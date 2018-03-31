Как дела у российских хоккеистов в НХЛ? 5 игроков, которые освободятся для сборной уже через неделю

Источник: Reuters

Александр Радулов, нападающий, «Даллас Старз»

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/Bdk8U9vht-H/" data-instgrm-version="8" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/Bdk8U9vht-H/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">???????</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от <a href="https://www.instagram.com/radulov22/" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> Alex Radulov</a> (@radulov22) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-01-05T18:06:29+00:00">5 Янв 2018 в 10:06 PST</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

За неделю до завершения регулярного чемпионата НХЛ шансы «Далласа» на попадание в плей-офф выглядят призрачными, и это один из главных сюрпризов всего сезона. Проблемы клуба из Техаса — тема для отдельного разговора, российских болельщиков больше волнует форма Александра Радулова. Здесь особых поводов для беспокойства нет.

Да, вторую половину чемпионата форвард проводит не так ярко, но это не отменяет того факта, что нынешний сезон стал лучшим в заокеанской карьере Радулова. На сегодняшний день у самого «горячего» российского форварда 67 очков — такого в НХЛ с ним до сих пор не случалось. По ходу регулярки он успел выдать мощную серию из девяти матчей, в которых набрал 16 результативных баллов, забил несколько голов для хит-парадов и пытался тащить команду даже в самые тяжелые для нее периоды.

Всем известно о непростых отношениях Радулова с главным тренером сборной России Олегом Знарком, но перед чемпионатом мира про все претензии и обиды лучше забыть.

Пока другие российские топ-форварды будут биться за Кубок Стэнли, Радулов должен стать лидером национальной команды. К этой роли он точно готов.

Евгений Дадонов, нападающий, «Флорида Пантерз»

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BfnxnvMn8gS/" data-instgrm-version="8" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BfnxnvMn8gS/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Daddy’s hatty. ???</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от <a href="https://www.instagram.com/flapanthers/" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> Florida Panthers</a> (@flapanthers) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-02-25T13:33:26+00:00">25 Фев 2018 в 5:33 PST</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Прошлой весной Евгений Дадонов выиграл второй Кубок Гагарина в карьере и на пару с партнером по звену Вадимом Шипачевым отправился покорять НХЛ. У Шипачева в Северной Америке не получилось совсем ничего — уже в конце октября стало известно о его возвращении на родину. А вот Дадонов в сильнейшей лиге мира закрепился.

Скорее всего, дело в опыте: для Дадонова эта попытка заиграть в НХЛ — вторая в карьере. Несколько лет назад он уже пробовал себя в составе «Флориды», но тогда за три сезона провел всего 55 матчей, в которых заработал скромные 20 очков. В КХЛ Дадонов окреп, превратился в элитного форварда и со второго захода стал для «Пантерз» незаменимым хоккеистом. Дадонов уже выбил шесть десятков очков и влюбил в себя поклонников клуба, которые нежно называют его Папочкой.

«Флорида» продолжает биться за попадание в плей-офф, но пока находится за пределами кубковой восьмерки Восточной конференции. Если все так и закончится Дадонов точно получит приглашение в сборную — с Олегом Знарком они плодотворно сотрудничают еще со времен золотого для России чемпионата мира в Минске.

Владислав Наместников, нападающий, «Нью-Йорк Рейнджерс»

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BgPlQpJAKkG/" data-instgrm-version="8" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:62.4537037037037% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BgPlQpJAKkG/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">First #NYR ? @thegarden for @vladdy_90! ?</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от <a href="https://www.instagram.com/nyrangers/" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> New York Rangers</a> (@nyrangers) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-03-13T00:35:03+00:00">12 Мар 2018 в 5:35 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Этот сезон получился очень непростым для 25-летнего воспитанника воскресенского хоккея. Главным событием для Наместникова стал обмен из «Тампа-Бэй» в «Рейнджерс». Покинуть состав одного из претендентов на Кубок Стэнли и оказаться в команде, которая даже не сыграет в плей-офф — удовольствие сомнительное. И, кажется, Владислав к такому повороту не был готов.

За 62 матча этого чемпионата в форме «Тампы» он набрал 44 очка, 15 игр за «Нью-Йорк» принесли ему всего 3 балла. Да, есть мнение, что менеджмент «Рейнджерс» рассматривает российского нападающего в качестве одного из тех хоккеистов, вокруг которых будет организована очередная перестройка команды, но прямо сейчас Наместникову от этого не легче. При этом, за полтора месяца в новом клубе Владислав точно не перестал быть классным форвардом.

