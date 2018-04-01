Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Кедми разоблачил «авантюру» Британии против РФ по делу Скрипаля
«Дипскандал» выходит боком: русский ответ возмутил канадцев
У дочки Татьяны Навки состоялся дебют на ледовом шоу
Как исключить из платежки ненужные коммунальные услуги
7 продуктов, которые помогут избежать депрессии
Текущие события
Хоккей. КХЛ
17:00
Ак Барс
Трактор
Хоккей. НХЛ
05:30
Вегас Голден Найтс3
Сан-Хосе Шаркс2
Хоккей. НХЛ
05:00
Калгари Флэймз3
Эдмонтон Ойлерз2
Хоккей. НХЛ
19:30
Филадельфия Флайерз
Бостон Брюинз
Хоккей. НХЛ
04:00
Аризона Койотс6
Сент-Луис Блюз0
Хоккей. НХЛ
03:00
Нэшвилл Предаторз4
Баффало Сэйбрз7
Хоккей. НХЛ
03:00
Даллас Старз4
Миннесота Уайлд1
Хоккей. НХЛ
02:00
Торонто Мэйпл Ливз1
Виннипег Джетс3
Хоккей. НХЛ
02:00
Нью-Джерси Дэвилз4
Нью-Йорк Айлендерс3
Хоккей. НХЛ
02:00
Питтсбург Пингвинз5
Монреаль Канадиенс2
Хоккей. НХЛ
02:00
Каролина Харрикейнз1
Нью-Йорк Рейнджерс2
Хоккей. НХЛ
31.03
Ванкувер КэнаксОТ5
Коламбус Блю Джэкетс4
Все события
При остановке транзита газа через Украину сложится ЧС – Додон
Минфин ввел налог на бани, сараи и теплицы
Австралия высказалась из-за решения России выслать дипломатов
Госдеп сильно возмущен ответом РФ по делу Скрипаля
«Я дал им Златана!». Ибрагимович порвал MLS за 20 минут
Качать Шаву. Как Аршавин играет в Казахстане
Ксения Бородина изменила прическу
Потолстевшего Витаса не узнали в суде
Бразильские ученые выяснили, как кофе влияет на сердце
Почти половина генетических тестов могут врать
Кедми: «Мэй не понимает, что значит объявить ультиматум России»
Глава МИД Франции: Макрон собирается в Москву
Фоторепортажи
27«Амкар» увозит из Москвы три очка
12В Милан из Петрозаводска: как болеют за Алину Загитову
11:11 (мск), источник: Советский спорт

Александр Овечкин: Вашингтон — мой второй дом

Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин сказал, что он комфортно чувствует себя в команде.

Источник: AP 2018

32-летний Александр Овечкин дебютировал за «Вашингтон» в матче против «Коламбуса» (5:2) 5 октября 2005 года и сделал дубль в этой игре. В понедельник, в 02:20 по Москве «Вашингтон» начнет матч против «Питтсбурга», и эта игра должна стать для Александра 1000-й в НХЛ.

«Мне повезло, что меня задрафтовал этот клуб. Сейчас здесь мой второй дом. Клуб, болельщики, город великолепно ко мне отнеслись. Очень приятно так долго играть за одну команду, оставаясь здоровым, и вместе добиваясь успеха.

Это особенный момент. Тысяча игр за один клуб — это замечательно. И я буду первым, кому удалось сделать это в «Вашингтоне». Если бы я мог вернуться назад, я подписал бы контракт на 16 лет, если бы знал, как сложится ситуация, — цитирует Овечкина официальный сайт НХЛ.

Вашингтон Кэпиталз
НовостиМатчиСоставСтатистика
НХЛ
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Лучшие российские фигуристки последних четырех лет (и куда они подевались)
Олимпийская (четырехкратная!) чемпионка снялась нагишом в телешоу
СКА с Шипачевым и с победой. ЦСКА оставалось только драться
Поветкин пошатнулся, Прайс упал. Обзор боксерского поединка
«Я дал им Златана!». Ибрагимович порвал MLS за 20 минут
Панарин повторил рекорд, Антипина увезли на носилках. Обзор НХЛ
«Барселона» избежала поражения от «Севильи» на последних минутах
«Бавария» разгромила дортмундскую «Боруссию» в бундеслиге
«Реал» разгромил «Лас-Пальмас», Бэйл оформил дубль
Спорт-Экспресс
Авто
Марка Mitsubishi Motors сменит название На протяжении многих лет ведутся ожесточенные споры о правильном транскрибировании названия марки автомобилей Mitsubishi
Hi-Tech
Астрономы создали телескопы, способные поймать свет времен Большого Взрыва С их помощью можно будет зафиксировать реликтовое излучение.
Кино
Киркоров сам оплатил возмутивший зрителей «Идеальный ремонт» «Первый канал» не потратил денег на создание для поп-короля собственного Диснейленда
Недвижимость
Что не так с торговыми центрами в России
Пенсионеров и инвалидов освободят от взносов за капремонт
Счетчики воды защитили от манипуляций жильцов
На крыше лондонского небоскреба установили антисуицидальные скульптуры
Леди
Лобода стала копией Варнавы из-за пластики (фото) Сколько можно гнаться за шаблонными пухлыми губами?
Дети
Дмитрий Маликов выбрал странное имя для сына Жена певца сообщила, как пара решила назвать ребенка.
Все о ремонте
7 идей рационального использования эркера в интерьере (фото)
Как из двушки сделать удобную трёшку: квартира для молодой семьи
Как навести порядок в шкафу: 7 дельных советов по эргономике
Место для творческой мастерской в типовой квартире: 8 идей
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь