«Колорадо» разгромил «Чикаго» в матче НХЛ, Варламов получил травму

Источник: AP 2018

Шайбы забросили Свен Андригетто (19-я и 58-я минуты), Тайсон Барри (29), Микко Рантанен (47) и Тайсон Джост (49).

Российский голкипер «Колорадо» Семен Варламов отразил все 30 бросков по своим воротам, однако доиграть встречу не смог, получив травму в столкновении с форвардом «Чикаго» Томасом Юрко за 6 минут 25 секунд до конца третьего периода. Оставшееся время в воротах «Колорадо» отстоял Джонатан Бернье.

«Колорадо» набрал 92 очка в 78 матчах и занимает восьмое место в турнирной таблице Западной конференции, «Чикаго» располагается на 13-й строчке с 74 очками в 79 встречах.