«Он за своих ребят глотку порвёт, а ребята — за него. С таким настроем выходим на каждую игру», — так Наместников отзывался об Олеге Знарке на прошлогоднем чемпионате мира. Главный тренер сборной тоже должен был проникнуться к форварду уважением — несколько матчей того турнира хоккеист отыграл «на уколах». У кого-то еще есть сомнения, что нападающий «Нью-Йорка» сыграет за национальную команду в Дании?

Артем Анисимов, нападающий, «Чикаго Блэкхокс»

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BgMNvxuhdAC/" data-instgrm-version="8" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50.0% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BgMNvxuhdAC/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">??</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от <a href="https://www.instagram.com/nhlblackhawks/" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> Chicago Blackhawks</a> (@nhlblackhawks) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-03-11T17:11:52+00:00">11 Мар 2018 в 10:11 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Еще один игрок, для которого чемпионат мира может стать отличной возможностью перезагрузиться после клубных неудач. «Чикаго» Артема Анисимова — едва ли не главное разочарование сезона в Национальной хоккейной лиге, каждому хоккеисту этой команды лучше поскорее забыть предыдущие пять месяцев.

Справедливости ради стоит сказать, что лично для Анисимова этот хоккейный год получился не таким уж ужасным. Как и в двух первых сезонах в составе «Блэкхокс», он снова смог добраться до отметки в 20 голов за регулярный чемпионат, а в ноябре оформил первый в НХЛовской карьере хет-трик. Немного смущает показатель полезности Артема («—13»), но здесь снова стоит вернуться к проблемам команды: 5 и больше пропущенных шайб за один матч для «Чикаго» образца этого сезона — вещь вполне обыденная.

Классный центральный нападающий — штучный товар для российского хоккея, поэтому Анисимова на майском чемпионате мира мы увидим почти наверняка.

Он вызывался в сборную еще при Вячеславе Быкове, был в составе команды Билялетдинова на Олимпиаде в Сочи, под руководством Олега Знарка выигрывал две медали первенства планеты и играл на Кубке мира. Отказываться от его услуг на этот раз нет никакого резона.

Валентин Зыков, нападающий, «Каролина Харрикейнз»

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BgkByvolCFq/" data-instgrm-version="8" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:39.861111111111114% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BgkByvolCFq/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Valentin Zykov is playing tonight. ?</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от <a href="https://www.instagram.com/nhlcanes/" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> Carolina Hurricanes</a> (@nhlcanes) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-03-20T23:09:11+00:00">20 Мар 2018 в 4:09 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Самая неочевидная кандидатура в этом списке. Зыков появился в основе «Каролины» только во второй половине марта и на сегодняшний день успел сыграть за «Харрикейнз» всего 6 матчей. Зачем сборной России хоккеист, который никогда не играл в КХЛ, а почти всю взрослую заокеанскую карьеру провел за пределами сильнейшей лиги мира? Сейчас объясним.

Во-первых, стоит обратить внимание на статистику Зыкова в АХЛ, где он стабильно играет последние три года. За это время нападающий добился серьезного прогресса — начинал россиянин с 14-и очков за чемпионат, а сейчас с 32-я голами находится на вершине рейтинга лучших снайперов лиги этого сезона. Во-вторых, в НХЛ у Зыкова пока тоже полный порядок: он уже успел оформить дубль и пока держится в графике «очко за игру».

Понятно, что Олег Знарок мало знаком с этим форвардом и его возможный вызов в сборную будет серьезным риском. Но почему бы и не рискнуть? Самый важный турнир сезона национальная команда уже выиграла — хоккейный турнир Олимпиады при любом составе участников круче чемпионата мира. А значит в Дании у тренерского штаба есть возможность поэкспериментировать. Зыкову — 22 года, самое время получить первый шанс в главной команде страны.

* * *

К моменту начала чемпионата мира завершится первый раунд розыгрыша Кубка Стэнли и для сборной России, наверняка, освободятся еще несколько хоккеистов. Просто потому, что команды некоторых из них уже на старте плей-офф НХЛ имеют большие шансы сыграть между собой.

Кто из российских звезд поможет национальной команде на чемпионате мира? Овечкин, Малкин, Кучеров или Бобровский? Ответ узнаем во второй половине апреля.