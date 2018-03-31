«Колорадо» разгромил «Чикаго» в матче НХЛ, Варламов получил травму
ТАСС, 31 марта. «Колорадо» обыграл «Чикаго» со счетом 5:0 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
ТАСС, 31 марта. «Колорадо» обыграл «Чикаго» со счетом 5:0 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Шайбы забросили Свен Андригетто (19-я и 58-я минуты), Тайсон Барри (29), Микко Рантанен (47) и Тайсон Джост (49).
Российский голкипер «Колорадо» Семен Варламов отразил все 30 бросков по своим воротам, однако доиграть встречу не смог, получив травму в столкновении с форвардом «Чикаго» Томасом Юрко за 6 минут 25 секунд до конца третьего периода. Оставшееся время в воротах «Колорадо» отстоял Джонатан Бернье.
«Колорадо» набрал 92 очка в 78 матчах и занимает восьмое место в турнирной таблице Западной конференции, «Чикаго» располагается на 13-й строчке с 74 очками в 79 встречах.
В следующем матче «Колорадо» 2 апреля в гостях сыграет с «Анахаймом», «Чикаго» 5 апреля также на выезде сразится с «Сент-Луисом».
|Колорадо Эвеланш
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5:0
(1:0, 1:0, 3:0)
|Чикаго Блэкхокс
|Джаред Беднар
|Джоэль Кенневилль
|Семен Варламов 53:35 (Дж. Бернье 53:35)
|Коллин Делиа
|1-й период
|Коллин Делиа
|17:45
|18:54
|Свен Андригетто (С. Жирар)
|2-й период
|26:49
|Джей Ти Комфер
|Коннор Мерфи
|26:49
|Давид Кемпф
|27:29
|28:14
|Тайсон Бэрри (М. Рантанен, Г. Ландескуг)
|3-й период
|Андреас Мартинсен
|44:43
|46:25
|Микко Рантанен (Н. Маккиннон, Т. Бэрри)
|48:39
|Тайсон Жост (Т. Бэрри, А. Керфут)
|57:51
|Свен Андригетто
|2
|Штрафное время
|8
|0
|Игра в большинстве
|0
|3
|Голы в большинстве
|0
|Сем. Варламов (Колорадо Эвеланш), С. Андригетто (Колорадо Эвеланш), Т. Бэрри (Колорадо Эвеланш)