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11:04 (мск), источник: ТАСС

Шайба Слепышева не спасла «Эдмонтон» от поражения в матче НХЛ с «Калгари»

ТАСС, 1 апреля. «Калгари» победил «Эдмонтон» со счетом 3:2 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе победителей шайбы забросили Дуги Хэмилтон (7-я минута), Гарнет Хэтэуэй (12) и Микаэль Баклунд (16). У проигравших отличились российский форвард Антон Слепышев (3) и Майкл Каммальери (33).

Слепышев забросил шестую шайбу в нынешнем сезоне, всего на его счету 12 очков (6 шайб + 6 передач).

«Калгари», прервавший семиматчевую безвыигрышную серию, набрал 82 очка в 79 матчах и занимает 11-е место в турнирной таблице Западной конференции. «Эдмонтон» идет 13-м с 74 очками в 79 встречах. Оба клуба уже потеряли шансы на выход в плей-офф.

В следующем матче «Калгари» 4 апреля примет «Аризону», «Эдмонтон» днем ранее в гостях сыграет с «Миннесотой».

В другом матче дня «Аризона» дома разгромила «Сент-Луис» со счетом 6:0.

Калгари Флэймз 3:2
(3:1, 0:1, 0:0)
Эдмонтон Ойлерз
1.04.2018, 05:00 Регулярный чемпионат Scotiabank Saddledome
Главные тренеры
Глен Гулутзан Тодд Маклеллан
Вратари
Майк Смит Кэм Тэлбот 15:28 (Эл Монтойя 15:28-58:42)
1-й период
02:41
Антон Слепышев (З. Кассиан) 02:41
06:43 Дуги Хэмилтон (М. Баклунд, М. Фролик)
10:08 Трой Брауэр
11:54 Гарнет Хэтэуэй
15:28 Микаэль Баклунд (М. Стоун, М. Фролик)
Райан Стром 17:07
2-й период
Дрейк Каджула 21:19
Майк Каммаллери (А. Секера, З. Кассиан) 32:41
39:46 Микаэль Баклунд
Леон Драйзайтль 39:46
3-й период
45:22 Марк Янковски
45:22 Марк Янковски
Дрейк Каджула 45:22
45:57 Майк Смит
Милан Лучич 45:57
Милан Лучич 45:57
47:18 Ник Шор
50:50 Тэннер Гласс
Милан Лучич 50:50
Джухар Хайра 51:59
54:16 Михаэл Фролик
Статистика
24 Штрафное время 22
0 Игра в большинстве 0
0 Голы в большинстве 0
Лучшие игроки
Майк Смит (Калгари Флэймз), М. Баклунд (Калгари Флэймз), З. Кассиан (Эдмонтон Ойлерз)
Судьи
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Эдмонтон Ойлерз
НовостиМатчиСоставСтатистика
Калгари Флэймз
НовостиМатчиСоставСтатистика
НХЛ
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