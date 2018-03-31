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10:12 (мск), источник: ТАСС

«Колорадо» разгромил «Чикаго» в матче НХЛ, Варламов получил травму

ТАСС, 31 марта. «Колорадо» обыграл «Чикаго» со счетом 5:0 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Источник: AP 2018

Шайбы забросили Свен Андригетто (19-я и 58-я минуты), Тайсон Барри (29), Микко Рантанен (47) и Тайсон Джост (49).

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Российский голкипер «Колорадо» Семен Варламов отразил все 30 бросков по своим воротам, однако доиграть встречу не смог, получив травму в столкновении с форвардом «Чикаго» Томасом Юрко за 6 минут 25 секунд до конца третьего периода. Оставшееся время в воротах «Колорадо» отстоял Джонатан Бернье.

«Колорадо» набрал 92 очка в 78 матчах и занимает восьмое место в турнирной таблице Западной конференции, «Чикаго» располагается на 13-й строчке с 74 очками в 79 встречах.

В следующем матче «Колорадо» 2 апреля в гостях сыграет с «Анахаймом», «Чикаго» 5 апреля также на выезде сразится с «Сент-Луисом».

Колорадо Эвеланш 5:0
(1:0, 1:0, 3:0)
Чикаго Блэкхокс
31.03.2018, 04:00 Регулярный чемпионат Pepsi Center
Главные тренеры
Джаред Беднар Джоэль Кенневилль
Вратари
Семен Варламов 53:35 (Дж. Бернье 53:35) Коллин Делиа
1-й период
Коллин Делиа 17:45
18:54 Свен Андригетто (С. Жирар)
2-й период
26:49 Джей Ти Комфер
Коннор Мерфи 26:49
Давид Кемпф 27:29
28:14 Тайсон Бэрри (М. Рантанен, Г. Ландескуг)
3-й период
Андреас Мартинсен 44:43
46:25 Микко Рантанен (Н. Маккиннон, Т. Бэрри)
48:39 Тайсон Жост (Т. Бэрри, А. Керфут)
57:51 Свен Андригетто
Статистика
2 Штрафное время 8
0 Игра в большинстве 0
3 Голы в большинстве 0
Лучшие игроки
Сем. Варламов (Колорадо Эвеланш), С. Андригетто (Колорадо Эвеланш), Т. Бэрри (Колорадо Эвеланш)
Судьи
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
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