубль в этой игре. В понедельник, в 02:20 по Москве «Вашингтон» начнет матч против «Питтсбурга», и эта игра должна стать для Александра 1000-й в НХЛ.

«Мне повезло, что меня задрафтовал этот клуб. Сейчас здесь мой второй дом. Клуб, болельщики, город великолепно ко мне отнеслись. Очень приятно так долго играть за одну команду, оставаясь здоровым, и вместе добиваясь успеха.