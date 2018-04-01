Владелец «Вашингтона»: Нет никаких сомнений в том, что Овечкин лучший и самый прибыльный спортсмен в истории города
Владелец «Вашингтона» Тед Леонсис отметил, что благодарен капитану команды Александру Овечкину за его приверженность команде.
Владелец «Вашингтона» Тед Леонсис отметил, что благодарен капитану команды Александру Овечкину за его приверженность команде.
Он также добавил, что нет сомнений в том, что россиянин является самым результативным и прибыльным спортсменом в истории города.
— Мне кажется, что в случае с Алексом многие недооценивают его выносливость и стойкость, которые позволили ему так быстро провести 1000 матчей и забросить 600 шайб, — приводит NHL.com/ru слова Леонсиса. — Мы очень благодарны Алексу и его семье за его приверженность команде, за то, как он тренируется, как отдыхает и восстанавливается. Он является фундаментом нашей команды.
Нет никаких сомнений в том, что он лучший, самый результативный и прибыльный спортсмен в истории города. Многие из нас помнят, какой была команда до Алекса. Я очень благодарен ему за ту роль, которую он сыграл в судьбе нашей команды. Я всегда это ощущал.
Напомним, Овечкин перешел в «Кэпиталз» в 2005 году. Его нынешнее соглашение было заключено в 2008 году и действует до 2021 года.