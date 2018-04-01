Шайба Слепышева не спасла «Эдмонтон» от поражения в матче НХЛ с «Калгари»
ТАСС, 1 апреля. «Калгари» победил «Эдмонтон» со счетом 3:2 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
ТАСС, 1 апреля. «Калгари» победил «Эдмонтон» со счетом 3:2 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
В составе победителей шайбы забросили Дуги Хэмилтон (7-я минута), Гарнет Хэтэуэй (12) и Микаэль Баклунд (16). У проигравших отличились российский форвард Антон Слепышев (3) и Майкл Каммальери (33).
Слепышев забросил шестую шайбу в нынешнем сезоне, всего на его счету 12 очков (6 шайб + 6 передач).
«Калгари», прервавший семиматчевую безвыигрышную серию, набрал 82 очка в 79 матчах и занимает 11-е место в турнирной таблице Западной конференции. «Эдмонтон» идет 13-м с 74 очками в 79 встречах. Оба клуба уже потеряли шансы на выход в
В следующем матче «Калгари» 4 апреля примет «Аризону», «Эдмонтон» днем ранее в гостях сыграет с «Миннесотой».
В другом матче дня «Аризона» дома разгромила «Сент-Луис» со счетом 6:0.
|Калгари Флэймз
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3:2
(3:1, 0:1, 0:0)
|Эдмонтон Ойлерз
|Глен Гулутзан
|Тодд Маклеллан
|Майк Смит
|Кэм Тэлбот 15:28 (Эл Монтойя 15:28-58:42)
|1-й период
|02:41
|Антон Слепышев (З. Кассиан)
|02:41
|06:43
|Дуги Хэмилтон (М. Баклунд, М. Фролик)
|10:08
|Трой Брауэр
|11:54
|Гарнет Хэтэуэй
|15:28
|Микаэль Баклунд (М. Стоун, М. Фролик)
|Райан Стром
|17:07
|2-й период
|Дрейк Каджула
|21:19
|Майк Каммаллери (А. Секера, З. Кассиан)
|32:41
|39:46
|Микаэль Баклунд
|Леон Драйзайтль
|39:46
|3-й период
|45:22
|Марк Янковски
|45:22
|Марк Янковски
|Дрейк Каджула
|45:22
|45:57
|Майк Смит
|Милан Лучич
|45:57
|Милан Лучич
|45:57
|47:18
|Ник Шор
|50:50
|Тэннер Гласс
|Милан Лучич
|50:50
|Джухар Хайра
|51:59
|54:16
|Михаэл Фролик
|24
|Штрафное время
|22
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|0
|Майк Смит (Калгари Флэймз), М. Баклунд (Калгари Флэймз), З. Кассиан (Эдмонтон Ойлерз)